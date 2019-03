Butković: Završetak radova na obilaznici Viškova najkasnije sredinom lipnja

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obišao je u petak gradilište i radove na izgradnji cestovne obilaznice Viškova duge 7,6 kilometara, koja će povezati rubne dijelove Rijeke sa Županijskim centrom za gospodarenje otpadom Marišćina i trebala biti biti završena najkasnije u sredini lipnja

Obilaznica Viškova gradi se na trasi državne ceste DC 427, od čvora Rujevica, preko Viškova do čvora Marčelji,a nositelj projekta su Hrvatske ceste. Izmještanjem prometa s postojeće ceste, koja prolazi kroz središte Viškova, unaprijedit će se sigurnost u prometu i kvalitetnije cestovno povezati Viškovo s riječkom obilaznicom i županijskim prometnim sustavom.

Rok završetka radova je sredina lipnja, a vrijednost radova oko 37 milijuna kuna, dok je ukupna vrijednost radova, uključujući radove prethodnog izvođača, oko 120 milijuna kuna. Trasa je podijeljena na tri etape, a preostalo je još radova, kao što su kanalizacija, potporni zidovi, odvodnja i izgradnja kružnog toka.

Ministar Butković istaknuo je dobru suradnju Ministarstva, Vlade i Primorsko-goranske županije, pogotovo u prometnom sektoru, jer se, kako je rekao, niz velikih projekata provodi upravo u Primorsko - goranskoj županiji. Jedan od tih je obilaznica Viškovo, koja je zajedno s cestom Ložac - Hrvatsko i mostom Čiovo, bila jedna od "trauma", rekao je Butković, pojasnivši da su ti projekti iziskivali raskidanje ugovora i novu nabavu, što je uzrokovalo čekanja i kašnjenja.

Obilaznica Viškova je prekategorizirana iz županijske u državnu cestu, tako da se olakša njena izvedba. Sad se završava, a očekujemo i zadatak je da to bude do kraja svibnja, najkasnije do 15. lipnja, kako bi ova prevažna cesta za Viškovo bila što prije u funkciji, naglasio je Butković, dodavši da će obilaznica olakšati prometovanje i omogućiti razvoj te općine.

Izvijestio je i da je završilo javno savjetovanje za cestu D 403, najvećeg infrastrukturnog cestovnog projekta u županiji, koja će povezati zapadni dio riječke luke i Zagrebačku obalu s riječkom obilaznicom. Projekt ide na na kontrolu, budući je riječ o europskom projektu, a nakon toga će objavljen javni natječaj. Početak radova na toj cesti očekuje se u jesen, rekao je naglasivši da je riječ o cesti važnoj za razvoj cijele Rijeke. Financijska konstrukcija, koja je bila najveći problem, je zatvorena, potpisan je ugovor o bespovratnim sredstavima te će 85 posto financirati iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Sada ide postupak u Hrvatskim cestama, javno savjetovanje, pa natječaj, rekao je Butković.

Najavio je i da će projekt autoceste Križišće - Žuta Lokva biti predstavljenu travnju te da će Hrvatske ceste predati zahtjev za lokacijsku dozvolu za obilaznicu Novoga Vinodolskog, koja je na trasi te autoceste, odnosno da se u ovom mandatu očekuje početak gradnje na toj dionici.

Župan Zlatko Komadina rekao je kako mu je drago da je ministar nastavio tamo gdje je on stao i dokazao da je riječ o opravdanim projektima. Dilema je bila raskidati ugovor za ovu cestu sa starim izvođačem, no išlo se u rizik, a radovi su nastavljeni, rekao je dodavši da mu je drago da započinje i "priča" u vezi dionice do Žute Lokve, kao i na cesti D 403.

Načelnica Viškova Sonja Udović istaknula je da mještani Viškova još od 2013. željno očekuju novu prometnicu. Traje javno savjetovanje u vezi izvođenja radova sanacije na nekadašnjem odlagalištu tekućeg otpada jami Sovjak, pa je nova prometnica jako važna kako bi taj projekt počeo na vrijeme, kazala je.

U nastavku posjeta Primorsko-goranskoj županiji, ministar Butković će nazočiti svečanosti potpisivanja Ugovora sa izvođačem radova na izgradnji luke Povile te će s ravnateljem Županijske lučke uprave Novi Vinodolski Velimirom Antićem potpisati Ugovor o sufinanciranju prve faze dogradnje luke, za što je ministarstvo mora u 2019. dodijelilo 8 milijuna kuna, u sklopu Projekta izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture.

Predstavnici županije i Županijske lučke uprave Novi Vinodolski potpisat će Ugovor o korištenju milijun kuna iz Proračuna Primorsko - goranske županije za 2019. za dogradnje luke Povile.