Europarlamentarka Biljana Borzan nominirana za Komunikatora godine

U završnicu izbora za Komunikatora 2018. godine uz ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak ušla je prema izboru Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ) i zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan. Do kraja siječnja bit će poznato svih pet imena finalista za ovu prestižnu nagradu

' Biljana Borzan trenutačno je najbolja komunikatorica među hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu. Njezine poruke i jasna argumentacija uspješno dolaze do najvažnijih dionika javne komunikacije u koju je uključena. Među njima su zastupnici u Europskom parlamentu, ali i dužnosnosnici i službenici institucija Europske unije te Republike Hrvatske, novinari i građani', obrazložila je Maja Gradišar Perotić , zamjenica predsjednika žirija 11. Grand PRixa.

'Kao liječnica upoznavala sam osobe različitih dobi, spola i obrazovanja. Taj mi je posao dao presjek populacije u kojoj živim, vidjela sam kako ljudi razmišljaju i naučila s njima komunicirati na način da me razumiju. Politička komunikacija donijela je neke nove zakonitosti, no iako sam na jednom medijskom treningu naučila da ljudi u prvom redu zapažaju ono neverbalno, trudim se pružiti im i sadrža', kazala je Biljana Borzan te dodala kako je u javnoj komunikaciji važno odvojiti bitno od nebitnog.

Za primjer je navela regulativu vezanu uz in vitro medicinske uređaje. Upravo je to najveći dokument na kojem je radila u Europskom parlamentu, no procijenila je da je dokument iznimno stručan i tehnički, pa je daleko više komunicirala javnosti bliskije teme poput zaštite potrošača, sigurnosti hrane i kvalitete proizvoda.

Svih pet finalista u utrci za prestižnu nagradu Komunikatora godine koja se u sklopu svečanosti Grand PRixa HUOJ-a dodjeljuje onome tko se profesionalno ne bavi komunikacijom, ali se istaknuo izvrsnošću komunikacije, bit će poznato do kraja siječnja.

Žiri će nakon toga birati pobjednika, a o tome kome bi trebala pripasti nagrada, moći će glasovati i građani putem Facebooka.

Uz Komunikatora godine žiri Grand PRixa odlučuje i kome ide neslavna titula Antikomunikatora, poznatija pod imenom nagrade Šipak godine.