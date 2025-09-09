Putujete električnim autom na more? Evo gdje i kako puniti bez stresa

Ljeto je, autoceste su zakrčene, a prtljažnici su puni svega osim strpljenja. Ako ste među onima koji ljeto planiraju provesti u električnom automobilu, možda vas i dalje tiho prati ona poznata briga: gdje stati, koliko čekati i hoće li punionica uopće biti slobodna? Još donedavno, takva putovanja tražila su ozbiljnu strategiju i čelične živce. Karte su se otvarale unaprijed, aplikacije refreshale u vožnji, a plan B često je značio i dodatnih sat vremena čekanja na suncu. Ali vremena se mijenjaju, i to brže nego što biste očekivali

Hrvatska se u posljednjih godinu-dvije ozbiljno približila standardima razvijenih tržišta kada je riječ o elektromobilnosti. Zahvaljujući sustavnom širenju mreže električnih punionica i ulaganjima u brzu i ultrabrzu infrastrukturu, put prema moru bilo da krećete iz Zagreba, Slavonije ili sjevera zemlje, danas je lakši, brži i znatno predvidljiviji. Najveći pomaci dogodili su se upravo ondje gdje su nekoć bile najveće praznine: uz glavne autoceste, na ključnim odmorištima, u blizini naplatnih postaja i na prometnim točkama koje spajaju kopno s obalom. Ukratko, tamo gdje vam najviše trebaju.

Planiranje bez stresa? Moguće je Električni automobili više nisu rezervirani za tehno-entuzijaste. Danas postaju sve češći izbor najrazličitijih vozača. S porastom broja vozila raste i potreba za pouzdanom infrastrukturom i pametnim planiranjem. Tu uskaču aplikacije. Danas postoje digitalna rješenja koja u stvarnom vremenu prikazuju dostupne lokacije, snagu priključaka, njihov status i cijene, a omogućuju i brzo plaćanje bez fizičkog kontakta. Jedna od njih je OneCharge – aplikacija koja olakšava svako električno putovanje. Putem nje možete provjeriti stanje punjača, aktivirati i platiti punjenje, bez potrebe za dodatnim karticama ili čekanjem. Dostupna je za iOS i Android, a sve više vozača koristi je kao 'digitalni copilot' na putu prema obali.

Pouzdana mreža za svako putovanje Iza aplikacije stoji Petrol, jedan od najvažnijih operatera mreže električnih punionica u regiji. Upravljaju s ukupno 643 punionice i više od 1100 priključaka, a samo u Hrvatskoj dostupno je 124 punionica s više od 220 priključaka što čini oko 10 % domaćeg tržišta. Punionice se nalaze na vlastitim prodajnim mjestima, ali i u suradnji s partnerima poput StopShopa u Kaštel Sućurcu, TopOutleta u Dugopolju,Lesnine, Supernove Buzin i Supernove Slavonski Brod te na javnim parkinzima u Zagrebu i Puli. Mnogi od tih punktova nastali su zahvaljujući europskim projektima koji su e-mobilnost uveli u stvarni život. Tako je kroz projekt URBAN-E, završen krajem 2022., samo u Zagrebu postavljeno 56 novih punionica, i to na prometnim, urbanim čvorištima gdje ih je najviše trebalo. Nedavno je završen i MULTI-E, petogodišnji projekt kroz koji je Petrol s partnerima proširio mrežu diljem regije i stvorio konkretne temelje za još dostupniju elektromobilnost ne samo u Hrvatskoj, nego i u susjednim zemljama. A što je sljedeće? Već je u tijeku novi europski projekt CROSS-E.

Pauza za kavu? Dovoljno za punjenje baterije Za one u pokretu, posebno na dužim relacijama, najvažnije su ultrabrze punionice. Petrol trenutno upravlja s 20 takvih lokacija koje nude ukupno 38 priključaka snage od 150 do 350 kW. To u praksi znači sljedeće: baterija vam je puna dok popijete kavu i pojedete sendvič. Kroz EU projekt CROSS-E, planirano je dodatno postavljanje 26 priključaka za osobna i 14 za električne teretna vozila. I to upravo ondje gdje ih najviše treba, na prometnim TEN-T koridorima, uz autoceste i logističke točke.

Put prema moru pokriven iz svih smjerova Bez obzira krećete li iz kontinentalne Hrvatske, sjevera ili istoka zemlje, električni automobil danas vas do mora vodi brže, lakše i znatno predvidljivije. Ako putujete iz Slavonije prema Zagrebu, prva punionica dočekat će vas u Slavonskom Brodu. Najgušća mreža očekivano je u Zagrebu s više od 65 punionica, uključujući lokacije poput Radničke ceste, Veslačke, Trga kralja Tomislava, Supernove Buzin i Kvatrića. Uz glavni grad, punionice se nalaze i u Velikoj Gorici, Samoboru, Dragaliću, odmorištima Sesvete Istok i Sesvete Zapad na autocesti A4 i Macincu – idealno ako dolazite iz smjera Slavonije, Varaždina ili Međimurja.

Na putu prema Istri i Kvarneru, vozači električnih vozila mogu računati na brzo i ultrabrzo punjenje na ključnim lokacijama na autocesti A6 poput Delnica (svega dva kilometra od izlaza) te u Poreču i Rovinju gdje su punionice smještene u blizini popularnih turističkih središta. Mreža pokriva glavne prometnice i odredišta, a dodatne (sporije) punionice dostupne su i u Puli (Park Amfiteatar), Rijeci (Kukuljanovo) i Buzetu što vozačima osigurava dodatnu fleksibilnost tijekom putovanja.

Ako ste krenuli prema Dalmaciji, infrastrukturni lanac vas prati sve do krajnjih odredišta. Već na odmorištu Desinec sjever dostupne su ultrabrze punionice koje omogućuju brzo i učinkovito punjenje. Nakon toga, prva stanica je Karlovac, a potom slijede odmorišta Krka istok i Krka zapad - strateške točke uz A1 s prekrasnim pogledom, idealne za kratki predah i punjenje baterija, kako vaših, tako i vašeg automobila. Nakon toga dolazimo do Sukošana gdje Petrol upravlja punionicom na jednoj od ključnih sezonskih točaka uz magistralu. Put se nastavlja prema Dugopolju s čak tri aktivne lokacije, zatim Splitu, Kaštel Sućurcu (StopShop) i odmorištima uz A1. Punionice su postavljene i na ključnim točkama urbanih sredina, uključujući i Mall of Split. Sve su ove lokacije pažljivo odabrane kako bi pratile gustoću prometa i stvarne potrebe putnika, a većina ih nudi više priključaka i mogućnost ultrabrzog punjenja.

Pametno rješenje za poslovne korisnike Za poslovne korisnike uvođenjem sive kartice za električna punjenja dodatno se pojednostavljuje upravljanje flotama. Korištenjem jedne kartice moguće je plaćanje svih punjenja uz jedinstvenu fakturu jednom ili dvaput mjesečno, što značajno olakšava administraciju. Riječ je o rješenju koje se već koristi u praksi, a dodatne funkcionalnosti su u razvoju. Sive kartice osobito su korisne za tvrtke koje prelaze na električna vozila za dostavu, prodaju ili službenu upotrebu.