Aladrović: Uvođenje lockdowna ovisi o nama samima, treba se pridržavati mjera i preporuka struke

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović bio je gost N1 Studija uživo. Ministar se nalazi u samoizolaciji nakon što je bio u kontaktu s ministricom turizma i sporta Nikolinom Brnjac koja je pozitivna na koronavirus.

"Prvenstveno mislim na Višegodišnji financijski okriv koji je unutar ovih 100 dana ispregovaran. Osim toga i Zakon o potresu, odnosno zakon koji definira obnovu Grada Zagreba je također usvojen. Možemo biti zadovoljni sa sto dana, ali pred nama je jako puno posla. Pred nama je jedan neizvjestan period iz epidemiološke, ali i ekonomske perspektive", istaknuo je.

Osvrnuo se i na pregovore sa sindikatima. "Mi smo u fiskalnim okvirima u kojima se nalazimo i od toga ne možemo pobjeći. Mi smo u protekle četiri godine imali više od 18-19 posto u prosjeku rasta plaća državnim i javnim službenicima. Naša ograničenja u pogledu sljedeće godine su veća nego što su to bila. To je upravo jedan od glavnih predmeta pregovora koje imamo sa sindikatima. Vidjet ćemo kako će reagirati sindikati. Ja sam siguran da su svjesni situacije u kojoj su javne financije i da će imati razumijevanja i sluha", kazao je ministar.

Upitan je li realno da iduće godine dođe do povećanja plaća, odgovara: "Ako govorimo o tome je li realno ili ne, ja mislim da je to realno, ali ne s početkom godine."

Aladrović kaže kako je problem i izazov koji je pred nama da se što više pridržavamo mjera i kako je odgovornost barem djelomično i na nama.

"Ono što činimo jest, činimo sve što možemo da do lockdowna ne dođe. Dosad smo pokazali da smo mogli donositi pravodobne mjere. O tome hoće li se dogoditi lockdown ili neće, ovisi o nama samima. Ne možemo staviti u parametar hoće li se lockdown dogoditi iz političkog konteksta. On će se dogoditi ukoliko se mi ne budemo držali mjera. Ukoliko se budemo pridržavali svega onoga što nam Stožer i epidemiološka struka preporučuje, sigurno smo bilže tome da to izbjegnemo", pojašnjava Aladrović.

O tome hoće li biti eventualnih kazni za nepridržavanje mjera, a ne samo apela odlučit će Stožer, tvrdi ministar. "Treba prepustiti odgovornost i povjerenje Stožeru koji to zaista kvalitetno radi. Ja vjerujem da su apeli i vlastita odgovornost ono što će nas držati podalje od lockdowna. U ovom trenutku spominjanje lockdowna nas vodi u epidemiološki dodatan problem, ali i u jedan ekonomski izazov", rekao je zaključno ministar.