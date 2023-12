Biden produljio suspenziju carina za europski čelik i aluminij

SAD je suspendirao uvozne carine od 25 posto na europski čelik i 10 posto na europski aluminij na dvije godine od siječnja 2022., što je uveo bivši američki predsjednik Donald Trump, zamijenivši ih sustavom carinskih kvota.

Europske carine, uvedene kao odgovor na to, obuhvaćale su niz američkih proizvoda od motocikala Harley Davidson do whiskeyja i glisera. One su odgođene do 2025., nakon izbora na obje strane Atlantika.