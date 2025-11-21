Novi Jeep Recon: Električni SUV koji ostaje vjeran temeljnim vrijednostima slobode, avanture i mogućnosti

Srce pogonskog sustava su prednji i stražnji električni pogonski moduli (EDM) dizajnirani od strane Stellantisa, svaki snage 336 KS (250 kW), koji pružaju standardni električni 4x4 pogon i trenutni okretni moment na zahtjev

Američki proizvođač legendarnih terenaca je premijerno predstavio model Jeep Recon, prvi i jedini potpuno električni SUV-a s oznakom Trail Rated u autoindustriji. Konstruiran od temelja za avanturu, Jeep Recon pruža legendarne Jeepove 4x4 mogućnosti u potpuno elektrificiranom paketu.

Izgrađen na namjenski dizajniranoj električnoj arhitekturi, Jeep Recon spaja snažne performanse s autentičnim 4xe mogućnostima. Iz Jeepa poručuju kako standardni, potpuno električni pogon na sva četiri kotača pruža pouzdano prianjanje na raznim terenima, uz podršku Jeepovog ekskluzivnog Selec-Terrain sustava s više načina vožnje prilagođenih svim uvjetima. Sa 650 KS i 840 Nm trenutnog okretnog momenta, Jeep Recon nudi preciznu kontrolu od prvog dodira gasa i ubrzava od 0 do 96,6 km/h (0-60 milja/h) za samo 3,6 sekundi. To je smion novi izraz DNK marke Jeep, elektrificiran i spreman za stazu s procijenjenim potpuno električnim dometom do 400 km (ovisno o paketu opreme).

Jeep Recon Moab Izvor: Promo fotografije / Autor: Jeep

Od svog elektrificiranog pogonskog sklopa do nepogrešivog, autentičnog dizajna, Jeep Recon je izgrađen kako bi pružio novu vrstu avanture, onu koja je jednako sposobna i na stazi i izvan nje, koliko i napredna u svojoj tehnologiji i značajkama.

Proizvodnja Jeep Recona za 2026. godinu započet će početkom sljedeće godine u tvornici u Toluci, s početnim lansiranjima u SAD-u i Kanadi, nakon čega slijedi globalno širenje. Izgrađen za performanse: Elektrificirana arhitektura pruža 4x veću snagu i udobnost svakodnevne vožnje Jeep Recon je konstruiran za svladavanje raspona terena – od gradskih ulica do divljih staza.

Srce pogonskog sustava Jeepa Recona su prednji i stražnji električni pogonski moduli (EDM) dizajnirani od strane Stellantis-a, svaki snage 336 KS (250 kW), koji pružaju standardni električni 4x4 pogon i trenutni okretni moment na zahtjev. Svaki EDM kombinira elektromotor, mjenjač i elektroniku snage u jednu, kompaktnu jedinicu za poboljšanu učinkovitost.

Pogonski sustav ima nazivni okretni moment od 840 Nm, a vozač mu može pristupiti gotovo trenutno, bez čekanja da se konvencionalni okretaji motora povećaju. Jeepovi inženjeri prilagodili su papučicu gasa Jeepa Recona kako bi isporučivao okretni moment na kontroliran i precizan način za zadovoljavajuće iskustvo vožnje izvan ceste. Kako bi se povećale mogućnosti, stražnji EDM u verziji Moab koristi konačni prijenosni omjer 15:1 koji pruža visoku razinu multiplikacije okretnog momenta kako bi pomogao vozaču da se snađe u izazovnim uvjetima.

Performanse terenske vožnje poboljšane su elektroničkim blokiranjem diferencijala kako bi se osiguralo da okretni moment teče na oba stražnja kotača kada je uključen. Prebacivanjem prekidača, vozač može prijeći s otvorenog diferencijala na potpuno blokirani. Prednji EDM koristi konačni prijenosni omjer 11:1 u dizajnu otvorenog diferencijala koji uravnotežuje performanse s udobnošću. Prednja osovina uključuje automatska isključivanja na svakom kraju kotača kako bi se optimizirala potrošnja energije i domet tijekom tipičnih uvjeta vožnje na cesti kada je pogon na stražnji pogon učinkovitiji. Inženjeri su pripremili Jeep Recon za vožnju po stazama s poluosovinama velikog promjera i čvrstim zglobovima konstantne brzine (CV) kako bi se sav okretni moment prenio na kotače. Baterija od 100 kWh i 400 volti zaštićena je kompletnim nizom čvrstih, visokočvrstih čeličnih štitnika podvozja.

Ovjes Jeepa Recona – kratka-duga ruka (SLA ili short-long arm) sprijeda i integralna veza straga – reagira na upute vozača i pomaže maksimizirati kontaktnu površinu guma kako bi se postigla idealna kombinacija udobnosti vožnje na cesti s Jeepovim terenskim sposobnostima. Ovjes i standardne 33-colne (vanjski promjer) gume na Moab paketu opreme pružaju 239 mm razmaka od tla. Terenske specifikacije uključuju prilazni kut od 34 stupnja, odlazni kut od 34,5 stupnjeva i kut pregiba od 23,5 stupnjeva.

Sustav upravljanja proklizavanjem Selec-Terrain dodaje način rada Rock za Moab paket opreme (pridružujući se Auto, Sport, Snijeg, Pijesak), pružajući jedinstvene softverske kalibracije kako bi pomogao vozaču da najbolje iskoristi mogućnosti svojstvene pogonskom sklopu električnog vozila. Način rada Rock prilagođava odziv papučice gasa kako bi pomogao u upravljanju napredovanjem po neravnom terenu, omogućujući tehniku ​​vožnje s dvije papučice za kontrolu vozila. Način rada Rock također uključuje značajku zadržavanja na uzbrdici koja omogućuje vozačevoj nozi da premjesti nogu s kočnice na papučicu gasa bez pomicanja vozila.

Osim toga, Jeep Recon opremljen je sustavom Selec-Speed ​​Control za niske brzine za zahtjevne uspone i spustove. Kada je uključen, Selec-Speed ​​Control održava postavljenu brzinu, oslobađajući vozača da se koncentrira na upravljanje. Vanjski dizajn: Svrhovit, ikoničan i stvoren za avanturu Jeep Recon za 2026. godinu spaja vrhunsku izradu sa smjelim proporcijama i nepogrešivim Jeep DNK-om. Inspiriran baštinom, a opet usmjeren na budućnost, odaje počast nasljeđu marke kroz ikonične dizajnerske elemente, a istovremeno predstavlja modernu, potpuno električnu viziju avanture, stvorenu da oduševi vjerne entuzijaste i inspirira novu generaciju pionira.

Ekspanzivno staklo maksimizira vidljivost, dok uspravni prednji dio ima osvijetljene prstenove rešetke sa sedam utora, dnevna svjetla u obliku slova U i kompletan paket standardne premium LED rasvjete. Vjeran Jeepovom nasljeđu otvorenih vrata, Jeep Recon nudi standardni dvostruki krovni otvor ili dostupni Sky One-Touch Power Top. Ugradbene ručke za električno otpuštanje omogućuju jednostavan pristup, a Jeep Recon je jedino potpuno električno vozilo dizajnirano s uklonjivim vratima, stražnjim bočnim staklom i staklom na stražnjim bokovima. Nije potreban alat.

Sjajno crni detalji na rešetki, stupovima i ukrasnim letvicama prozora, plus dostupan sjajno crni krov, dodaju vizualni kontrast. Straga se nalaze izražajna LED stražnja svjetla inspirirana Wranglerom i krilna vrata koja drže rezervnu gumu pune veličine, što je značajka ekskluzivna za taj segment. Robusni Moab paket opreme, koji prvi debitira, dodaje još više stila s sjajno crnim maskama, proširenjima kotača, dostupnim bočnim zaštitnim letvicama i ekskluzivnim Jeep oznakama s topografskim urezanjima i grafikom poklopca motora protiv odsjaja. Recimo i to kako će se paket opreme Moab nuditi isključivo u SAD-u i Kanadi, čime se pojačava Jeepova predanost pružanju regionalnih performansi i izvrsnosti dizajna.

Jeep Recon Moab Izvor: Promo fotografije / Autor: Jeep

Ostajući vjeran avanturističkom, zabavnom duhu po kojem je marka Jeep poznata, Jeep Recon slavi individualnost rotirajućem paletom izražajnih vanjskih boja, uključujući nijanse posebnih izdanja. Od živih nijansi koje zrače razigranom energijom do robusnih, praktičnošću inspiriranih tonova i profinjenih neutralnih boja koje uravnotežuju sofisticiranost s avanturom, Jeep Recon nudi boju za svaku osobnost. Dizajn interijera: Robusna praktičnost susreće profinjenu inovaciju Interijer Jeepa Recona za 2026. godinu namjenski je izrađen za avanturu, gdje se robusna praktičnost susreće s profinjenom inovacijom. Inspirirana Jeepovom legendarnom terenskom baštinom, kabina spaja izdržljive materijale spremne za staze s pametnim, prilagodljivim prostorom za pohranu i vrhunskom tehnologijom, pružajući prostor koji je istovremeno funkcionalan i napredan.

U srcu unutrašnjosti nalazi se ikonski horizontalni raspored usidren odvažnom ručkom na suvozačevoj strani i čistom, simetričnom armaturnom pločom. Promišljeni detalji, poput modularne šine za dodatke na vrhu instrumentne ploče za montažu kamera, navigacijskih uređaja ili čak držača za patku i površina otpornih na ogrebotine s teksturom vrtloga, pojačavaju terensku spremnost i tehničku prednost Jeep Recona. Dizajnirana imajući na umu modernog avanturista, unutrašnjost Jeep Recona redefinira praktičnost s proširenim prostorom za pohranu i prilagodljivom funkcionalnošću. Dvoslojna prolazna središnja konzola nudi velikodušan prostor za opremu, s dostupnim bežičnim punjačem na gornjoj razini i prolazom za kabel u donji pretinac idealan za tablete, torbice ili veće predmete. Modularne obloge vrata s uklonjivim elastičnim trakama i izmjenjivim rješenjima za teret pružaju fleksibilnu organizaciju, dok 1866 litara prostora za prtljagu straga (sa sklopljenim drugim redom) i prednji prtljažnik (85 l) veličine za ručni kovčeg osiguravaju da je Jeep Recon spreman za svako putovanje.

Moab paket opreme predstavlja novu očaravajuću unutrašnjost boje Joshua Tree, robusnu, ali sofisticiranu paletu boja rođenu iz autentičnog putovanja u kultni nacionalni park koji je inspirirao njegovo ime. Ovaj dizajn odaje počast sirovoj ljepoti prirode i duhu istraživanja, miješajući zemljane tonove s vrhunskim materijalima kako bi izazvao osjećaj avanture i spokoja. Reciklirani materijali pažljivo su utkani u cijelu kabinu, odražavajući Jeep Reconovu predanost održivosti. Površine na sjedalima, konzoli, vratima i instrumentnoj ploči završene su u Capri boji, profinjenom sintetičkom materijalu koji nije od kože, uparenom s prepoznatljivim detaljima, poput Iron Grey Metallic ukrasa i Quicksand dekorativne završne obrade u Arctic boji. Stropna obloga i tepisi također sadrže reciklirani sadržaj, dok robusne prostirke za sve vremenske uvjete u prednjem, drugom redu i stražnjem prtljažniku nude izdržljivu zaštitu od vremenskih uvjeta, pojačavajući avanturistički duh vozila i ekološki osviješten dizajn.

Poboljšavajući iskustvo vožnje na otvorenom, Jeep Recon standardno dolazi s vrhunskim Alpine audio sustavom. Premješteni zvučnici, premješteni s tradicionalnih nosača na vratima ispod sjedala, osiguravaju neprekidnu kvalitetu zvuka čak i kada su vrata uklonjena. Ovaj promišljeni dizajn omogućuje vozačima i putnicima da u potpunosti uživaju u prirodi bez žrtvovanja audio performansi. Jeep Recon se ističe u svom segmentu kao jedini električni automobil koji nudi vrhunski zvuk kao standardnu ​​opremu.

Tehnologija i povezivost: Pametniji sustavi za impresivniju vožnju Jeep Recon redefinira iskustvo vožnje tehnološki naprednom kabinom koja pruža više od 26 inča visoke razlučivosti, Izrađeni zaslon dizajniran je za poboljšanje i cestovnih i terenskih putovanja. U središtu ove inovacije nalazi se potpuno novi, standardni 12,3-inčni klaster vozača s prilagodljivim opcijama izbornika i modernom grafikom, uparen s revolucionarnim 14,5-inčnim horizontalnim zaslonom osjetljivim na dodir za radio/središnji zaslon, najvećim jedinstveno iskoristivim digitalnim zaslonom ikada ponuđenim u Jeep vozilu.

Nove, integrirane digitalne kontrole HVAC (grijanje, ventilacija, klima) sustava nude čisto, intuitivno sučelje, dok fizičke tipke za glasnoću i podešavanje osiguravaju da taktilna funkcionalnost ostane tamo gdje je najvažnija. Pokretan Uconnect 5, Jeepovim najnaprednijim infotainment sustavom do sada, novo sučelje pruža neusporedivu jasnoću, svjetlinu i prilagodbu. Elegantni dizajn bez tipki spaja futurističku estetiku s praktičnom upotrebljivošću, s digitalnim tipkama veličine za jednostavno korištenje na bilo kojem terenu. Veći dinamički zasloni također poboljšavaju čitljivost karata i prikaza kamere, osiguravajući da vozači ostanu informirani i da imaju kontrolu.

Ljubitelji terenske vožnje cijenit će novu aplikaciju Trails Offroad, ekskluzivnu za Jeep, koja nudi sveobuhvatan vodič za staze diljem SAD-a i Kanade, sada s kartama nagiba i rotacije. Optimizirane BEV stranice pružaju uvid u stanje napunjenosti vozila u stvarnom vremenu, dok Dynamic Range Mapping, koji pokreće TomTom, pomaže u preciznom planiranju dugih putovanja, pokazujući kada i gdje puniti.