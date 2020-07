Aleksandar Vučić tvrdi da će Srbija prestići Hrvatsku po BDP-u. Možda i hoće krajem ovog stoljeća, ako mi ne budemo radili ništa

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić našao se u velikim problemima nakon što u diljem zemlje izbili prosvjedi zbog načina na koji se njegova zemlja nosi s koronavirusom, ali niza drugim problema koji su godinama nepremostivi poput ogromne političke korupcije, slabe ekonomije i siromaštva. Kako on i njegova Srpska napredna stranka drže pod kontrolom većinu tamošnjih medija, Vučić ih je, ni prvi ni zadnji put, iskoristio da za svoje probleme okrivi Hrvatsku

Točnije, u nekoliko intervjua srpskim režimskim medijima, Vučić je ponovio svoju staru laž da će Srbija uskoro prestići Hrvatsku po stopi BDP-a zbog čega ' Hrvatska uzvraća organiziranjem prosvjeda '. Kako sam kontrolira što će pustiti u medije, najlakše je reći da će Srbija prestići Hrvatsku po stopi rasta BDP-a, no Vučić posve zaboravlja sve ostale relevantne faktore poput veličine cijele ekonomije, BDP-a po glavi stanovnika, strukture i razvijenosti gospodarstva i možda najbolnije točke za Srbe - plaće radnika.

Same po sebi te brojke ne znače baš puno, sugeriraju da Srbija raste brže od Hrvatske iako je hrvatski BDP u 2018. iznosio 54, a srbijanski 45 milijardi eura. Da se koronakriza nije dogodila i da su u laboratorijskim uvjetima stope rasta ostale na 4,4 i 2,9 posto Srbija bi uhvatila, ili kako je to popularno reći konvergirala prema Hrvatskoj tek 2035. godine - tada bi srbijanski BDP iznosio 86, a hrvatski 85 milijardi eura. Ili još jednostavnije, obje zemlje bi imale jednako veliko gospodarstvo tek za 15 godina.

No znači li to da bi 2035. prosječan Srbin iz Čačka, Zaječara ili Vrnjačke Banje bio jednako bogat i kao prosječan Hrvat? Apsolutno ne, jer se bogatstvo i napredovanje neke zemlje najčešće mjeri BDP-om po glavi stanovnika. Srbija trenutačno ima BDP od 45 milijardi eura, što treba podijeliti s brojkom od sedam milijuna, koliko ta zemlja ima stanovnika, da bi se došlo do cifre od 6400 eura po stanovniku. Toliko je 'učešće' svakog stanovnika Srbije u BDP-u.