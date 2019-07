Hrvatska napreduje u digitalnoj transformaciji, ali ju treba ubrzati

Hrvatska napreduje u digitalnoj transformaciji, ali treba ju ubrzati jer će inače zaostajati, rečeno je u utorak na konferenciji digitaln@.hr u organizaciji Hanza Medie

„Na ljestvici Indeksa digitalnog gospodarstva i društva (DESI) smo na 20. mjestu u EU, dok smo na početku mandata Vlade bili 24., no napredak na DESI ljestvici nije naš krajnji doseg. Hrvatsku vidimo u gornjem dijelu ljestvice, iznad prosjeka EU-a”, kazao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić .

„Hrvatska je po stupnju digitalizacije na 20. mjestu u Europskoj uniji. Da, više nismo na 24. mjestu, to je super, no to i dalje znači da postoji 20-ak zemalja u Europi koje bolje koriste prilike koje digitalizacija pruža” rekao je Majetić.

Dodao je kako bi trebali govoriti o Internetu stvari i umjetnoj inteligenciji, napomenuvši kako smo još 1997. mogli biti „paperless”, a tek sada razgovaramo o takvom uredu.