Veliki zaokret u autoindustriji: Ovi zahtjevi mogli bi EU stajati 74 milijarde eura

Sve se temelji na dokumentu udruženja ACEA , koji je procurio u javnost i otkriva zahtjeve upućene europskim ministrima okoliša.

Prema analizi organizacije Transport & Environment (T&E), prijedlozi proizvođača mogli bi Europsku uniju stajati čak 74 milijarde eura dodatnih troškova za uvoz nafte.

Manje električnih auta, veća ovisnost o nafti

Prema tom prijedlogu, proizvođači žele ublažiti ciljeve emisija CO2 za automobile, što bi im omogućilo prodaju manjeg broja električnih vozila i većeg broja automobila s motorima na unutarnje izgaranje.

T&E upozorava da bi takva politika značajno povećala ovisnost Europe o fosilnim gorivima upravo u trenutku kada cijene goriva ostaju visoke, a interes za električne automobile raste.

Procjene pokazuju da bi udio električnih vozila mogao stagnirati na oko 21 posto tržišta do kraja desetljeća, umjesto da naraste na 57 posto koliko predviđaju aktualni ciljevi EU-a.

Industrija traži blaža pravila

ACEA predlaže da se ciljevi emisija za 2030. ublaže tako da se prosjek računa kroz pet godina, umjesto kroz tri kako predlaže Europska komisija. Također traže ukidanje novih pravila koja preciznije mjere emisije plug-in hibrida.

Dodatno, industrija želi ublažiti i plan za 2035. godinu, kada bi svi novi automobili trebali biti bez emisija. Umjesto toga, predlažu cilj od 80 posto, uz različite 'kredite' za alternativna goriva i materijale, što bi u praksi omogućilo nastavak prodaje dijela vozila na fosilna goriva.