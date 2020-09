[FOTO] Osječani pokrenuli posao u jeku pandemije i već morali preseliti u veći prostor te zaposliti nove radnike. Imaju sedam modela zaštitnih maski, a najavljuju nove koje će svi željeti nositi

Krenuli su od jednog zaposlenog krajem veljače, a sada ih je već 15. Osječka tvrtka Sophy startala je u jeku pandemije s proizvodnjom onoga što se tada najviše tražilo – maski. Iza tima Saše Martinovića neprospavane su noći, ali on kaže: 'Ne stajemo.' Posjetili smo pogon u koji stižu novi strojevi, a tržištu će ponuditi, najavljuju, inovativan proizvod svjetskih razmjera

No Saši Martinoviću to nije prvi susret s poduzetništvom. Posao je disperzirao na nekoliko segmenata raznih poduzetničkih ništa, a sada je zaplovio ovim potpuno novim – proizvodnjom zaštitne opreme.

'Još uvijek je izazov pronaći kvalitetne materijale. I onda smo došli do rješenja. Obišli smo cijelu Hrvatsku i gotovo prenamijenili neke proizvodnje u našu korist. Gumice nam radi tvrtka iz Varaždina koja proizvodi elastične gumice za odjeću. Nakon nekih 12 pokušaja došli smo do modela koji nam odgovara. Kutije se rade u Osijeku, a polipropilen, kao i sve dodatne materijale, nabavljamo iz okolice Zagreba. Dakle cijeli proizvod nastaje u Hrvatskoj', sažima Martinović, napominjući kako ničega ne bi bilo da nije HALMED-a , Agencije za lijekove i medicinske proizvode, bez čijeg odobrenja ne bi mogli izići na tržište.

Započeli su s maloprodajom jer su htjeli doprijeti do što više ljudi i tako skupiti povratne informacije. Nakon toga su krenuli i s veleprodajom.

Eksplozija potražnje

'Kada je eksplodirala potražnja za maskama, kada su ljudi naručivali ogromne količine, odlučili smo svakome prodati dvije kutije ili do 100 komada maski kako se one ne bi preprodavale. Kada su se prodavale po sedam, osam ili 10 kuna, naša je koštala tri i 2,5 kuna. Otpočetka smo držali, da tako kažemo, neku realnu cijenu. To je bila računica za materijal uz minimalnu zaradu. Uspjeli smo u tom modelu, a to nam je bio i cilj. Kako će biti ubuduće, vidjet ćemo. Cijene se sada spuštaju i vraćaju na gotovo one prije pandemije. Ovisno o modelu, kreću se od 70 lipa po komadu', ističe Mihael Šilac, voditelj prodaje.

Konkurencija u Hrvatskoj također svakim danom sve više buja. Zbog toga se ne bune.