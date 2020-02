Škoda je najavila električni SUV Enyaq; Je li pred nama novo doba elektromobilnosti?

Škoda je najavila model Enyaq s Vision iV konceptom predstavljenim na prošlogodišnjem autosalonu u Ženevi, a na tržište stiže do kraja ove godine

Ime novog Škodinog SUV modela Enyaq potječe od irskog naziva 'enya', što znači 'izvor života'. Enya sama dolazi od irske galske riječi 'Eithne', što znači 'esencija', 'duh' ili 'princip'. Ova različita značenja omogućuju različite perspektive u nazivu novog Škodinog novog SUV-a. 'Izvor života' simbolizira ulazak proizvođača automobila u novo doba elektromobilnosti i u skladu je s tvrdnjom marke Škoda 'Vođena inventivnošću - pametne ideje od 1895.' (‘Driven by inventiveness – clever ideas since 1895’). To predstavlja novi početak, koji ide ruku pod ruku s temperamentim Škoda Eyaqom i strašću i inovativnom snagom Škodinih inženjera za novi električni SUV. 'Enya' je autentična, puna karaktera i živahna, lako se izgovara i pamti i savršeno se uklapa u zoru nove ere u 125-godišnjoj povijesti tvrtke.

Poput imena Škodinih uspješnih SUV modela KODIAQ, KAROQ i KAMIQ koji su izvedeni iz jezika Inuita koji žive na sjeveru Kanade i Grenlanda, češki proizvođač automobila kombinira buduća potpuno električna vozila bazirana na MEB platformi s irskim jezikom u legendarnoj sjevernoj regiji.