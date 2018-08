Croatia Airlines tužbom želi spriječiti štrajk pilota i stjuardesa. Zašto se oni uopće bune, i podržavate li ih?

Pokušaj mirenja uprave i radnika Croatia Airlinesa (CA) jučer je neslavno propao pa je gotovo sigurno da će radnici najveće domaće aviokompanije od sutra u štrajk. Prema izvorima tportala danas više neće biti novih sastanaka uprave i radnika, a sindikati su čvrsto naumili da se štrajk u špici turističke sezone i održi jer smatraju da su ih premijer Andrej Plenković i privremena uprava opet izigrali

'Uprava nije odstupila od svojih stavova. To znači da u srijedu u 6 ujutro počinje štrajk', kazao je u izjavi za medije Marko Božičević iz Hrvatskog sindikata prometnih pilota nakon pregovora s Upravom Croatia Airlinesa. S obzirom na to da će doći do problema jer će određeni broj letova biti otkazan, ispričao se svim putnicima te zamolio za razumijevanje.

I iz Uprave Croatia Airlinesa, koju vodi Jasmin Bajić potvrdili su da na sastanku nije postignut dogovor oko otkazivanja štrajka, ponavljajući da sindikat ORCA (Organizacija radnika Croatia Airlinesa) ustraje u svojim zahtjevima iz travnja 2017. koji predstavljaju dodatni trošak kompaniji od oko 53 milijuna kuna, što je za kompaniju 'u ovome trenutku neprihvatljivo'.