Treba li mijenjati važeću vozačku dozvolu ako ste u međuvremenu počeli nositi naočale za vid?

Pravilnik o vozačkim dozvolama niti na jednom mjestu izrijekom ne govori da ako ste u međuvremenu počeli nositi naočale radi oslabljenog vida morate promijeniti valjanu vozačku dozvolu

Od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju stare, papirnate vozačke dozvole zamijenile su nove koje izgledom i dimenzijama sliče osobnim iskaznicama. Zahtjev za izdavanjem nove vozačke dozvole može se predati i elektroničkim putem sustava e-Građani, stoga i ne morate fizički otići na MUP radi podnošenja zahtjeva. Ako vaša stara vozačka dozvola još nije istekla, nećete je morati mijenjati još neko vrijeme, a krajnji rok je 19. siječnja 2033. godine. Tko je dozvolu izvadio do 2004., vrijedi mu do 65. godine života, a potom je valjanost ograničena na 10 godina ili manje.

No prije svega treba se malo vratiti na ono to kaže Pravilnik o vozačkim dozvolama. Naime, novi je Pravilnik donesen 11. prosinca 2018., a stupio je na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama. Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vozačkim dozvolama (Narodne novine, broj: 43/2013., 77/2013., 155/2013., 1/2015., 33/2016., 108/2016., 86/2017. i 46/2018.), a broj 2 Narodnih novina za 2019. tiskan je 4. siječnja 2019. godine.

S druge strane, prilikom zahtjeva za izdavanje nove vozačke dozvole za sve one koji nose naočale prvi je korak odlazak obiteljskom liječniku koji će izdati potvrdu za pregled kod liječnika medicine rada. Kod potonjeg liječnika takav pregled stoji 438 kuna, plus 20 kuna biljega. Potom slijedi fotografiranje i izrada fotografija stoji 50 kuna.

Za novu vozačku dozvolu ili produljenje država će od vas zahtijevati da uplatite u državni proračun 151 kunu te državne biljege od 15 kuna, a ako plaćate u pošti, to će vas dodatno stajati još nešto novca u vidu provizije. Dakle u redovnom postupku izdavanje nove vozačke dozvole traje do 30 radnih dana i stoji ukupno 166 kuna. A one koji žurno trebaju svoju novu vozačku dozvolu to će koštati 215 kuna i traje tri dana. Postoji i onaj vrlo užurbani postupak koji traje samo 24 sata, a stoji 465 kuna.

Vozačka će vam biti produžena na sedam godina, a ne na maksimalnih deset, u slučaju kada nemate neko ograničenje u upravljanju motornim vozilom.