Isprobali smo novu Škodu Kodiaq RS: Veliki SUV s 4x4 pogonom i do 7 sjedala impresivan je sportaš

Prije koji dan smo u Autozoni pisali o jednom vrlo značajnom međunarodnom događaju koji se dogodio u našoj zemlji prošlog tjedna. Riječ je o Škoda RS Experience Croatia 2025 , koji je zapravo bio dinamička premijera tri Škodina najsportskija velikoserijska modela s motorima s unutarnjim izgaranjem: Octavia RS , Octavia Combi RS i Kodiaq RS . Zajedničko ovim trima RS modelima je i pogonski motor, a radi se o 2.0 TSI benzinskom motoru snage 195 kW (265 KS). I to je jedini motor za ovu RS liniju ova tri modela.

Ne zaboravimo, Škodina paleta RS modela uvela nas je krajem 2021. i nekoliko mjeseci kasnije i u električno doba s modelima Enyaq RS i Enyaq RS Coupé . Naravno, ovi potpuno električni modeli su nešto snažniji 225 kW (302 KS) (2021.-2023.) i od 2024. godine 250 kW (340 KS). Recimo još i to kako je oznaka RS još od davne 1974. godine u Škodi zauzimala posebno mjesto kad je riječ o dugoj tradiciji njihovih naglašeno sportskih modela.

Ujedno smo se upoznali i sa samom koncepcijom ovog velikog, i vrlo sportskog SUV-a. I da, Kodiaq RS nismo vozili po stazi na Grobniku, već smo više ciljali na njezinu višenamjensku uporabljivost vozeći se autocestom i složenim, zavojitim regionalnim cestama uz samo more i primorsko-goranskim brdovitim krajolikom.

I dok su Octavia RS modeli facelift verzija četvrte generacije moderne Octavije, Škoda Kodiaq RS je njegova nova, druga generacija. Druga je to, općenito uzevši, generacija samog SUV modela Kodiaq predstavljenog u svom najnovijem izdanju na svjetskoj premijeri u listopadu 2023.

S druge strane Kodiaq RS je svoju statičku premijeru imao krajem listopada 2024. Time novi Kodiaq u ponudi ima, s najnovijim modelom Kodiaq RS, šest pogonskih sklopova snage s tri benzinska motora i dva dizelaša od 110 kW (150 KS) do 265 KS (195 kW) i svi su povezani sa 7-stupanjskim DSG mjenjačem (tri vrhunska motora standardno su povezana s pogonom na sve kotače), ali i prvi puta za Kodiaq plug-in hibridnu verziju s električnim dometom od više od 100 km i ukupnom snagom sustava od 150 kW (204 KS), koja se prenosi na prednje kotače preko 6-stupanjskog DSG mjenjača.

Što zapravo razlikuje standardni model Kodiaq od njegove RS verzije? Prije svega, RS verziju Kodiaqa krase posebni odbojnici i vodoravna svjetlosna traka duž prednje maske, koji zajedno naglašavaju dinamičan izgled ovog izrazito sportskog SUV-a. Opsežna standardna oprema uključuje, između ostalog, Matrix LED glavna svjetla, progresivno upravljanje, DCC Plus adaptivno podvozje i Canton sound sustav.

Težina vozila je 1859-1966 kg za model s 5 sjedala i 1903-2010 kg za model sa 7 sjedala. Škoda Kodiaq RS može vuči prikolicu s mehanizmom za kočenje težine do 2500 kg ili 750 kg nekočenu.

Kao i druge verzije serije modela, Kodiaq RS također ima 10-inčni Digital Cockpit Plus sa samostojećim infotainment zaslonom u istom formatu. RS logo se pojavljuje na potonjem kada uđete. Infotainment zaslon od 13 inča dostupan je kao dio Infotainment paketa.

ECU (upravljački uređaj motora) specifično je prilagođen karakteristikama vozila, dimenzijama i pogonu 4×4. To omogućuje maksimalni okretni moment od 400 Nm pri 1650-4350 okr./min. Kodiaq RS također dolazi uz dinamičko pojačanje zvuka, što omogućuje emotivan zvuk motora. To je razlika u odnosu na modele Octavije RS, koji imaju posebno konstruiran sportski ispušni sustav. No bez obzira na tu razliku, i ovaj donekle generirani zvuk iz ispušnih cijevi kod Kodiaqa RS zvuči sportski primamljivo, kako iznutra tako i izvana.