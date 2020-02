Avioprijevoznici masnim popustima mame putnike, stručnjaci upozoravaju da se rezanjem cijena neće puno postići

Epidemija koronavirusa proširila se na 50 zemalja svijeta, zaraženih je 83.000, a broj mrtvih premašio je 2800. Posljedice bolesti bit će još veće, diljem svijeta otkazuju se koncerti, poslovni skupovi i sajmovi, broj otkazanih avionskih letova već je viši od 200.000, cijene avionskog goriva pale su na najniže razine u dvije godine, a o turizmu malo tko razmišlja, o čemu najbolje svjedoči golem pad cijena avionskih karata

U nekoliko domaćih booking agencija potvrdili su nam da su se samo ovog tjedna, otkada je u Hrvatskoj registriran prvi slučaj zaraze koronavirusom, cijene avionskih karata za neke destinacije prepolovile i još uvijek padaju.

No koliko god zvučalo atraktivno to da možete kupiti povratnu avionsku kartu za Milano za samo tisuću kuna ili da su karte za Prag s 4300 kuna pojeftinile na 2900 kuna, putnika i dalje nema. Domaći nacionalni prijevoznik Croatia Airlines ovog tjedna ponudio je svim putnicima 20 posto popusta na sve letove i snižene cijene koje vrijede unutar godinu dana, no to nema veze s koronavirusom, već je riječ o isplaniranoj kampanji kojom se trebala popuniti uskršnja predsezona.