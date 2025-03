Američka ekonomija bačena u opasan vrtlog, svi se boje najgoreg: 'Iz optimizma smo prešli u apsolutni očaj!'

Među investitorima raste strah od recesije. Zasad se samo ankete pogoršavaju, a takozvani tvrdi podaci, poput potrošnje i zaposlenosti, još su uvijek vrlo solidni.



No predsjednik Trump ostavlja otvorenu mogućnost da bi kratkoročno moglo doći do recesije uslijed promjena u ekonomskoj politici. Za Fox News je izjavio da će doći do 'razdoblja tranzicije' u kojem njegove ekonomske politike stupaju na snagu.

'Postoji razdoblje tranzicije jer je ono što radimo vrlo veliko', rekao je Trump o provedbi svoje ekonomske politike, uključujući carine.