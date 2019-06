Cijelu Europu na Viagru: Natalitetnu katastrofu liječi ekstremna politika, a brojke zvone na uzbunu

Na listi 200 zemalja prema broju djece na jednu ženu u Svjetskom pregledu stanovništva za 2019. najplodnija europska nacija Irska s 1,98 djece nalazi se na dalekom 123. mjestu, za razliku od afričkog prvaka Nigera sa 7,1 potomkom. Godine 1960. Estonija je bila jedina europska nacija s manje od dva rođena djeteta na jednu ženu, a danas ih više od dvoje rađaju samo Albanke i Islanđanke. Jedan od razloga je i to što bogati zapadnjaci postaju biološki inferiorni: U posljednjih 40 godina ukupan broj spermatozoida smanjio im se za 60 posto

Što gradonačelnik čini? Ha, možda je gledao kako don Fabijan (sjajni Krešimir Mikić) buši kondome u Brešanovoj komediji 'Svećenikova djeca' ne bi li pojačao natalitet svoje župe, no u svakom slučaju, Debouzy je učinio nešto slično. Da potakne baby boom, mještanima u dobi od 18 do 40 godina te svima koji se žele doseliti u Montreaux obećao je besplatno dijeliti - Viagru.

Viagra zato nije potrebna afričkim zemljama. Sa 7,1 djetetom po ženi Niger je najplodnija nacija svijeta, slijede Somalija, DR Kongo, pa Mali i Čad, Angola, Burundi, Uganda, Nigerija… Sve do 50. mjesta redaju se isključivo zemlje Crnog kontinenta.

No čini se da cijeloj Europi treba Viagra. Na listi 200 zemalja prema broju djece na jednu ženu u Svjetskom pregledu stanovništva za 2019. najplodnija europska nacija Irska s 1,98 djece nalazi se na dalekom 123. mjestu, a Francuska je 126. s 1,93 poroda. Godine 1960. Estonija je bila jedina europska nacija s manje od dva rođena djeteta na jednu ženu, a danas više od dvoje potomaka rađaju samo Albanke i Islanđanke.

S obzirom na to da se lijek za postizanje erekcije u Francuskoj može dobiti samo uz liječnički recept, bilo bi bolje da se gradonačelnik odlučio na metodu našeg don Fabijana. Ovako, objasnio je, njegov je potez ipak samo simboličan vapaj očajnika u natalitetnoj pustinji.

Uz sve društveno-ekonomske razloge, jedan od uzroka katastrofe je i biološke prirode: u posljednjih 40 godina ukupan se broj spermatozoida u zapadnjaka smanjio za 59,3 posto! To je rezultat nedavnog istraživanja grupe stručnjaka iz Izraela, Danske, Španjolske i Brazila, nedavno objavljen u znanstvenom časopisu Human Reproduction Update u izdanju Oxforda.

Svi u spavaću sobu - osim Švicarske

Pesticidi, hormonalni poremećaji uzrokovani kemikalijama, prehrana, stres, pušenje, alkohol, sve te ljepote suvremenog života bogatih zapadnih zemalja odnose danak u muškoj plodnosti, a pridoda li se tome činjenica da žene rađaju sve kasnije, tu smo gdje jesmo. Razlozi su i psihološke prirode jer anketa britanske marketinške tvrtke Kantar TNS pokazuje da 4,3 milijuna Britanaca, svaki peti, ima problema u spavaćoj sobi.

Dakako, ni Viagra ni metoda don Fabijana nisu rješenje. Danska je prije nekoliko godina pozivala građane 'da to čine za Dansku' i više se seksaju na odmoru, a Poljaci su snimili video kojim pozivaju narod da se 'množi kao zečevi'. U spašavanju 'prolivenog mlijeka' europske države pokušavaju različitim politikama podići natalitet. Viktor Orban nudi Mađarima raskošan paket mjera, od pokrivenih troškova pet pokušaja umjetne oplodnje do tri godine rodiljnog dopusta, stambeno zbrinjavanje mladih roditelja i subvencioniranu dječju skrb, a sve zato da se današnjih 1,5 djece do 2030. povisi na 2,1.