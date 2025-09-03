smart najavio #2: Iduće godine stiže potpuno nova verzija legendarnog gradskog dvosjeda

2026.

Iduće godine stiže potpuno nova verzija legendarnog gradskog dvosjeda

03.09.2025

smart najavio #2
smart najavio #2
Uspješan dovršetak studije izvedivosti 'projekta: dva' vodi do konačnog razvoja smarta #2 kao novog potpuno električnog gradskog automobila. Dizajnirao ga je Mercedes-Benz i biti će izgrađen na smartovoj vlastitoj, potpuno novoj arhitekturi za ultrakompaktna vozila

Premium inteligentni brend električnih automobila – smart - će stvoriti potpuno novi gradski dvosjed. smart #2 će proširiti portfelj proizvoda tvrtke ultrakompaktnim vozilom u A-segmentu, označavajući smartov povratak u segment koji je sam definirao.

smart najavio #2
smart najavio #2

Novi potpuno električni model integrirat će promišljena tehnološka rješenja, a istovremeno će razvijati jedinstvene karakteristike koje su originalni smart fortwo učinile urbanom ikonom. S modelom smart #2 koji će se pojaviti uz smart #1, #3 i #5, izumitelj originalnog gradskog automobila naglašava svoju predanost raznolikim potrebama kupaca – dokazujući da smart dolazi u mnogim oblicima.

Budući smart #2 je dizajnirao Mercedes-Benz Design i biti će izgrađen na potpuno novoj vlasničkoj arhitekturi za ultrakompaktna vozila, koju je razvio smartov interni tim za istraživanje i razvoj. S novim tehnološkim rješenjima za svoj segment, model je trenutno u završnoj fazi dizajna i razvoja te će se proizvoditi u Kini. Potpuno novi smart #2 će biti lansiran u Kini, Europi i drugim odabranim globalnim tržištima, a premijera je planirana za kraj 2026. godine.

smart najavio #2
smart najavio #2

Tong Xiangbei, globalni izvršni direktor tvrtke smart, je rekao: 'Oduševljen sam što mogu potvrditi novi dvosjed smart – smart #2. Razvoj ultrakompaktnog vozila na potpuno novoj, potpuno električnoj arhitekturi daleko je složeniji od stvaranja većeg automobila. Ali sada smo spremni. Zahvaljujući nepokolebljivoj podršci naših dioničara, ojačali smo svoje proizvodne i razvojne kapacitete te uspješno obnovili našu marku i liniju proizvoda. Ovo je savršen trenutak za ponovno osmišljavanje našeg kultnog gradskog automobila.'

smart najavio #2

Mandy Zhang, globalna direktorica marketinga tvrtke smart, je izjavila: 'Prije 27 godina, prvi smart fortwo je osvojio svijet – postavši ikona i za marku i za autoindustriju. Voljen od strane više od dva milijuna kupaca diljem svijeta, naš originalni gradski automobil predstavljao je rješenje za urbanu mobilnost i simbol urbane kulture. S našim novim smartom #2 odgovaramo na entuzijazam tržišta potpuno električnim dvosjedom koji spaja smartovu vrhunsku tehnologiju i najnoviju filozofiju dizajna u naš kultni koncept. smart dvosjed se ponovno rađa.'

smart stiže na IAA Mobility 2025
smart stiže na IAA Mobility 2025

Nakon uspješne provjere izvedivosti smartovog internog 'projekta: dva“' tvrtka se priprema za premijeru novog modela krajem 2026. godine. Nadovezujući se na uspješna predstavljanja smarta #1, #3 i #5, kao i nadolazeće lansiranje smarta #5 EHD (električni hibridni pogon) u kontinentalnoj Kini, smart #2 će proširit portfelj marke u segmentu koji ima posebno značenje za smart i njegove kupce. smart će tako pokriti sve ključne zahtjeve moderne mobilnosti, od agilnih gradskih automobila do premium SUV-ova srednje klase.

