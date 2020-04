Sve o graničnim vrijednostima emisije CO2

Kako proizvođači automobila dostižu granicu od 95 g/km?

Strože granične vrijednosti CO2 mogu se postići samo ako se prodaje sve više i više vozila bez emisija, tj. potpuno električni automobili umjesto vozila s benzinskim i dizelskim motorima. Do 2030. godine trebalo bi u registracijama novih automobila biti potreban udio električnih vozila od 35 do 40 posto. U suprotnom, ciljevi za CO2 vjerojatno bi bili neostvareni i moglo bi doći do ozbiljnih novčanih kazni. Za proizvođače to znači da se moraju brzo promijeniti i prilagoditi svoju proizvodnju. Ipak, dizelski motori su potrebni kao prijelazna tehnologija, kažu u autoindustriji. Međutim, skandali s emisijama i sve češće zabrane vožnje u velikim gradovima dovele su do sve većeg pada registracija novih automobila s dizelskim motorima. Budući da mnogi automobili s dizelskim motorima s usporedivim performansama ispuštaju manje CO2 od benzinskih motora, proizvođači se sada suočavaju sa CO2 zamkom. Kako je manje dizela koji se prodaju, to je teže postići granične vrijednosti CO2.

Granične vrijednosti CO2: Kako se računa prosjek flote jednog proizvođača?

Ne mora svako novo vozilo registrirano u EU-u ispunjavati ograničenje CO2 od 95 g/km od 2020. godine, jer se ovo odnosi na prosječnu vrijednost emisija CO2 palete modela po proizvođaču. To znači da svaki proizvođač automobila mora ispuniti ili imati manju prosječnu vrijednost njegovih automobila registriranih u Europi. Automobili s većom emisijom CO2 još uvijek se mogu prodavati nakon 2020. godine, ako se to nadoknadi automobilima koji emitiraju manje ili na primjer, u slučaju čisto električnih automobila - uopće ne emitiraju CO2. Da bi se izračunala prosječna vrijednost emisije CO2, zbroj vrijednosti CO2 utvrđenih za pojedinačna vozila podijeljen je s brojem novih prodanih vozila u odgovarajućoj kalendarskoj godini. Do 2020. godine ciljevi flote definirani su u skladu s NEDC-om, a od 2021. godine oni će se provjeravati pomoću realističnijeg, strožeg WLTP postupka. A kako proizvođači koji uglavnom proizvode teške automobile ne bi bili u nepovoljnijem položaju od onih koji proizvode manje i lakše automobile, proizvođač također podešava ograničenje CO2 ovisno o prosječnoj težini odobrenih vozila. Ako uglavnom proizvode teške i velike automobile, njihova flota također može emitirati više ugljičnog dioksida. Glavna stvar je da se na kraju u prosjeku pridržava granica postavljena u Europi. Možda vam se to na prvu čini nepravedno, ali se time osigurava da proizvođači s velikim brojem malih automobila također ulažu u učinkovitije pogone.

Kako će se obračunavati električni i hibridni automobili?

Do 2022. godine EU će uključiti tzv. superkredit u određivanje vrijednosti CO2 flote za jednog proizvođača. U 2020. godini svako će se ovo vozilo brojati dva puta za proizvođača automobila, tako da novo registrirani automobil s čisto električnim pogonom može nadoknaditi čak nekoliko registracija s vrijednostima CO2 iznad 95 grama po kilometru. Od 2021. godine vozila s emisijom CO2 ispod 50 g/km brojati će kao 1,67 vozilo, a u 2022. godini kao 1,33. Pored toga, takozvane eko-inovacije namijenjene su nagrađivanju tehnologija poput obnavljanja topline ispušnih plinova i solarnih krovova sa smanjenjem emisije CO2 do sedam grama godišnje.