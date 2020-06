Opel Zafira-e Life; putovanje bez emisija na najvišoj razini

U ponudi će biti dvije veličine litij-ionske baterije kapaciteta od 75 kWh (početkom 2021.) i dometom do 330 kilometara ili s baterijom kapaciteta od 50 kWh i rasponom do 230 km

Prije samo koji tjedan smo imali priliku isprobati Opel Zafiru Life s dizelskim motorom i bili jako zadovoljni onime što nam je njemački proizvođač ponudio u ovoj luksuznoj putničkoj krstarici na četiri kotača. No danas je Opel predstavio svoju potpuno električnu Zafiru-e Life, nastavljajući tako elektrifikaciju svog portfelja proizvoda. U budućnosti će ova novopridošla izvedba označiti vrh serije Zafira Life koja postavlja standarde za automobile s više sjedala, velikog kapaciteta. Nova Zafira-e Life objedinjuje sve najjače strane 'salona na kotačima'; puno zabave u vožnji u tri duljine vozila s prostorom za do devet osoba i tiho putovanje bez emisija. Osim toga, većina verzija Zafira-e Life visoka je manje od 1,9 metra, te je zbog toga pogodna za podzemna parkirališta, što je posebno važno za hotelska shuttle vozila. Pored toga, Opel nudi priključak za prikolicu za Zafira-e Life, što nije uobičajeno za električna vozila. To ovom električnom vozilu omogućuje povlačenje tereta s prikolicom do 1000 kilograma.