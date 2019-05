Adidasova dobit u prvom kvartalu znatno porasla zahvaljujući Kini i Internetskoj prodaji

jemački proizvođač sportske opreme Adidas u petak je priopćio da su mu dobit i prihodi u prvom kvartalu znatno porasli zahvaljujući internetskoj prodaji i dobrom rezultatu u Kini, potvrđujući procjenu o dvoznamenkastom rastu dobiti u cijeloj godini

„Dvoznamenkasto povećanje prodaje u našim strateškim područjima rasta u kontinentalnoj Kini i internetskoj prodaji” pomoglo je grupi da poveća prihode, rekao je izvršni direktor Kasper Rorsted.

Kada se isključe promjene valutnih tečajeva, prihodi su u Kini porasli 16 posto. U SAD-u njihov je rast bio znatno skromniji i iznosio je tri posto, što u grupi pripisuju uskim grlima u opskrbnom lancu početkom godine.

U Europi i Latinskoj Americi prihodi su smanjeni po tri posto.

Sve su pozitivne vijesti o prihodima vezane za vodeći brend Adidas, koji je zabilježio 5-postotni rast, dok je Reebok ponovo imao teškoća, iskazanih u 6-postotnom padu prihoda.

Niži troškovi sirovina, povoljni valutni tečajevi i bolja prodajna kombinacija paralelno su pomogli Adidasu da poveća operativnu maržu tvrtke za 2,5 postotnih bodova, na 53,6 posto.

Uprava je potvrdila prognoze za cijelu godinu, istaknuvši da i dalje očekuje snažnije povećanje prihoda u drugoj polovini 2019., prema Rorstedovim ričječima.

Adidas očekuje povećanje prihoda u 2019. za pet do osam posto kada se isključe promjene valutnih tečajeva. Godišnja neto dobit trebala bi porast 10 do 14 posto, na 1,9 do 1,95 milijardi eura.