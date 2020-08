Ćorić očekuje nešto manji pad BDP-a u odnosu na ranije projekcije

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić u četvrtak je izrazio uvjerenje da će pad BDP-a u 2020. biti nešto manji od prethodnih projekcija, ocijenivši da se Hrvatska vrlo uspješno prilagodila okolnostima vezanima za pandemiju koronavirusa, pri čemu izdvaja turističku sezonu koja je iznad očekivanja.

Odgovarajući na pitanja novinara nakon sjednice Vlade Ćorić je rekao da su brojke u gospodarstvu dobre, no nisu na razini prošle godine. Tako se bilježi pad zaposlenosti u odnosu na isto razdoblje lani, no i činjenica je, kaže Ćorić. da je u srpnju u odnosu na lipanj došlo do povećanja zaposlenosti.

Po najnovijim podacima DZS-a, krajem srpnja u Hrvatskoj je bilo gotovo 1,53 milijuna zaposlenih osoba, što je za 1,1 posto više nego u lipnju, ali i 4,6 posto manje nego krajem lanjskog srpnja, dok je stopa registrirane nezaposlenosti bila 9 posto.

"To ukazuje na to da je turistička sezona u Hrvatskoj na višoj razini od očekivane te da je generirana određena razina potrebe za radnom snagom", ustvrdio je Ćorić, dodajući da veseli da smo u proteklim mjesecima zabilježili znatno veći turistički promet no što je bilo planirano.