Vrhunska jesenska ponuda za članove kluba vjernosti Citroën zauvijek

Citroën pokreće servisnu akciju za članove programa vjernosti Citroën Zauvijek koja traje do 31. listopada 2019. U akcijskom razdoblju može se ostvariti popust od 30 % na set spojke i zamašnjak motora, katalizatore te FAP filtre

Također, svi koji nisu članovi mogu se besplatno učlaniti u Klub vjernosti Citroën Zauvijek u ovlaštenom servisu te odmah koristiti popuste. Osim popusta na dijelove održavanja vozila i akcijske popuste članovima kluba omogućena je besplatna vuča vozila u slučaju nezgode, kvara, puknuća gume, točenje krivog goriva ili kvara ključa, pozivom na jedinstveni broj *800.

SET SPOJKE potrebno je promijeniti da bi se izbjeglo propadanje mjenjača, što će brzo dovesti do poteškoća pri prolazu brzine, ubrzanja, kočenja ili čak potpune imobilizacije vozila. Kako se zna da je potrebno mijenjati spojku? To se može očitovati kroz različite simptome: mjenjač pokazuje nekakav otpor u trenutku promjene brzine, motor proizvodi abnormalnu buku koja nestaje pritiskom na papučicu spojke, vozilo se trese ili udara prilikom pokretanja ili pomicanja. Ovi simptomi upozoravaju da je vrijeme promijeniti spojku da biste izbjegli propadanje vašeg mjenjača, što će brzo dovesti do poteškoća pri prolazu brzine, ubrzanja, kočenja ili čak potpune imobilizacije vozila

DVOSTRUKI PRIGUŠNI ZAMAŠNJAK MOTORA je vrlo robustan, osigurava zaštitu mjenjača i nudi ugodan osjećaj u vožnji. Nakon desetak godina ovaj potrošnji dio je ipak potrebno zamijeniti. U tom slučaju, možete odabrati između zamašnjaka prve ugradnje (originalni dio) i obnovljeni dio gdje su potrošni dijelovi (opruge, ležaji, klizni ležaji...) promijenjeni 100%.

SUSTAV FILTRA ČESTICA je jedinstveni sustav koji pronalazi i sprema u filtar štetne čestice koje nisu izgorjele, zatim ih redovito eliminira sagorijevanjem za vrijeme regeneracijske faze. Plinovi proizašli iz motora kontinuirano su filtrirani. Povremeno (svakih 400 do 1000 km s obzirom na uvjete vožnje), temperatura filtra je jako povišena, blizu 600°C. To je trenutak izgaranja čestica i regeneracije (čišćenja) filtra.