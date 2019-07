Jesu li head-up zasloni korisni ili ometaju pozornost vozača?

Tehnologija head-up zaslona nije nova, ali tek se posljednjih godina plasirala na masovno tržište, između ostalog zbog kompaktnijeg dizajna tehnologije i optimizacije prostora same instrumentne ploče

Head-up prikazi (displeji) pronašli su svoj put na masovno tržište u mnogim modernim automobilima. Podrijetlo ovih sustava leži u vojnom području te ih koriste posebno obučeni vojni piloti, no prosječni vozač treba jednostavnu i jasnu informaciju. Mi smo se susreli uživo s ovim sustavom još 2008. godine na svjetskoj prezentaciji modela Peugeot 3008 u našem prelijepom Dubrovniku. U višoj razini opreme Peugeot je bio opremljen malenim preklopnim plastičnim zaslonom iznad instrumentne ploče. Na tom zaslonu u ravnini vozačevog vidnog polja mogli ste očitati upozorenje o daljini, koje upozorava vozača ako je preblizu automobilu ispred. Isto tako su bili prikazani detalji tempomata i ograničenje brzine. Tada nam se to činilo jako zanimljivo i vrlo korisno jer je ovaj sustav trebao osigurati manje ometanja za volanom dok vozite, ali ponekad ovaj napredni sustav može djelovati i suprotno.

Sustav je znatno skuplji ako se podaci stvarno projiciraju na vjetrobransko staklo. U tu svrhu mora biti ugrađeno posebno vjetrobransko staklo u koje je ugrađena posebna folija. Ako se takvo staklo ne obradi precizno, rezultat može biti nejasan prikaz.

Isto tako, na takvom zaslonu ne bi smjelo biti previše podataka jer bi to moglo uzrokovati dodatno ometanje vozača. Stoga bi sustavi trebali biti ograničeni na osnovne podatke, poput brzine, upozorenja o opasnosti i upozorenja da je trenutak za promjenu stupnja prijenosa. Ključno je da dođe do višestrukog upozorenja vozača. Ako, primjerice, on sam opazi pješaka, sustav pomoći upućuje na prepreku zvukom upozorenja, a zaslon će treptati upozoravajući. No to zna biti posebno iritantno za samog vozača i skrenuti mu potrebnu pažnju u presudnom trenutku, i po tom pitanju treba biti jako oprezan.

Head-up zasloni dostupni su i kao sustavi koji se mogu naknadno ugraditi u vozilo. Varijante se kreću od aplikacija za pametne telefone do malih projekcijskih uređaja koji su postavljeni iznad instrumentne ploče, a stoje između 60 i 600 eura. Treba reći i da se vodi računa o tome da upravljanje takvim sustavom ne postane presloženo jer bi se time mogla dodatno omesti pažnja u vožnji.