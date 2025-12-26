Vozili smo Renault R5 E-Tech: Europski automobil za 2025. ogledni je primjer električnog gradskog vozila

Testni R5 ima najsnažniji motor u ponudi od 110 kW (150 KS) i okretni moment od 245 Nm te bateriju od 52 kWh, s dometom do 410 km. Od 0 do 100 km/h ubrzava za 8 s, a od 80 do 120 km/h za 6,1 s. Krajnja brzina elektronički je ograničena na 150 km/h

S novim Renaultom R5 E-Tech electric smo se već dobro sprijateljili, jer smo najprije bili u Parizu na njegovoj svjetskoj premijeri u veljači 2024. godine. Potom smo u listopadu iste godine bili na njegovoj dinamičkoj premijeri u okolici Nice u Francuskoj. Zatim je uslijedila i njegova domaća premijera u Zagrebu u travnju ove godine. Sada smo novi R5 imali na svom jednotjednom testu, a model je bio točne oznake Renault R5 E-Tech Iconic Cinq 150 HP Comfort. Radi se o najopremljenijoj verziji električne 'petice' snage 110 kW (150 KS) i s većom baterijom kapaciteta 52 kWh i naravno, vrlo upečatljive žute boje s kontrastnim crnim krovom.

Novi R5 je moderna reinterpretacija legendarnog Renaultovog modela oznake 5 iz 1972. godine. Da, nova 'petica' je danas potpuno električni automobil B-segmenta gradskih automobila i za francuskog je proizvođača ovaj model simbol dosljednog i nezaustavljivog ispunjavanja ciljeva Renaulution strategije donesene još u siječnju 2021. godine.

Renault R5 E-Tech Iconic Cinq 150 HP Comfort

Novi R5 je vozilo prepuno električne i digitalne tehnologije, odlučno da postane gradski automobil koji će postavljati standarde u trenucima dok se europska automobilska industrija okreće električnim pogonima i nastoji zauzeti važna mjesta u okviru energetskog ekosustava. Povrh svega, novi R5 je kod nas dostupan po konkurentnoj početnoj cijeni od 28.990 eura (poticaji nisu uključeni).

Ovako na prvu, novi Renault 5 E-Tech electric se može stvarno pohvaliti sjajnim dizajnom, nadahnjujućim iskustvom vožnje, uzbudljivom i jednostavnom električnom i digitalnom tehnologijom te lokalnim i odgovornim kružnim sustavom proizvodnje. Time je Renault 5 E-Tech electric u idealnom položaju za postavljanje novih standarda energetske tranzicije u kategoriji gradskih automobila. U međuvremenu je u siječnju 2025. Renault R5 E-Tech electric (zajedno sa sestrinskim modelom Alpine A290) okrunjen naslovom europskog automobila godine 2025. Na svečanosti održanoj na početku Bruxelles International Motor Showa su 60 članova žirija za dodjelu nagrade 'The Car Of The Year' (COTY 2025) donijeli svoju presudu odabirom najboljeg automobila na automobilskom tržištu u Europi.

Novi Renault 5 E-Tech electric je proizveden u Francuskoj, što je i logično, jer njegov povratak ne bi imao smisla ako bi se proizvodio izvan Francuske ili ako bi se taj model vratio u izdanju koje nije dovoljno održivo za današnje potrebe. Renault je odlučio da će novi Renault 5 E-Tech electric proizvoditi lokalno. Točnije, u centru ElectriCity na sjeveru Francuske, u okviru tijesnog ekosustava dobavljača u krugu od 300 km.

Vozila i baterije sastavljaju se u tvornici u Douaiju, jednoj od lokacija na kojoj se proizvodio i originalni Renault 5. Motor (električni motor, redukcijski mjenjač, elektronika za nadzor isporuke električne energije) proizvodi se u Cléonu, a moduli u gigatvornici u Douaiju (u partnerstvu s AESC-om) od ljeta 2025. Oslanjajući se na stručnost poduzeća The Future is Neutral, podružnice Renault Grupe specijalizirane za kružno gospodarstvo, Renault 5 E-Tech electric postizati će sveukupnu razinu recikliranja od 88,6 posto, s 19,4 posto recikliranog materijala (u skladu s normom ISO 14021) i 26,4 posto materijala iz izvora kružnog gospodarstva, što predstavlja rekordne vrijednosti u kategoriji.

Spomenimo i ovo, Renault je početkom prosinca objavio kako je ostvario veliku prekretnicu, koja je postignuta u samo 15 mjeseci. Naime, tvornica Ampere ElectriCity u Douaiju već je proizvela 100.000 primjeraka električnog Renaulta 5 E-Tech, lansiranog u listopadu 2024. 100.000-to vozilo je bila Techno verzija s baterijom od 52 kWh (najčešća kombinacija razine opreme i baterije).

Vanjski dizajn, struktura i dimenzije Novi R5 je nedvojbeno privlačno vozilo koje niti jednog prolaznika neće ostaviti ravnodušnim. Rekli bismo da je njegov dizajn izvrsno pogođen. Elementi dizajna R5 neodoljivo podsjećaju na prošla vremena te spaja elemente dizajna iz tri modela: cjelokupni izgled Renaulta 5 i Supercinq te produljene lukove kotača i odvažan stav Renaulta 5 Turbo.

Posebno je dojmljiv njegov, svjetlosni potpis jedinstven u ponudi Renault vozila, koji se sastoji od dvaju pravokutnika zaobljenih kutova smještenih na prednjem odbojniku, na istom mjestu gdje su se na Renaultu 5 Turbo nalazila svjetla za maglu. Lebdeći dizajn istog pravokutnog oblika ugraviran je u staklo full-LED glavnih svjetala. Kad vozač priđe automobilu, full LED svjetla u obliku zjenice namiguju kako bi ga pozdravila. Zatim se uključuju pokazivač napunjenosti na poklopcu motora i stražnja svjetla.

Dok su lukovi blatobrana kružnog oblika, struktura bočnih strana podsjeća na karakterističan oblik lukova na originalnom Renaultu 5. Krov u boji (crna, crvena ili topla boja Titanium), tamnocrvena boja okomitih stražnjih svjetala i jarke boje karoserije također podsjećaju na originalni Renault 5 i njegovu moć da grad učini veselijim.

Kad je riječ o njegovoj strukturi treba reći kako je novi R5 konstruiran na Renaultovoj novoj platformi AmpR Small koju je konstruirao Ampere. Renault 5 E-Tech electric je prvi automobil konstruiran na platformi AmpR Small koja je konstruirana da unaprijedi specifikacije električnih vozila B-segmenta te ih približi onima iz višeg segmenta, ali i da smanji troškove.

Kalibrirana je tako da Renaultu 5 E-Tech electric omogući isporuku performansi i iskustva vožnje koji su u skladu s njegovim dinamičnim i emotivnim izgledom. Postavljajući nova pravila u svojem segmentu dodatno optimizira prednji ovjes preuzet iz modela Clio i Captur sa sustavom upravljanja koji ima vrlo kratki prijenosni omjer (13,7) čime jamči sjajnu upravljivost, kao i u Meganeu E-Tech electric.

Neki će reći da je nova 'petica' zaparavo smanjena verzija Renaulta Megane E-Tech electric, kad je riječ o voznim karakterisitikama. Smanjenje kruga okretanja na samo 10,3 metara pojednostavilo je upravljanje tijekom gradske vožnje, dok je poseban naglasak stavljen na prigušivanje kako bi se apsorbirala dodatna masa baterije.

Što se vanjskih dimenzija tiče, one su sljedeće: duljina 3922 mm, širina 1774 mm ( s otvorenim retrovizorima 2020 mm), visina 1498 mm, međuosovinski razmak 2540 mm, visina od podloge 145 mm. Kotači su u ravnini karoserije, širokog traga (1,55 m sprijeda i 1,53 m straga).

Sve su te značajke već bile prisutne na konceptnom automobilu iz 2021., koji je dizajniran bez ikakvih ograničenja u pogledu izvedivosti. Iskorištavajući najnovije vještine u svijetu inženjerstva, sve su te proporcije zadržane kod serijskog modela.

Novi Renault 5 je kompaktniji no što se čini, no ipak je sličnih dimenzija kao i drugi Renaultovi potpuno električni mali i okretni gradski automobili. Sa samo nešto manje od 4 m duljine, može se smjestiti između novog Twinga E-Tech (133 mm kraći) i R4 E-Techa (221 mm dulji). Optimizirani međuosovinski razmak, uz obećanje velikodušnog prostora u unutrašnjosti, s vrlo kratkim prevjesima tek je 4 cm kraći nego kod modela Clio. Širina nove 'petice' pridonosi stavu automobila na cesti, bez kompromisa u pogledu okretnosti na gradskim prometnicama. Idealnih dimenzija i s baterijom smještenom ispod podnice, automobil je niži od metra i pol, odnosno 47 mm je viši od novog Clija i 7 mm viši od novog Twinga E-Tech. Što se težine tiče, naš je testni R5 težak u voznom stanju 1460 kg.

Kad govorimo o njegovom prtljažniku, baterija je smještena ispod podnice kako bi se dobio prostran prtljažnik od 326 l (277 dm3 prema normi VDA). To ovaj automobil stavlja na sam vrh segmenta električnih gradskih automobila, čak i ispred nekoliko većih tradicionalnih gradskih automobila s termičkim motorom. Kapacitet prtljažnika uključuje 27 dm3 (prema normi VDA) prostora za odlaganje kabela za punjenje. Prtljažniku se pristupa jednostavno zahvaljujući povišenoj podnici, a može ga se i podijeliti tako da se stražnja klupa s tri sjedala preklopi u omjeru 60:40. Maksimalni volumen se može dobiti uz preklopljenu stražnju klupu (uključujući prostor za pohranu kabela za punjenje i kompleta za popravak gume) te iznosi 1106 l (Norma VDA). I da, novi R5 E-Tech electric, bez obzira o kojoj je izvedbi riječ, može vući kočenu ili nekočenu prikolicu od 500 kg.

Kad govorimo kotačima treba reći kako sve verzije R5 imaju 18-colne naplatke s dimenzijama guma 195/55R18 93H. Naš testni R5 ima doplatne 18-colne aluminijske naplatke Techno, s gumama Continental EcoCotnact 6Q dimenzija 195/55R18 93H. Umjesto rezervnog kotača smo imali standardni set s kompresorom za popravak eventualno oštećene gume.

Naš testni R5 E-Tech Iconic Cinq 150 HP Comfort je bio upečatljive Pop! žute boje s crna Etoile kontrastnom bojom krova. Ova je kombinacija doplatna. Efektna je i tanka crvena traka koja ide od retrovizora preko gornjih rubova prozora, pa zaokružuje stražnji dio krova i vraća se na drugu stranu do drugog retrovizora. Vrlo se dobro uklapa i crna najljepnica '5' na prednjim vratima koja je u skladu s crnim krovom. Unutrašnjost Unutar kabine Renaulta 5 E-Tech electric, armaturna ploča elegantno povezuje najupečatljivije značajke iz nekoliko generacija 'petice': primjerice, dvorazinsku strukturu okrenutu prema suvozaču, podstavljeni poprečni raspored i pravokutnu instrumentnu ploču sa zaobljenim rubovima. Efekt dobrodošlice nastavlja se u unutrašnjosti vozila: dva se zaslona osvjetljuju uz pratnju zvučnog efekta koji potpisuje Jean-Michel Jarre.

Na najluksuznijoj razini opreme novog R5 u našem slučaju, Iconic Cinq, potpis 'Renault 5' vidljiv je na vodoravnom umetku crne boje Grand Brillant, okrenutom prema suvozaču i smještenom iznad podstavljenog područja. Potpis je naglašen elegantnim pozadinskim osvjetljenjem te unosi dašak luksuza i tehnološki naprednog dizajna u unutrašnjost.

Posvećenost detaljima vidljiva je i u dizajnu zračnih otvora. Umjesto tradicionalnog poprečnog dizajna, njihov je oblik nadahnut uzorkom prednjeg svjetlosnog potpisa. Na kraju, kao što je to slučaj u Meganeu E-Tech electric i Scenicu E-Tech electric, birač načina rada (ručica mjenjača) premješten je na desnu stranu upravljača kako bi se oslobodio dodatni prostor u kabini. Vrh 'e-pop birača' se može prilagoditi uz pomoć dodatne opreme. Mala zamjerka ide na nedostatak tipke 'P' – parking, već se treba ubaciti u položaj 'N' – neutral kako bi se mogla završiti vožnja prje izalska iz kabine.

Izvrstan suvremen dizajn sjedala zapravo je izravno nadahnut legendarnim modelom R5 Turbo i njegovim oblikom slova H te nas podsjeća na to da je Renault 1970-ih i 1980-ih bio izuzetno inovativan u tom području. Kad je riječ o presvlakama, koristi se univerzalna tkanina koja povezuje više generacija – traper. Čvrst, originalan i opušten, traper je moderan produžetak dobrog raspoloženja koje krasi Renault 5 E-Tech electric. Izrađen od 100 posto recikliranih plastičnih (PET) boca za vodu, traper tkanina koristi se na sjedalima, armaturnoj ploči i oblogama vrata na srednjoj razini opreme Techno.

Naša verzija testnog modela Iconic Cinq simbol je za odvažan dizajn i prestižan potpis te je prepuna boja koje jamče visokokvalitetan retro izgled. Sjedala su presvučena sivom tkaninom dok su oblik slova H i veliki broj '5' žute boje vrijeska. Ove su presvlake također izrađene od 100 posto reciklirane tkanine. Iako je Renault 5 E-Tech electric dug samo 3922 mm, što ga smješta između druge i treće generacije Clija, prostor koji nudi unutrašnjosti može se usporediti s onim pete generacije Clija (zahvaljujući platformi AmpR Small i međuosovinskom razmaku od 2540 mm). Konkretno, kad je riječ o širini u unutrašnjosti, sprijeda mjeri 1383 mm, dok u predjelu stražnje klupe s tri sjedala mjeri 1357 mm. Ipak, ne treba očekivati previše mjesta na stražnjoj klupi, jer je riječ o vozilu B-segmenta kraćem od 4 m.

Osim prostora u prtljažniku straga R5 ima i dodatnih 19 litara prostora za odlaganje u različitim pretincima u unutrašnjosti. Prostor se može konfigurirati i prilagoditi s pomoću dodatne opreme izrađene tehnikom 3D ispisa. Veliki vodoravni zaslon Dvostruki vodoravni zaslon daje suvremen, tehnološki napredan i zabavan izgled unutrašnjosti. Prvi zaslon okrenut prema vozaču jest 10,1-inčna digitalna instrumentna ploča (osnovni model opremljen je 7-inčnim zaslonom u ravnini s armaturnom pločom) na kojoj se prikazuju sve informacije o vožnji, uz pet mogućih načina prikaza. Središnji multimedijski zaslon na svim inačicama ima dijagonalu 10 inča. Pokreće ga multimedijski sustav OpenR Link s ugrađenim Google uslugama u razinama opreme Techno i Iconic Cinq.

Grafičko sučelje u pop-art stilu savršeno se uklapa u dizajn vanjskog dijela. Kao i kod Rafalea i Scenica E-Tech electric, dizajn je nadahnut snažnim grafičkim linijama romba s dijagonalom od 28° koja podsjeća na Renaultov logotip 'Nouvel’R'. Korisnici mogu personalizirati raspon jarkih boja i ekskluzivnih tekstura koji se temelje na istoj tematici kao i logotip te ih tako uskladiti s odabranim načinom vožnje, kao i vlastitim raspoloženjem i potrebama. Zahvaljujući kombinacijama boja (8), gustoća (2) i tekstura (4), sučelje je moguće kombinirati na više od 128 načina i tako postići vrlo personalizirano iskustvo vožnje.

Digitalna 10-inčna instrumentna ploča okrenuta je prema vozaču te prikazuje brzinu vožnje šarenim alfanumeričkim znakovima umjesto tradicionalnim crno-bijelima, što je svakako novost na tržištu. Osim realističnog dizajna, 3D prikaz vozila u sučelju izuzetno je detaljan te prikazuje svaki detalj vozila, čak i točnu boju karoserije.

Jedna od slavnih značajki Meganea E-Tech electric, pa tako i Renaulta 5 E-Tech electric, svakako je multimedijski sustav OpenR Link s ugrađenim Google uslugama. Mi smo u testnom modelu imali doplatni Paket Multimedija koji uključuje OpenR link 10,1“ s vrhunskim Harman Kardon ozvučenjem, navigacijom i Google uslugama.Služeći se njime možete pristupiti navigacijskim funkcijama usluge Google Maps, glasovnom upravljanju putem usluge Google Assistant i nizu aplikacija (50 ili više, ovisno o inačici) iz kataloga internetske trgovine Google Play.

Sustav OpenR Link ima čip jednake snage kao oni u premium pametnim telefonima te radi brže od drugih sustava u automobilskoj industriji. Jednostavan je i intuitivan te ga se može upotrebljavati na isti način kao tablet-računalo ili s pomoću glasovnih naredbi s ugrađenim glasovnim pomoćnikom. Kompatibilan je s uslugama Android Auto i Apple CarPlay, žično ili bežično. Avatar Reno, novi suputnik Renault 5 E-Tech electric prvo je vozilo u koje je ugrađen novi virtualni suputnik. Njegovo ime je jednostavno – Reno i to je avatar koji ima pravu osobnost te pruža podršku i komunicira s vlasnicima Renault vozila tijekom njihova korisničkog iskustva, u automobilu i izvan njega. Osjećaj empatije koji se tako stvara osnažit će povezanost između korisnika i Renaulta 5 E-Tech electric.

Kada se upotrebljava u vozilu, Reno utjelovljuje tehnologiju s ljudskim licem te pomaže vozaču da se upozna s vozilom i njegovim značajkama. Ujedno je pravi virtualni suputnik koji stručno nadzire razne funkcije vezane uz vožnju i punjenje. Reno reagira na vaš glas i po potrebi djeluje proaktivno pa tako u slučaju promjene uvjeta vožnje spontano predlaže aktivaciju novih postavki (npr. pravodobno prebacivanje iz načina rada Sport u način rada Eco, ovisno o situaciji). Reno vam jednako tako može predložiti da uključite automatski način rada klima-uređaja ako postoji opasnost od zamagljivanja stakla. On je stručnjak za električna vozila i može odgovoriti na pregršt pitanja te izvršiti određene radnje. Na primjer, možete mu reći 'Hej Reno, programiraj punjenje za sutra ujutro u 8 sati' ili ga upitati 'Hej Reno, kako da maksimalno povećam doseg?'. Radi jednostavnije upotrebe, Reno nudi pretprogramirane odgovore na 200 najčešćih pitanja kupaca (npr. 'Hej Reno, kako mogu povezati mobitel preko Bluetootha?' ili 'Hej Reno, kako da zamijenim gumu?').

Povrh navedenog raspolaže i sposobnostima sustava umjetne inteligencije ChatGPT te nudi razumljive i jasne odgovore na brojna opća pitanja. Kada napustite vozilo, i dalje vam je dostupan putem aplikacije za pametne telefone My Renault gdje možete pronaći brojne videozapise o sposobnostima vozila. Reno jača vezu kupaca s markom te je zabavan ambasador novog Renaulta 5 E-Tech electric. Napredni sustavi za pomoć u vožnji Renault 5 E-Tech electric je opremljen nizom sustava za pomoć u vožnji koji su u rangu najboljih u sljedećem segmentu u smislu vožnje, sigurnosti i parkiranja. Uz upozorenje na umor vozača, uključuje i četiri sigurnosna sustava za pomoć u vožnji koja su dostupna u Meganeu E-Tech electric, ali nikad dosad u B-segmentu i koja nadilaze zahtjeve nove Uredbe o općoj sigurnosti: sustav automatskog kočenja u nuždi pri vožnji unatrag, prednji senzori sustava za održavanje vozila u prometnom traku u nuždi, stražnji senzori sustava za održavanje vozila u prometnom traku u nuždi i sustav za siguran izlazak putnika. Kako bi se unaprijedila sigurnost vozila i putnika u vozilu nakon prvotnog udarca, sustav automatskog kočenja nakon nezgode automatski blokira kočnice vozila u slučaju sudara. Tako se ublažavaju posljedice eventualnih sekundarnih sudara i mogućih udaraca.

Mi smo u testnom R5 imali doplatni Paket Vožnja, koji uključuje: Sustav za siguran izlaz putnika iz vozila; Sustav za pomoć pri vožnji n autocesti i prometnim gužvama (ACC, Lane Centering Assist); Upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja prometne trake pri pretjecanju; Automatsko kočenje u nuždi pri vožnji untrg s detekcijom pješaka i biciklista. Sustav aktivne pomoći za vozača omogućuje vozaču da bude opušteniji tijekom vožnje u gužvi. Riječ je o sustavu za pomoć u vožnji druge razine koji povezuje inteligentni adaptivni tempomat s funkcijom Stop&Go i sustav za zadržavanje vozila u središtu traka. Kod te potonje funkcije vozač može sam odlučiti pomaknuti se prema rubu ceste kad se vozila kreću brzinama do 50 km/h kako bi ostavio dovoljno prostora za motocikle i skutere ili osigurao sigurnosni koridor za vozila hitnih službi. Adaptivni tempomat koji se prilagođava u skladu sa situacijom upotrebljava funkciju geolociranja i kartografske podatke, omogućuje vozilu da skenira cestu, predvidi kružne tokove i zavoje, prepozna nova ograničenja brzine te u skladu s tim prilagodi brzinu.

Odabir omiljenih sustava za pomoć u vožnji Renault 5 E-Tech electric dostupan je s 26 naprednih sustava za pomoć u vožnji – za svakog vozača ponešto (iako propisi zahtijevaju aktivaciju svih sustava prilikom pokretanja automobila). Kako ih ne biste morali resetirati prilikom svakog ulaska u vozilo, Renault 5 E-Tech electric ima novu značajku koja se sve više ugrađuje u Renaultove modele: tipku My Safety Switch, smještenu s lijeve strane pored upravljača. S pomoću nje možete jednim dodirom aktivirati ili deaktivirati pet sustava za pomoć u vožnji (odnosno uključiti ih ili isključiti, prilagoditi stupanj intervencije, uključiti ili isključiti zvučna upozorenja itd.) čije ste postavke prethodno odabrali na zaslonu multimedijskog sustava. Safety Score i Safety Coach: procjena i personalizirani savjeti za odgovorniju vožnju Program 'Human First' koji je Renault pokrenuo 2023. temelji se na nizu revolucionarnih tehnologija koje bi trebale poboljšati sigurnost vozača i putnika, ali i drugih sudionika u prometu u čitavom svijetu. Kako bi pružio podršku vozačima i smanjio rizik od nezgoda, Renault 5 E-Tech electric opremljen je dvama sigurnosnim alatima – Safety Score i Safety Coach.

Safety Score procjenjuje vožnju na temelju podataka koji se odnose na brzinu, putanju i održavanje sigurnosnog razmaka u vožnji. Na kraju svakog putovanja ocjenjuje stil vožnje na ljestvici od 0 do 100 te iznosi prijedloge za poboljšanje sigurnosti vožnje. Safety Coach, dobitnik nagrade Road Safety Innovation Prize za 2024., fokusiran je na uzroke prometnih nesreća kao što su prekomjerna ili neprilagođena brzina te nepažnja. Služeći se senzorima vozila, taj alat u stvarnom vremenu procjenjuje opasnosti za vozača, uključujući brzinu vožnje, sigurnosni razmak, držanje putanje i prestrojavanje.

Električni pogonski sklop snage 110 kW (150 KS) i baterija od 52 kWh Najsnažniji motor u ponudi Renaulta 5 E-Tech electric ima 110 kW (150 KS) i trenutačno dostupan okretni moment od 245 Nm. Od 0 do 100 km/h ubrzava za 8 s, a od 80 do 120 km/h za 6,1 s. Njegova maksimalna brzina elektronički je ograničena na 150 km/h te pri punjenju troši 14,9 kWh (WLTP) (uključujući gubitke energije prilikom punjenja).

Motor Renaulta 5 E-Tech electric temelji se na motoru Meganea E-Tech electric, odnosno na tehnologiji kliznokolutnog sinkronog motora koji ne sadržava permanentne magnete i ne upotrebljava rijetke zemne metale, zbog čega je manje štetan za okoliš. Ima i nekoliko novih značajki, uključujući elektroniku nove generacije za nadzor isporuke električne energije (inverter) i obnovljeni redukcijski mjenjač. Od motora koji se ugrađuje u Megane razlikuje se dimenzijama i masom: motor je za 15 kg lakši, a rotor je za 3 cm kraći kako bi stao pod poklopac gradskog automobila. Pretvarač izmjenične struje u istosmjernu struju koji pretvara 400 V iz baterije u 12 V i pomoćna kutija za distribuciju snage integrirani su u punjač radi uštede prostora. Novi pogonski sklop teži samo 105 kg, uključujući punjač.

Dostupne su još dvije opcije motora (90 kW (120 KS / 225 Nm) i 70 kW (95 KS / 215 Nm)) koji će se kombinirati s baterijom od 40 kWh. U našem testnom modelu R5 motor snage 110 kW (150 KS) i velika litij-ionska baterija kapaciteta 52 kWh, s katodom od nikla, mangana i kobalta, povećavaju doseg vozila na do 410 km (prema WLTP-u).

Kako bi se poboljšale performanse u svim uvjetima, baterija je opremljena sustavom za hlađenje tekućinom koji regulira njezinu temperaturu. Za još veću sigurnost, rashladna tekućina ne cirkulira unutar kućišta, već kroz ekstrudiranu podnicu. Konačno, pri punjenju vozila vrijeme punjenja može se optimizirati prethodnom prilagodbom baterije i planiranjem putovanja s pomoću usluge Google Maps. Posebna konstrukcija šasije za veći užitak u vožnji Budući da Renault 5 E-Tech electric upotrebljava čitav niz naprednih tehnologija za nadzor šasije vozači mogu očekivati dinamično, a opet savršeno sigurno iskustvo za upravljačem. Novi model spaja izvanrednu Cliovu i Capturovu prednju osovinu s tehnologijom multi-link stražnjeg ovjesa (Dacije Duster 4x4) kakav se obično ugrađuje u modele višeg segmenta. Oslanjajući se na koncept i iskustvo koje su stekli radeći na Meganeu E-Tech electric, inženjeri su prilagodili dijelove šasije tako da odgovaraju kompaktnim dimenzijama nove 'petice', a sve kako bi se zajamčila izvanredna okretnost i ugodna vožnja. Središnji element šasije svakako je multi-link stražnji ovjes koji osigurava dinamičnije performanse u oštrim zavojima i veću stabilnost u širim zavojima, kao i poboljšanu udobnost zbog smanjenja buke.

Sposobnost Renaulta 5 E-Tech electric da upija udarce i neravnine na cesti svakako je velika prednost za jedan gradski automobil. Da bi to postigli, Renaultovi su inženjeri optimizirali nosače za filtracijski sustav ovjesa, povezane sa spomenutim tehnologijama. Time je ublažen prelazak preko neravnina i rupa, a iskustvo u unutrašnjosti postalo je znatno ugodnije za vozača i putnike. Električna 'petica' je zabavna, pa čak i uzbudljiva, u svakoj situaciji te jamči jednostavno upravljanje pri niskim brzinama u gradu, pri visokim brzinama i u zavojima.

Renault je s Renaultom 5 E-Tech electric učinio isto što i sa Scenicom E-Tech electric: smanjio je njegovu masu gdje god je to bilo moguće kako bi u njega ugradio veću bateriju. Baterija Renaulta 5 E-Tech electric teži do 300 kg (40 kWh baterija teži 237 kg, a 52 kWh baterija teži 297 kg), odnosno 20 kg manje od baterije Renaulta ZOE. Nadalje, ugradnja baterije ispod podnice pridonijela je smanjenju težišta vozila, a time i većoj okretnosti. Rekli smo već, naš testni R5 ukupno teži 1460 kg (s baterijom kapaciteta 52 kWh) te je lakši od limuzine C-segmenta s termičkim motorom. Osim toga, njegovo je težište znatno niže. Personalizirani doživljaj vožnje Postavke sustava MULTI-SENSE prilagođavaju osjetilno iskustvo u skladu sa željama vozača te mijenjaju doživljaj vožnje ovisno o odabranom načinu rada (Comfort, Sport, Eco i Perso). Naime, svaki od tih načina rada na svojstven način prilagođava postavke ugrađene opreme te utječe na ozračje u vozilu i vozna svojstva (npr. mogu utjecati na krutost upravljača i odziv papučice gasa).

Iskustvo vožnje, boravka u unutrašnjosti i električnog životnog stila, upotpunjenog revolucionarnim tehnologijama u segmentu (kao što je multimedijski sustav OpenR Link s ugrađenim Google uslugama, avatar Reno, funkcionalnosti V2G, Plug & Charge i drugo), teško se može s ičim usporediti. Jednako tako, velik je naglasak stavljen na udobnost i sigurnost vozača i putnika. Renault 5 E-Tech electric doista uljepšava ceste svojom živahnom osobnošću te nudi uzbudljivo iskustvo vožnje o kakvom drugi mali električni automobili mogu samo sanjati. Zvučna i toplinska udobnost Zvučna izolacija nove 'petice' jamči akustičnu udobnost u skladu sa standardima koji su primijenjeni i na Megane E-Tech electric. Udobnost počinje s pametnom čahurom, patentiranom površinom koja upija buku i izolira bateriju od putničke kabine. Posebno oblikovana pjena izolira retrovizore (glavni izvor buke u vozilu) od putničkog prostora. Ovjes motora ima dva sustava filtracije: jedan na spoju s karoserijom i drugi koji upotrebljava masu punjača kako bi upio zvučne vibracije motora (smanjenje buke za 10 dB). Konačno, sve su inačice serijski opremljene zvučno izoliranim vjetrobranskim staklom. Renault 5 E-Tech electric nudi sve prednosti tihog električnog motora: nečujan je poput Meganea E-Tech electric koji je pak znatno tiši od modela ZOE.

Nadalje, toplinska pumpa održava toplinsku udobnost u putničkom prostoru, a djeluje u sklopu sustava HVCH (visokonaponski sustav za hlađenje i grijanje) od 8 kW kako bi uštedio što je moguće više energije iz baterije. Zahvaljujući toj značajki, ugodna temperatura u putničkom prostoru postiže se ubrzo nakon hladnog starta. Kako bi se vozilo unaprijed zagrijalo i odledilo prije pokretanja, putnički prostor i baterija mogu se unaprijed prilagoditi programiranjem sustava. Odvojeno kočenje Zbog zahtjeva u pogledu prikupljanja energije kočenja i trenja, upravljanje kočenjem nerijetko je slaba točka električnih vozila. Da bi se tomu doskočilo, upotrijebljen je novi sustav odvojenog kočenja organiziran u jednom kućištu koji nadomješta mehaničku poveznicu između papučice kočnice i hidraulike kočenja: elektronički sustav upravlja čitavom fazom kočenja toliko nježno da vozač ne može osjetiti prebacivanje između dviju tehnologija. Otpor papučice kočnice i učinak kočenja ostaju nepromijenjeni bez obzira na uvjete – čak i kad je baterija u potpunosti napunjena, a sustav regenerativnog kočenja u mirovanju.

Papučica kočnice je čvrsta, bez mekog osjećaja, te u trenu reagira i na najmanji pritisak. Zahvaljujući svemu tome, vožnja je žustra i dinamična, a dojam kontrole i sigurnosti trajno je prisutan. Jednim dodirom mjenjača možete odabrati i način rada B koji povećava razinu prikupljanja energije kočenja i kočenja motorom, što je posebno praktično kada vozite gradom. Dvosmjerno punjenje izmjeničnom strujom od 11 kW i punjenje istosmjernom strujom do 100 kW Renault 5 E-Tech electric je opremljen novim dvosmjernim punjačem izmjeničnom strujom od 11 kW s funkcionalnostima V2L (vehicle-to-load – vozilo do drugih uređaja) i V2G (vehicle-to-grid – vozilo prema mreži).

Funkcionalnost V2L omogućuje vam da uz pomoć baterije svojeg vozila i jednostavnog adaptera napajate uređaje od 220 V (do 3700 W). S druge strane, uz pomoć funkcionalnosti V2G možete vratiti električnu energiju nazad u mrežu i tako smanjiti račun za struju (pod uvjetom da potpišete ugovor o opskrbi energijom koji nudi Mobilize, u zemljama gdje je to to dostupno. Dok je vozilo priključeno na punionicu (u načinu V2L ili V2G), kapacitet baterije uvijek će ostati iznad praga koji ste zadali, što znači da će vaše vozilo u svakom trenutku biti spremno za vožnju. Punjač snage 11 kW, serijski ugrađen u sve inačice, čini Renault 5 E-Tech electric još svestranijim i spremnim da pokori ceste svih europskih gradova. Zahvaljujući njemu, bateriju od 52 kWh moguće je napuniti od 15 do 80 posto za 3 sata i 13 minuta.

Za brzo punjenje istosmjernom strujom, primjerice na autocesti, motor od 110 kW opremljen je priključkom za istosmjernu struju od 100 kW za punjenje baterije od 52 kWh. Motor od 90 kW opremljen je priključkom za istosmjernu struju od 80 kW za punjenje baterije kapaciteta 40 kWh. U oba će slučaja punjenje baterije od 15 do 80 posto trajati samo 30 minuta. Bezbrižna putovanja uz planer rute električnog vozila Planer rute električnog vozila temelji se na usluzi Google Maps te vam predlaže najbolji plan putovanja (uključujući zaustavljanja radi punjenja), pri čemu u obzir uzima dostupnost punionica, njihova obilježja i kompatibilnost. Planer uživa posebnu popularnost među vozačima Meganea E-Tech electric i Scenica E-Tech electric, a mi smo osluhnuli njihove dojmove i dodatno ga poboljšali! Ta funkcija mapira i neprestano optimizira rute putovanja s predviđenim zaustavljanjima, pri čemu pri izračunu preostalog dosega uzima u obzir lokacije punionica, različite promjenjive parametre vozila (potrošnja, preostali kapacitet itd.) i vanjsku temperaturu. Štoviše, u obzir uzima tehničke postavke vozila i želje vozača (preferirane punionice, način plaćanja itd.) koji sam odlučuje o tome koliko će njegova baterija biti napunjena u trenutku kada stigne na odredište. Radi optimizacije punjenja, funkcija jednako tako osigurava da je baterija odgovarajuće temperature pri dolasku na punionicu.

Zahvaljujući njoj, putovanja su optimizirana, u cijelosti pojednostavnjena i nevjerojatno praktična. Da bi iskustvo planiranja rute električnog vozila bilo još bolje, funkcija se neprestano ažurira te se u svakom trenutku oslanja na promjenjive parametre vozila kako bi u skladu s njima prilagodila rutu. Jednostavnije punjenje uz Plug & Charge Prije nego što se zaustave na punionici, vozači električnih vozila moraju uzeti u obzir čitav niz čimbenika, uključujući kompatibilnost same punionice, cijene, načine plaćanja... Sve to može ih odvratiti od namjere da vozilo napune izvan svog doma. Upravo je zato Renault 5 E-Tech electric opremljen funkcijom Plug & Charge koja u najvećoj mogućoj mjeri pojednostavnjuje punjenje vozila na kompatibilnim punionicama istosmjernom strujom.

Dovoljno je povezati Renault 5 E-Tech electric s aplikacijom za pametne telefone My Renault i više vam neće trebati posebna propusnica ili kartica za punjenje: punionica će prepoznati vaše vozilo čim joj se približite, a punjenje i naplata automatski će se odobriti. Proces punjenja započet će čim povežete svoje vozilo na punionicu, uz uobičajeno čekanje na potvrdu uspješnog povezivanja. Složit ćete se da ova funkcija, uzmemo li u obzir i praktičnost automatske naplate, istinski štedi vrijeme. Plug & Charge jedna je od funkcionalnosti kartice Mobilize Charge koja se isporučuje s vozilom. Kartica omogućuje pristup 600.000 javnih punionica u 25 europskih zemalja, kao i punjenje po povoljnijim cijenama u okviru nekoliko mreža (pod uvjetom da sklopite mjesečnu pretplatu).

Adapter za priključivanje svega Zahvaljujući tehnologiji V2L (vozilo do drugih uređaja) ugrađenoj u dvosmjerni punjač Renaulta 5 E-Tech electric, korisnici s pomoću opcijski dostupnog adaptera mogu priključiti uređaj od 220 V (do 3700 W), kao što su usisavač, kuhalo za vodu ili električni roštilj, na bateriju automobila. Puni raspon usluga kako bi se iskoristile sve prednosti tehnologije V2G Tehnologija V2G (vehicle-to-grid – vozilo prema mreži) dostupna u novom Renaultu 5 E-Tech electric opremljenim dvosmjernim punjačem izmjeničnom strujom od 11 kW omogućuje korisnicima da smanje troškove punjenja vozila kod kuće za oko 50 posto te istodobno iskoriste prednosti niskougljične električne energije koja se može vratiti u javnu energetsku mrežu kako bi se zadovoljile potrebe za opskrbom. Na taj način automobil postaje ozbiljan sudionik u energetskom ekosustavu putem usluga koje pruža društvo Mobilize.

My Renault: aplikacija za upravljanje baš svime Aplikacija za pametne telefone My Renault olakšava kontrolu i upravljanje na daljinu svim funkcijama povezanima s dvosmjernim punjenjem, u cilju optimizacije troškova i održavanja potrebne razine mobilnosti, uz jednostavno navođenje sljedećeg vremena polaska i potrebne razine napunjenosti baterije. Dok je vozilo spojeno, razina napunjenosti nikad se neće spustiti ispod minimalnog sigurnosnog praga koji utvrdi korisnik (primjerice, kako bi mogao nekoga odvesti u bolnicu). U aplikaciji My Renault korisnici mogu i isplanirati punjenje bez funkcije V2G, upravljati funkcijom Plug & Charge, pregledati raspored održavanja vozila i još mnogo toga.