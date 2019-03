Jaguar na struju: Uzbudljiv, pristupačan i praktičan, i 'upakiran' u fantastičan dizajn

Potpuno električni automobil, koji je proglašen vozilom godine, ima sjajne karakteristike

Potpuno električni automobil Jaguar I-PACE 4. ožujka ove godine u Ženevi je proglašen automobilom godine u Europi za 2019. godinu prema uglednoj organizaciji CotY (Car of the Year), koja datira još iz 1964. godine. Iako nije nužno da model automobila koji se nađe u konkurenciji za tu prestižnu nagradu bude izrađen u Europi, pravilo je da je on prisutan na tržištu u barem pet europskih zemalja te da se prodaje u očekivanoj količini od minimalno 5000 komada. Naravno, i da je proizveden 12 mjeseci prije nagrade. Članovi žirija su automobilski novinari iz zemalja Europe, a broj sudaca iz pojedine zemlje ovisi o veličini pojedinog tržišta te automobilske industrije u toj zemlji. Nema kategorija pobjednika. Nominirani automobili ocjenjuju se po sljedećim parametrima: dizajn, udobnost, sigurnost, ekonomičnost, upravljivost, performanse, funkcionalnost, zahtjevi po pitanju okoliša, zadovoljstvo vozača te cijena. Tehničke inovacije i vrijednost za novac su isto tako važni faktori u odlučivanju o pobjedniku.

U najužem izboru je sedam modela automobila, svaki sudac u konačnom odabiru ima po 25 bodova koje mora raspodijeliti finalistima, a najmanje pet modela mora dobiti dio bodova, i najviše 10 za pojedini model, te nema zajedničkih najviših ocjena. Nissan Leaf je 2010. bio prvi potpuno električni automobil godine, a od plug-in hibrida tu su još bili Toyota Prius 2005. te Chevrolet Volt/Opel Ampera 2012. I da, ovogodišnji izbor automobila godine doživio je neobičan presedan; čak dva su automobila imala su po 250 bodova – Jaguar I-PACE te Alpine A110. No na kraju je pobijedio automobil koji je imao više najviših ocjena - 18 prema 16.