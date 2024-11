Civilizacijsko, a ne upravljačko pitanje: Kako do ravnopravnosti spolova u upravljanju

Globalno gledajući, u svega 20 posto kompanija žene drže rukovodeće pozicije. No, u proteklih nekoliko godina primjetan je rast udjela žena na ključnim pozicijama od 2,8 do oko tri posto. Potpuna ravnopravnost, odnosno omjer 50:50 muškaraca i žena na rukovodećim pozicijama bi se ovim tempom mogla očekivati najranije 2045. godine .

Na tom je tragu i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), koja je pokrenula Inicijativu o ravnopravnosti na rukovodećim pozicijama , kojom traže implementaciju europske Direktive u domaće zakonodavstvo, s obzirom na to da je rok za primjenu postavljenih kriterija do 2026. godine.

Okruženje jednakih prilika

Ne samo što bi to, barem na papiru, trebalo osigurati ravnopravnost pri odabiru na rukovodeće pozicije, već bi trebalo zaustaviti i druge oblike nejednakosti, poput nižih plaća za žene. Strategijom za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025. kreirane su mjere za zaustavljanje rodno uvjetovanog nasilja, rušenje rodnih stereotipa, ukidanje rodnih razlika na tržištu rada, postizanje jednakog sudjelovanja u različitim sektorima gospodarstva, borba protiv rodnih razlika u plaćama i mirovinama, ukidanje rodnih razlika u području skrbi i postizanje rodne ravnoteže u donošenju odluka i politici.

Još je važnija činjenica to što žene čine 56 posto visokoobrazovanog stanovništva u Hrvatskoj. Pozvali su stoga tvrtke članice HUP-a da se drže EU Direktive, ako su izlistane na burzi, ali i druge tvrtke da aktivno rade na 'ostvarenju njezinih ciljeva, stvaranju okruženja za profesionalno napredovanje žena i povećanju zastupljenosti žena u svojim upravljačkim tijelima'. Obratili su se i socijalnim partnerima, Vladi RH te sindikatima te ih pozvali da se u svom radu, odnosno upravljanju tvrtkama, ali i institucijama, priklone stvaranju uvjeta koje promiče Direktiva EU.

'Snažan smo zagovornik kreiranja okruženja jednakih prilika za sve. Smatramo da će se stvaranjem takvog okuženja svatko temeljem svojih kvaliteta i sposobnosti uzdići, a da je naša odgovornost da to omogućimo. I to činimo. Sada je to 60 posto muškaraca i 40 posto žena, što je bitno iznad prosjeka u Hrvatskoj. To je dokaz poticajnog radnog okruženja s jednakim mogućnostima napretka za sve i bez staklenog stropa', istaknuo je Đuranović.

Princip jednakih plaća

Sličan pogled na poslovni svijet i zastupljenost žena u njemu imaju i u Atlantic Grupi. Predsjednik uprave Emil Tedeschi je na konferenciji o korporativnom upravljanju istaknuo da je 'na upravljačkim pozicijama 52 posto žena i ponosni smo na to'.

'Atlantic Grupa jasno je opredijeljena za raznolikost u svakom pogledu, i ne samo da vjerujemo da to donosi veću kvalitetu, nego i globalna statistika ukazuje na bolju uspješnost subjekata koji uvažavaju različitost i pluralizam. U Atlanticu smo ponosni na našu predanost rodnoj ravnopravnosti i jednakim mogućnostima za sve zaposlenike', objasnila je Mojca Domiter, starija izvršna direktorica Ljudskih potencijala i kulture u Atlantic Grupi.

Ipak, istaknula je da se rodne karakteristike kandidata za pojedino radno mjesto ne uzimaju u obzir, jer je zapošljavanje i ugovaranje radnih uvjeta definirano sistematizacijom i kvalifikacijama potrebnima za pojedino radno mjesto. Unatoč tomu, ukupni omjer zaposlenika u Atlantic Grupi je ugrubo 50:50. Osim toga, u ovoj kompaniji se vode principom jednakih plaća za jednaka radna mjesta, što često nije slučaj, pogotovo kad je riječ o ženama na rukovodećim pozicijama.

'Sustavno pratimo i primjenjujemo princip jednakih plaća za muškarce i žene za jednak rad, a prema zadnjoj analizi iz 2023. godine žene čak imaju u prosjeku 2,54 posto viša primanja od muških kolega. Posebno smo ponosni na to što su nam visoki udjeli žena u menadžmentu i u područjima u kojima su tradicionalno prisutniji muškarci, kao što su distribucija i logistika, iako imamo i područja koja prate tradicionalno visoke udjele pojedinog spola, kao što je to u ljekarničkoj djelatnosti', istaknula je Domiter.