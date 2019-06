Projekt ZF coPILOT: Redefinirana djelomično automatizirana vožnja

Kako bi što više vozača što brže iskoristili prednosti poluautomatske vožnje, ZF se oslanja na inteligentni dizajn razine 2 i tako postiže 'razinu 2+'

Kombiniranje prilagodljivog tempomata u automobilu sa sustavom upozorenja o napuštanju trake može biti velika stvar. Ovaj napredni sustav pomoći vozaču ( ADAS ) ima prednost u slučaju gustog prometa ili u laganoj vožnji iza kamiona na autocesti bez pretjecanja. Prilagodljivi radarom upravljani tempomat (Adaptive Cruise Control ili ACC) održava i brzinu i udaljenost do do vozila ispred. Vozilo ubrzava i koči ne samo samostalno, već automatski ostaje zahvaljujući asistentu za upravljanje. S ovom poluautomatskom vožnjom na SAE-Level 2 (razina 2), vozač iza upravljača može se malo udobnije i na kraće vrijeme odmoriti od kola volana. Ali, naravno, još uvijek mora biti spreman ponovno preuzeti upravljač.

'Trenutni sustavi pomoći upozoravaju nas na vrijeme da ne bi došlo do grešaka u vožnji ili da ih brzo ispravimo. Oni također pomažu u izbjegavanju nesreća. No, također bi trebali ponuditi plus u udobnosti vožnje. Ako sustavi ne rade glatko ili se odjavljuju prebrzo, na primjer u lošim vremenskim uvjetima, jer jednostavno ne rade u trenutnim uvjetima, to smanjuje njihovo prihvaćanje među vozačima ', kaže Torsten Gollewski, voditelj autonomnih sustava mobilnosti u ZF-u.

Treba li pričekati dok se ne dostigne 3 ili 4 stupanj automatske vožnje? Razina 3 ove automatizirane klasifikacije vožnje omogućuje vozaču da vozi dugo ili trajno (Razina 4). Na trećoj razini, primjerice, vozač može za vrijeme vožnje razgovarati sa svojom djecom na stražnjem sjedalu ili slati poruke na svom mobitelu ili e-poštu na svom laptopu. Na razini 4, potpuno automatiziranoj vožnji, automobil obavlja sve zadatke vožnje.

Osim pitanja o pravnom upisu na razini 3 i 4, koja je još uvijek otvorena u mnogim zemljama, njihove višestruke funkcije u automobilu u usporedbi s razinom 2 su skupe za kupnju: čak i razina 3 zahtijeva mnogo složeniju arhitekturu sustava. Ova arhitektura sustava više se ne temelji na današnjim konvencionalnim sustavima za pomoć vozačima (ADAS), već na inovacijama vezanim na autonomnu vožnju zajedno sa senzorima, računalnom snagom i algoritmima koji su novi. 'Pitanje je jesu li Razina 3 i Razina 4 atraktivni za kupce klasičnih automobila', kaže Gollewski. 'Čak i na razini 3, pretpostavljeni dodatni troškovi i dodana vrijednost više nisu u odnosu. Razina 4 je više za vozače i robotizirane taxi usluge za komercijalnu upotrebu, ali ne i za vlasnika vozila.'