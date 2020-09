Dramatičan apel uzgajivača junadi: 'Našli smo se pred zidom. Kupaca nema, gubici su veliki. Mnogi već odustaju od uzgoja'

Korona kriza je dovela sektor govedarstva "pred zid", upozorili su u utorak iz udruge Baby Beef, prenoseći kako je ministrica poljoprivrede Marija Vučković obećala tom sektoru 60 milijuna kuna potpora koje će biti isplaćene u dva dijela

"Članovi Udruge Baby Beef našli su se pred zidom. Situacija je neizdrživa, kupaca nema, a gubitci su veliki. Mnogi proizvođači najavljuju gašenje proizvodnje", istaknuli su iz udruge navodeći kako su zatražili hitan sastanak s ministricom poljoprivrede Marijom Vučković.

Sastanak je, kako se navodi, održan prošli tjedan te je ministrica najavila subvencije po uzoru na druge zemlje (primjer Slovenije i Francuske) kako bi se zadržala i očuvala proizvodnja tovne junadi.

Na sastanku je, navode iz Udruge, dogovoreno da će Ministarstvo poljoprivrede za potporu sektoru osigurati 60 milijuna kuna koje će biti isplaćena u dva navrata i to, prvi dio do kraja ove, a drugi dio do kraja veljače 2021. godine.