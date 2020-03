U potresu vam je stradao automobil? Evo što vam je činiti!

Pokušali smo vam pojasniti što se događa s oštećenim vozlima u slučaju ovakvih prirodnih kataklizmi, odnosno tko će pokriti troškove nastale štete na njima

Prirodno, osim u mislima na one ljude koji su pretrpjeli fizičke ozljede i nesretne ljude koji su u nekoliko sekundi ostali bez svojih domova, pozornost mnogih bila je usmjerena i na nastalu materijalnu štetu na vozilima koja su bila parkirana ispred ili u dvorištima potresom pogođenih zgrada.

Jučer je Zagreb i okolicu pogodio niz potresa, od kojih je prvi, najjači, bio magnitude 5,5 prema Richteru, a posljedice su bile razorne. Osim stradalih povijesnih zgrada najužeg gradskog središta, izvješća s terena su potvrdila i da je djelomično ili potpuno uništeno najmanje 26 osobnih automobila. A da nevolja bude veća nalazimo se i u epidemiji virusa COVID-19, no na trenutak smo ipak potisnuli ovog 'tihog ubojicu' u drugi plan.

Nećemo ulaziti u to koliko su ta vozila utjecala na normalno odvijanje javnog prometa, nego ćemo pokušati pojasniti što se događa s oštećenim vozlima u slučaju ovakvih prirodnih kataklizmi, odnosno tko će pokriti troškove nastale štete na njima.

Prema tadašnjim informacijama, koje smo dobili od Državne uprave za spašavanje na telefonski broj 112 , saznali smo da u slučaju ako je stablo ili neki veći predmet još na vašem automobilu i ne možete ga sami maknuti, trebate pozvati vatrogasce na telefonski broj 193 . Oni će izaći na teren i maknuti ga, no pretpostavljamo da ako vam je pao dio zgrade na vaše vozilo isto, manje ili više, i nije u nekom osobitom voznom stanju. No po prirodi stvari, niti pad stabla ili njegovih dijelova na vozilo nije neka sreća.

Ako živite u Zagrebu, obratite se na besplatne telefonske linije 0800 8802 i 0800 8805 za građane izravno pogođene današnjim potresom, koje je grad Zagreb odmah nakon potresa aktivirao. Na službenim stranicama grada tako stoji : 'Pozivaju se ponajprije oni koji su ostali bez svojih domova ili su u potresu teško oštećeni, da se odmah jave na posebnu liniju Grada kako bi se osigurala adekvatna pomoć u najkraćem mogućem roku.' Naravno, osigurana je i sva druga potrebna asistencija građanima koji su pretrpjeli potresom uzrokovane štete.

No što se osiguranja osobnih automobila tiče, najbolje bi bilo nazvati odmah u ponedjeljak ujutro vašu osiguravateljsku kuću i provjeriti što u tom slučaju napraviti kako bi vam priznali nastalu štetu. Ovisno o vrsti osiguranja vašeg automobila, oni bi vam trebali dati upute u postupcima naknade štete. Neki osiguravatelji kažu da je dovoljno da slikate situaciju na licu mjesta i da će to biti dovoljno. Naravno, ako vam je vozilo u ispravnom voznom stanju osiguravajući kuće bi vam mogle reći da dođete kod njih na procjenu štete, ali to doista prvo provjerite s vašom osiguravajućom kućom.