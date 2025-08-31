Vozili smo Audi Q5 TDI quattro: Premium obiteljsko-poslovni SUV s izvrsnom MHEV plus tehnologijom

Inače, naš testni Q5 pokreće turbodizelski 2.0 TDI motor, EA288 evo generacije, obujma 1968 cm³. Razvija snagu od 204 KS (150 kW) uz okretni moment od 400 Nm te je dostupan samo s quattro pogonom na sve kotače. Svi su Q5 modeli opremljeni 7-stupanjskim S tronic mjenjačem s dvije spojke

Treća generacija modela Audi Q5 je svoju svjetsku premijeru imala prije točno godinu dana, a ovaj je SUV model sada još moderniji i dinamičniji. Podsjetimo kako je prva generacija Q5, SUV vozila srednje veličine predstavljena je 2008. i dominirala je premium segmentom marke od tada.

Novi Q5 je prvi Audijev SUV koji se temelji na platformi PPC te ga pokreću učinkoviti benzinski i dizelski motori koji su postali još ekonomičniji zahvaljujući tehnologiji MHEV plus. Naravno, tu je i e-Hybrid plug-in hibridna tehnologija. Novi Q5 je, osim SUV verzije karoserije, krajem 2024. godine dobio i Sportback verziju, dinamičnu i svestranu drugu generaciju coupé modela.

Recimo i kako Audi već osmu godinu proizvodi Q5 modele u Meksiku, a novi Q5 u San José Chiapa. Ovdje je bitan čimbenik blizina velikog sjevernoameričkog tržišta. Ovim modelom Audi započinje obnovu svog SUV portfelja s motorima na unutrašnje izgaranje i djelomično elektrificiranim varijantama. Nedavno je predstavljen i manji Q3 model u SUV i Sportback verzijama.

Mi smo na svom jednotjednom testu imali SUV model Q5 TDI quattro, s turbodizelskim MHEV motorom snage 204 KS i pogonom na sve kotače u S line razini opreme. Vanjski dizajn, struktura i dimenzije Novi Q5 već na prvi pogled djeluje vrlo sportski, čak i u SUV verziji karoserije. Zategnuta i visoko postavljena ramena linija stvara snažnu siluetu, spaja prednja i stražnja svjetla i čini izgled vozila dužim. Iznad praga, uzdižuća linija prelazi preko kućišta kotača i u stražnji branik, dajući vozilu dinamičan izgled čak i kad miruje. Prednji kraj ostavlja samouvjeren dojam, budući da su svi definirajući elementi dizajna postavljeni jednu razinu više nego u prethodnom modelu. Sportska, široka Singleframe prednja rešetka postavljena je visoko te je okružena vertikalnim, funkcionalnim zračnim zavjesama.

Snažno izbočena i skulpturalno oblikovana glavna svjetla stvaraju oštar, fokusiran izgled, manifestirajući okretan i samouvjeren karakter vozila sprijeda. Veliki otvor za usis zraka sa senzorima nalazi se ispod Singleframe rešetke, dajući modelu Q5 vizualno pun i širok stav na cesti. U našem slučaju, vanjski dizajn S line razine opreme impresionira upečatljivim i sportskim komponentama karoserije. Rešetka hladnjaka je u phantom crnoj boji, okvir i umetak u rešetki hladnjaka te umetci u prednjim otvorima za zrak su u izgledu kroma mat antracit, saćasta rešetka straga je u mat crnoj boji, a umetak u izgledu kroma mat antracit, dok je donji dio karoserije u Tambora sivoj boji.

Aktivni digitalni svjetlosni potpis označava budućnost Audi tehnologije osvjetljenja. Na prednjoj strani aktivni digitalni svjetlosni potpis stvara se interakcijom algoritma s petnaest segmenata koji se zatamnjuju gore i dolje. Pojedinačni svjetlosni segmenti međusobno djeluju na takav način da ukupni izgled svjetlosnog potpisa ne varira u smislu intenziteta svjetla.

Mi smo imali doplatna prednja svjetla Matrix LED svjetla u LED tehnologiji za kratka i duga svjetla, dnevna svjetla, pokazivače smjera. Svaki far ima LED module gdje se uključivanjem, isključivanjem i zatamnjivanjem LED dioda svjetlosni snop prilagođava okolnim uvjetima i u svakom trenutku optimalno osvjetljava put.

Stražnja su svjetla trodimenzionalnog dizajna, spektakularno spajajući fizički i digitalni svijet u kombinaciji sa svjetlosnom trakom koja se proteže cijelom širinom vozila. Na stražnjem kraju, upečatljivo dizajnirana druga generacija digitalnih OLED stražnjih svjetala i projekcijsko svjetlo u spojleru iznad stražnjeg stakla, korišteno po prvi put u Europi, pružaju veću sigurnost. Projicira grafiku u područje gornjeg stražnjeg stakla, čime se povećava područje svjetla kočnice. Također je integrirano u svjetlosnu inscenaciju Coming Home i Leaving Home prilikom napuštanja i otključavanja vozila. U slučaju druge generacije digitalnih OLED kombiniranih stražnjih svjetala, šest digitalnih OLED panela s ukupno 266 segmenata generiraju novu sliku nekoliko puta u sekundi pomoću posebno razvijenog algoritma. Ova simbioza između dizajna osvjetljenja i nove tehnologije čini da svjetlo u novom modelu Q5 izgleda življe i inteligentnije nego ikad prije.

S digitalnim OLED kombiniranim stražnjim svjetlima 2.0, Q5 podiže dizajn osvjetljenja, raspon funkcija, a time i sigurnost u svojoj klasi na sasvim novu razinu. Po prvi put, druga generacija digitalnih OLED kombiniranih stražnjih svjetala može komunicirati s neposrednom okolinom vozila (Car-to-X) na ciljani način. Otkrivanje blizine, koje je prvi put predstavljeno 2020. godine, prošireno je u novom modelu Q5 i uključuje komunikacijsko svjetlo. Ono upozorava ostale sudionike u prometu na nesreće i kvarove. Uz uobičajenu grafiku stražnjih svjetala, prikazuje specifičan statički potpis stražnjih svjetala s integriranim simbolima upozorenja u digitalnom OLED kombiniranom stražnjem svjetlu u kritičnim situacijama u vožnji ili prometu.

Tehnologija također postavlja nove standarde u smislu individualizacije. Uz, u našem slučaju u doplatnom paketu, do osam digitalnih svjetlosnih potpisa u redizajniranim svjetlima za dnevnu vožnju matrix LED glavnih svjetala i u digitalnim OLED stražnjim svjetlima 2.0, vozači mogu personalizirati svoj Q5 na potpuno nov način. Posebno dizajnirana svjetlosna inscenacija Coming Home i Leaving Home dostupna je za svaki digitalni svjetlosni potpis prilikom napuštanja i otključavanja vozila.

Stražnji kraj modela Q5 ima izuzetno jasan dizajn zahvaljujući maksimalnom smanjenju linija. Od stražnjeg prozora do donjeg ruba trodimenzionalno oblikovane svjetlosne trake proteže se glatka površina koju definira svjetlosna traka s oštrim rezom po cijeloj širini vozila. Područje između svjetlosne trake i branika uglađeno je i daje SUV vozilu sportsku eleganciju. Difuzor je integriran u podignuti branik poput otoka. Pozicioniranje i oblik funkcionalnih ispušnih cijevi ovisi o motoru: dvostruka četvrtasta ispušna cijev ispod difuzora s lijeve strane (za sve dizelske motore) ili pravokutne ispušne cijevi s desne i lijeve strane (za sve benzinske motore).

Dostupne su tri verzije vanjskog dizajna: Basic, Advanced i S line (u našem slučaju). K tomu, model S dobiva neovisan vanjski izgled. U varijanti vanjskog dizajna S line i modelu S, prednji otvori za usis zraka su veći i dizajnirani kao aero cijevi u obliku L krila. Stražnji difuzor znatno je više sportski. Crni vanjski paket također je dostupan za vanjski dizajn S line i model S. Tako smo mi imali doplatni Black optik paket koji uključuje: krovne nosače crne boje, ukrasne letvice i dodatke na prozorima u tamnoj boji s Audi prstenovima sprijeda i straga u antracit sivoj boji, kao i obrube ispušnih cijevi u tamnom kromu.

Što se strukture tiče, novi Q5 se kao drugi model u portfelju (kao i svi Audi A5 modeli) temelji na platformi Premium Platform Combustion (PPC). Platforma marki Audi omogućuje predstavljanje velikih modela visokog tehničkog standarda u različitim segmentima. Fleksibilnost platforme PPC pomaže marki Audi da svojim budućim modelima podari jedinstven karakter. Radi se o arhitekturi za vozila na konvencionalni pogon s uzdužno ugrađenim motorima na izgaranje. Pri uvođenju na tržište vozila dolaze opremljena visoko učinkovitom tehnologijom MHEV plus. Novi električni sustav od 48 V MHEV plus podržava motor na izgaranje i smanjuje emisije ugljika istovremeno povećavajući performanse i udobnost tijekom vožnje. Vozilo također ima mogućnost ograničenog potpuno električnog manevriranja i parkiranja.

Što se vanjskih dimenzija novog Q5 SUV modela tiče, one su sljedeće: duljina 4717 mm, širina 1900 mm (s otvorenim retrovizorima 2155 mm), visina 1647 mm, međuosovinski razmak 2820 mm.

Prtljažnik je iza stražnjih sjedala volumena 520 l, a sa spuštenim naslonima 1473 l. Treba reći i da naš testni model ima stražnji red sjedala podesiva po dužini, naslon po nagibu, sklopivi središnji naslon za ruke s dva držača za čaše. Naslon je moguće podijeliti u omjeru 40:20:40 ili u potpunosti, a tu je i mehanizam za preklapanje dva bočna dijela stražnje klupe u prtljažnom prostoru. Rolo pokrivka prtljažnika može se pohraniti u posebno dizajnirani pretinac ispod podnice prtljažnika. Time se dobiva još više prostora za prtljagu, ali i sigurno mjesto za odlaganje pokrivke.

Imali smo i standrdno električno otvaranje/zatvaranje poklopca prtljažnika, koje je moguće putem ručice u poklopcu prtljažnika, tipkom na ključu vozila ili tipkom u vozačevim vratima. U kombinaciji sa komfornim ključem dostupna je funkcija otvaranja i zatvaranja poklopca prtljažnika pokretom nogom ispod stražnjeg branika. Težina samog vozila je 2030 kg, u što je uključena masa praznog vozila s putnikom (75 kg) i spremnikom goriva napunjenim 90 posto. Naš testni model Q5 može vući nekočenu prikloicu težine 2400 kg ili nekočenu od 750 kg. Imali smo i doplatnu kuku za vuču s mogućnosti spremanja kuke i utičnice ispod branika.

Što se kotača tiče, naš je testni model imao doplatne 20-colne crne aluminijske lijevane naplatke Audi Sport (8 J x 20“) s 5 duplih krakova, s izvrsnim ljetnim gumama Pirelli PZero dimenzija 255/45R20. Umjesto rezervnog kotača smo imali set s kompresorom zraka za popravak gume. Dodajmo kako smo imali i atraktivne doplatne kočione čeljusti u crvenoj boji (samo u kombinaciji sa Sport paketom).

Isto tako, treba napomenuti kako je naš testni model bio Sakhir zlatne metalik boje, koja je doplatna. Unutrašnjost Dizajn unutrašnjosti novog Q5 se temelji na četiri karakteristične osnovne značajke Audi dizajna unutrašnjosti. Kao prvo, unutrašnjost je dizajnirana usmjerena prema potrebama korisnika (human centric). Jasan raspored interijera pruža preglednost u svim situacijama i čini drugu osnovnu značajku, preglednost (visual clarity). Funkcionalnost i estetika idu ruku pod ruku do najsitnijeg detalja. Ovaj jasan dizajnerski pristup vidljiv je u horizontalnoj strukturi upravljačke ploče: aplikacija izrađena od visokokvalitetnog materijala proteže se poput krila preko cijele širine instrumentne ploče i uzdiže se na prijelazima prema vratima.

Instrumentna ploča čini osnovu za digitalnu pozornicu (Digital Stage) i za oblikovane integrirane ventilacijske otvore. Dosljedan dizajn središnje konzole i vrata nadopunjuje arhitekturu unutrašnjosti: komponente aluminijskog izgleda i oblik slova C okružuju elemente za rukovanje u vratima i na središnjoj konzoli. Svojim uzlaznim usmjeravanjem naglašavaju robusnu i sportsku SUV filozofiju modela Audi Q5.

Koncept zaslona i rukovanja Serija modela Q5 ima potpuno umreženu digitalnu unutrašnjost koja se temelji na novoj elektroničkoj arhitekturi. Središnja komponenta u unutrašnjosti je digitalna pozornica (Digital Stage), koja je postavljena ispred vozača i suvozača u obliku Audi MMI zaslona. Jasno poravnati zasloni savršeno su uklopljeni u unutrašnjost.

Tanki, samostojeći Audi MMI panoramski zaslon zakrivljenog je dizajna i ima OLED tehnologiju te obuhvaća 11,9’’ Audi Virtual Cockpit u boji visoke razlučivosti s digitalnim prikazom instrumenata i 14,5’’ MMI zaslon osjetljiv na dodir. Vozač može birati između različitih prikaza, upravljanje svim dostupnim funkcijama putem višenamjenskog upravljača.

Recimo i kako smo imali doplatni izvrsni višenamjenski sportski kožni upravljač s 3 kraka, ravan s donje i gornje strane. Obrub upravljača je u kromiranom izgledu, sa 'S' amblemom, dok su ručke upravljača od perforirane kože i s crvenim kontrastnim šavovima.

MMI opcijski suvozačev zaslon dijagonale 10,9’’ (u našem slučaju) moguće je naručiti zasebno za suvozača. Zahvaljujući načinu rada Active Privacy Mode s tehnologijom zatvarača, putnici mogu nesmetano koristiti infotainment sustav bez da time vizualno ometaju vozača. Istovremeno, nudi opciju pomoći vozaču u navigacijskim zadacima, na primjer. Vidjeli smo kako to funkcionira i u nedavno testiranim modelima A6 Sportback e-tron i Audi A5 40 TFSI quattro.

Glasovni asistent, Audi asistent, može se koristiti za upravljanje brojnim funkcijama vozila. Digitalni asistent s AI potporom integriran je u vozilo i prvi je put prikazan avatarom na središnjem dodirnom zaslonu MMI-ja i na head-up zaslonu. Ikona na instrumentnoj ploči prikazuje status Audi asistenta.

Smart infotainment sustav Infotainment sustav modela Q5 koristi Android Automotive OS kao operacijski sustav. Sadržaj se aktualizira preko over-the-air updatea. Najnovije Audi connect usluge stoga su uvijek ažurne. Aplikacije kao što je YouTube dostupne su preko trgovine za aplikacije trećih strana, koja je integrirana izravno u MMI i ne zahtijeva upotrebu smartphonea. Što se zvuka tiče, središte doplatnog Bang & Olufsen premium sound sustava u našem testnom modelu je visokoučinkovito pojačalo. Ono pogoni 16 zvučnika snagom od 685 W. Zvučnici u A stupu i srednjotonci proizvode izvanredan 3D surround zvuk. Tehnologija 'Symphoria' koju je razvio institut Fraunhofer uvelike je doprinijela tomu. Ona dodaje dimenzije zvuka koje su nužne za prirodan zvuk: širinu, dubinu i visinu. To daje osjećaj prostranosti u vozilu.

U usporedbi sa standardnim Audi sound sustavom, Bang & Olufsen premium sound sustav radi s kompenzacijom buke u vozilu (VNC), koja kompenzira buku u unutrašnjosti. Kupci također imaju mogućnost proširivanja svog zvučnog iskustva u bilo kojem trenutku sa značajkama koje se mogu dodati putem funkcija na zahtjev. Mogućnost individualne konfiguracije: head-up zaslon Q5 je opcijski dostupan (u našem modelu) uz head-up zaslon (HUD) s mogućnošću konfiguracije. HUD može prikazivati čitav niz informacija na jasan i precizan način, kao što su brzina, sustavi potpore, upute navigacije ili medijski sadržaji.

U novom Q5, vozači imaju mogućnost upravljanja vozilom i funkcijama infotainment sustava putem head-up zaslona. Upravljanje također omogućuje skrolanje kroz popise s direktnim odabirom putem tipki na upravljaču, što je novitet. Ovo dodatno olakšava vozačima odabir nedavnih odredišta bez skretanja pogleda s ceste. Dolazni pozivi također se mogu prikazati na head-up zaslonu i na njih vozač može izravno odgovoriti preko tipki na upravljaču. Osim toga, odgovarajući izbornici na HUD-u prikazuju posljednje upućene pozive. To znatno olakšava odabir poziva koji se često ponavljaju.

Medijskim sadržajima također se upravlja preko HUD-a: u modusu Svojim dizajnom vođenim materijalima (Material Driven Design), novi Audi Q5 zadovoljava zahtjeve za osjećajem prostranosti uz visoku razinu udobnosti. Kao protuteža digitalnom i tehničkom području, takozvani element od meke obloge (soft wrap) proteže se od vrata do vrata cijelom širinom instrumentne ploče. Zajedno s panelima presvučenim tkaninom na vratima i naslonima za ruke, ovo stvara domaću atmosferu. Ova filozofija dizajna vođenog materijalima također nudi mogućnost individualizacije interijera prema vlastitim zamislima.

Koncept prostora i varijabilnost Materijali su odabrani s funkcionalnog stajališta, a istovremeno osiguravaju jasnu dizajnersku diferencijaciju između različitih područja u unutrašnjosti. Područja usmjerena na udobnost naglašena su izdašnim površinama i mekim materijalima. Nasuprot tome, elementi za rukovanje precizno su dizajnirani i opcijski obrađeni visokokvalitetnom crnom bojom visokog sjaja. Gornji i donji elementi interijera našeg S line modelu su izrađena od mikrovakna Dinamica.

Mi smo imali Audi sport crvene prošive, što podrazumijeva presvlake sjedala, gornji dio instrumentne ploče, središnji naslon za ruke sprijeda, nasloni za ruke u vratima, bočni dijelovi središnje konzole te upravljač s kontrastnim prošivima crvene boje, sigurnosni pojasevi crne boje s crvenim rubovima i podne prostirke u crnoj boji s rubovima i kontrastnim prošivima u crvenoj boji. U našoj sportskoj verziji S line sjedala su sportska sa 'S' amblemom u kombinaciji mikrovlakna Dinamica/koža crne boje. Bočni oslonci su u koži crne boje, nasloni za glavu u umjetnoj koži crne boje. Električno su podesiva za vozača i suvozača: uzdužno i po visini, nagiba sjedeće površine i nagiba naslona.

Papučice i odmorište za nogu su od nehrđajućeg čelika. Tu su i ukrasne aluminijske letvice na pragovima na prednjim vratima sa 'S' amblemom, i osvijetljene su. Najnovija generacija modela Q5 značajno je poboljšana u pogledu ključnih atributa proizvoda, a putnici to mogu doživjeti čim prvi put kroče u vozilo. U kombinaciji s novim konceptom unutrašnjosti, rezultat je komforna prostranost s pregršt prostora za glavu i noge.

Izuzetno praktična značajka novog Q5 je stražnja klupa s mogućnošću namještanja. Moguće je pomicati je po dužini i nagibu, čime se postiže veći obujam prtljažnika ili, prema potrebi, veći komfor za putnike straga. Na stražnjoj klupi istovremeno vrlo komforno mogu sjediti tri osobe. Ostale praktične značajke uključuju povećanje pretinca za odlaganje ispod središnjeg naslona za ruke u usporedbi s prethodnim modelom, brojni manji pretinci za odlaganje kao što su pretinac za sunčane naočale, ključeve i druge svakodnevne potrepštine, pretinac za induktivno punjenje snage 15 W s hlađenjem u prednjoj središnjoj konzoli, dva USB-C priključka sprijeda i dva straga. Opcijski, USB priključci sprijeda mogu omogućiti kapacitet punjenje od 60 W, a stražnji priključci čak do 100 W. To znači da se veći uređaji kao što su laptopi mogu sigurno puniti tijekom vožnje.

Mi smo imali doplatni Audi phone box. Univerzalni adapter za mobilne telefone površine 171 mm x 88 mm, omogućava bežično spajanje na vanjsku antenu vozila za poboljšani prijem signala, uz MMI navigacijski sustav plus sadrži i autotelefon funkciju s povezivanjem putem rSAP profila. Omogućava bežično punjenje putem Qi standarda. Moguće spojiti dva mobilna telefona putem bluetootha. Dinamično interakcijsko svjetlo Jasno dizajnirana unutrašnjost modela Q5 istaknuta je i u mraku. Konturno osvjetljenje na instrumentnoj ploči i vratima naglašava širinu unutrašnjosti, dok indirektno svjetlo ispod zakrivljenog Audi MMI panoramskog zaslona i na središnjoj konzoli stvara vizualni efekt lebdenja.

Visokokvalitetni materijali u vratima osvijetljeni su radi efekta. Tome je pridodano dinamično interakcijsko svjetlo (IAL), koje se proteže cijelom širinom unutrašnjosti kao LED svjetlosna traka i podržava interakciju putnika s vozilom. S jedne strane, IAL služi za predstavljanje unutrašnjosti i nudi, na primjer, funkciju dobrodošlice ili pokazuje kada je vozilo zaključano i otključano. S druge strane, pruža podršku kada je u pitanju sigurnost: na primjer, vizualizira dinamični žmigavac. To poboljšava prikaz na Virtual Cockpitu. IAL uvijek ostaje dodatni zaslon i ne zamjenjuje žmigavce u Virtual Cockpitu. Dinamično interakcijsko svjetlo dio je paketa ambijentalnog osvjetljenja plus.

Aerodinamika i aeroakustika Aerodinamika i aeroakustika novog modela Q5 optimizirane su nizom detaljnih rješenja. Obloženo podvozje i aerodinamički dizajnirani prednji i stražnji krajevi vozila igraju važnu ulogu u konceptu aerodinamike. Zračne zavjese koriste se za kanaliziranje protoka zraka i njegovo usmjeravanje pored kućišta kotača tako da struji oko prednjih kotača i bočnih strana vozila sa što je moguće manje turbulencija.

Osim toga, usmjerivači zraka usmjeravaju protok zraka oko prednjih kotača. Detaljno pokriveno podvozje usmjerava protok zraka ispod vozila uz smanjenu turbulenciju. Bočne aero maske na stražnjoj strani vozila osiguravaju jasno odvajanje zraka koji je usmjeren preko karoserije. Tomu pridonosi i duboki krovni spojler. Vanjska zrcala također su aerodinamički optimizirana.

Aeroakustika novog modela Q5 također je visokog standarda. Vjetrobransko staklo serijski je opremljeno akustičnim ostakljenjem. Kako bi se dodatno povećala udobnost tijekom vožnje, prednji bočni prozori također su dostupni s akustičnim ostakljenjem na zahtjev.

Mi smo imali i doplatni panoramski krovni otvor s električnim podešavanjem. Najnovija generacija ADAS sustava potpore za vozača Audi u novim modelima Q5 nudi široku paletu sustava potpore za vozača, čije funkcije značajno poboljšavaju svakodnevni život i sigurnost na cesti za sve sudionike u prometu. Stražnja potpora za parkiranje s prikazom udaljenosti, tempomat i ograničenje brzine, upozorenje na napuštanje voznog traka, potpora za učinkovitu vožnju i potpora za pozornost i umor dio su serijske opreme od uvođenja na tržište.

Opcijski je moguće konfigurirati dodatne pakete potpore s brojnim značajkama. To uključuje, na primjer, sustav Adaptive Driving Assistant plus, koji koristi kartografske podatke visoke razlučivosti i masovne podatke od drugih vozila izračunate u oblaku za optimizaciju prepoznavanja prometnih znakova i pomoć pri ubrzavanju, održavanju brzine i razmaka, kao i vođenju po voznom traku. Aktivni sustav nadzora okoline (Front Assist) kombinira četiri funkcije potpore: prednja potpora za kočenje u nuždi, potpora pri izbjegavanju prepreka, potpora pri skretanju i prednja potpora za nadzor bočnog prometa. Ostali dostupni sustavi potpore uključuju regulaciju razmaka na temelju prometnih znakova, potporu pri parkiranju plus i stražnju potporu pri skretanju.

Mi smo imali i doplatni Park asistent Plus. Sustav pomaže pri ulasku i izlasku s parkirnih mjesta uz zvučne signale naprijed i straga, kontrolira upravljanje, ubrzanje i kočenje unutar ograničenja sustava i isključuje motor. Sve radnje se odvijaju uz stalni nadzor od strane vozača. Pomoć pri parkiranju automatski aktivira kočnice ako se otkriju prepreke unutar ograničenja sustava. Sustav može parkirati vozilo naprijed i natrag na paralelna i okomita parkirna mjesta između vozila.

Imali smo i doplatnu 360° kameru koja omogućuje pogled na područje pomoću virtualnog pogleda odozgo za pregled cjelokupne situacije parkiranja, što znači da se može preciznije manevrirati u parkirno mjesto. Panoramski pogled sprijeda i straga osigurava bolju vidljivost prilikom izlaska iz uskih parkirnih mjesta ili ulaza u dvorište. Imali smo i doplatni sustav Asistent zaustavljanja u nuždi. On samostalno zaustavlja vozilo ukoliko to dopuštaju uvjeti ako vozač prestane upravljati vozilom, primjerice ukoliko izgubi svijest.

Naš je model imao i Proaktivnu zaštitu putnika kod mogućnosti sudara. Ona omogućuje bočnu pomoć i upozorenje pri izlasku, pomoć pri poprečnom prometu straga i pomoć pri skretanju unatrag. Tu je i bočna pomoć koja upozorava na mrtvi kut s LED diodama u kućištima vanjskih zrcala. Upozorenje pri izlasku iz vozila upozorava na nadolazeća vozila ili bicikliste odostraga kod otvaranja vrata s LED diodama u kućištima vanjskih zrcala i ambijentalnim osvjetljenjem u vratima, po potrebi odgađa otvaranje vrata. Tu je i pomoć pri poprečnom prometu straga koja vizualno i akustično upozorava na bočni promet straga kod vožnje unatrag, po potrebi koči. I pomoć pri skretanju unatrag koje upozorava na bočni promet kod skretanja ukoliko postoji opasnost da se prilikom skretanja udari drugo vozilo ili sudionik u prometu.

Što se pasivne sigurnosti tiče, naš Q5 ima zračni jastuk za vozača i suvozača s mogućnošću deaktivacije suvozačkog jastuka, prednje bočne zračne jastuke s jastucima za glavu.

Pogonski MHEV plus sklop 2.0 TDI snage 204 KS i quattro pogonom na sve kotače Svi Q5 modeli su tijekom uvođenja na tržište opremljeni visokoučinkovitom tehnologijom MHEV plus, a odnedavno i e-Hybrid PHEV pogonskim sklopovima. Svojim jedinstvenim međudjelovanjem između generatora pogonskog sklopa (PTG), pokretača alternatora s remenom (BAS) i litij željezo fosfatne baterije, blagi hibridni sustav od 48 volti podržava motor s unutarnjim izgaranjem, smanjuje emisije ugljika i istovremeno povećava performanse i agilnost. PTG, koji se može potpuno spojiti ili odvojiti, ima integriranu energetsku elektroniku i električni motor koji omogućuje djelomično električnu vožnju. To smanjuje potrošnju i omogućuje još uglađeniju vožnju. Opširnije o MHEV plus tehnologiji smo pisali u odvojenom članku.

MHEV plus nudi atraktivne funkcije kao što su djelomično električna vožnja, električno pojačanje i značajno povećanje učinkovitosti i udobnosti. Blagi hibridni sustav u novom Q5 sastoji se od tri glavne komponente: kompaktno dizajniranog novog generatora pogonskog sklopa (PTG) s integriranom energetskom elektronikom i trajno pobuđenim sinkronim motorom (PSM), 48-voltne baterije i remenskog alternatora starter (BAS). Komponente 48-voltnog sustava hlađene su tekućinom kako bi se postigli optimalni radni uvjeti.

Arhitektura MHEV plus sustava može se integrirati u različite modele s prednjim i quattro pogonom koji se temelji na Premium platformi za izgaranje (PPC). Specifično hlađenje tekućinom energetske elektronike i elektromotora omogućuje rad komponenti u optimalnim radnim uvjetima kako bi se zadovoljili zahtjevi za snagom i momentom u svim radnim stanjima. Nova MHEV plus tehnologija omogućuje isključivo električna radna stanja, a također može podržati motor s unutarnjim izgaranjem. Sustav time povećava performanse i agilnost, a istovremeno smanjuje potrošnju goriva i emisije CO2.

Inače, naš testni Q5 pokreće turbodizelski 2.0 TDI motor, EA288 evo generacije, obujma 1968 cm³. Razvija snagu od 204 KS (150 kW) i okretni moment od 400 Nm pri 1750 okr./min. te je dostupan samo s quattro pogonom na sve kotače. Svi su Q5 modeli opremljeni 7-stupanjskim S tronic mjenjačem s dvije spojke. Vozač ima na izbor pet načina vožnje u Audi drive select sustavu: individual, dynamic, comfort, efficiency i offroad. O tome nešto više u tekstu koji se tiče ovjesa.

Što se performansi tiče, naš model ima ubrzanje od 0 do 100 km/h u 7,4 s, a krajnja brzina je 226 km/h. Kad je riječ o potrošnji, naš model u kombiniranim uvjetima troši 5,9 – 6,8 l/100 km, a emisije CO2 u kombiniranim uvjetima su 155 – 179 g/km (sve WLTP). Spremnik dizelskog goriva je 65 litara. Pogonski generator razvija dodatni pogonski moment do 230 Nm i do 18 kW (24 KS) snage. Sustav od 48 V također omogućuje korištenje kompresora klima-uređaja na električni pogon. To nudi prednost da čak i kada je motor ugašen, na primjer tijekom krstarenja ili na crvenom svjetlu, klima-uređaj nastavlja raditi punom snagom i održava ugodnu temperaturu u unutrašnjosti.

Litij-ionska baterija vozila s tehnologijom MHEV plus temelji se na kemiji litij željezo fosfat (LFP) i ima kapacitet pohrane od 1,7 kWh. Glavni zadaci pogonskog generatora s remenom jesu pokretanje motora i opskrba baterije električnom energijom. Novi pogonski generator s remenom (RTG) omogućuje električnu vožnju, rasterećuje motor na izgaranje i pomaže u smanjenju potrošnje goriva. Prilikom usporavanja, pogonski generator (TSG) vraća do 25 kW energije natrag u bateriju (rekuperacija). PPC arhitektura omogućuje postupnu elektrifikaciju u obliku blagih hibrida.

Agilno rukovanje i komfor Novi Audi Q5 nudi vozne karakteristike tipične za marku, s uglavnom neutralnim ponašanjem u vožnji i postiže značajno povećanje u pogledu komfora zahvaljujući optimiziranom ovjesu i postavkama upravljača. S proizvodne linije novi Q5 serijski silazi s dinamično usklađenim čeličnim ovjesom. Alternativno je dostupan sportski ovjes (serijski za SQ5). Ovjes s čeličnim oprugama, u kombinaciji s pasivnim sustavom prigušivanja FSD (Frequency Selective Damping) i agilnijom prednjom osovinom, daje Q5 još čvršće prianjanje na cesti.

FSD smanjuje sile prigušivanja, osobito pri visokim frekvencijama, primjerice na kaldrmi, i održava visoke sile prigušivanja pri niskim frekvencijama, poput onih koje se javljaju pri promjeni voznog traka ili skretanju. Adaptivna regulacija amortizera dostupna je u opcijskom zračnom ovjesu, kao u našem testnom modelu. Osnovna konfiguracija ovog zračnog ovjesa može se prilagoditi individualnim zahtjevima putem Audi drive select.

U usporedbi s prethodnim modelom, nudi mnogo uočljiviju razliku između komfornog i sportskog modusa. Novi Q5 serijski se nudi s poboljšanim progresivnim upravljanjem. Elektronička regulacija zračnih amortizera omogućuje spuštanje stražnjeg dijela vozila radi lakšeg utovara prtljage (-50 mm). Standardna visina zračnog ovjesa 15 mm niža od serijskog dinamičnog ovjesa. Preko Audi drive selecta mogu se odabrati različite postavke (u usporedbi sa serijskim ovjesom): 'raise' +45 mm; 'offroad' +30 mm stražnja osovina, +32 mm prednja osovina; balanced '/'comfort'/'efficiency' +/-0 mm; 'dynamic' -15 mm.