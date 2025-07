Ovo je nova Mazda6e: Znamo sve o naprednom električnom hatchbacku koji mnogo toga mijenja kod Mazde

Kratki stražnji dio Mazde6e i elegantni oblici limuzine skrivaju činjenicu da se radi o praktičnom peterovratnom hatchbacku s otvorom prtljažnika širine 964 mm i visine 619 mm – mnogo većim od konvencionalne limuzine. Uz zapremninu prtljažnika od 466 litara (do 1074 l sa sklopljenim sjedalima u drugom redu) tu je i praktični prtljažnik od 72 l u koji se može pohraniti dodatna torba ili kabel za punjenje.

Ispunjavajući kabinu prirodnim svjetlom, panoramski krovni otvor doprinosi prozračnom unutarnjem ambijentu i osjećaju prostora. S toniranim staklom i toplinskom izolacijom kao standardom, krovni otvor je uparen s električnim sjenilom u paketu opreme Takumi Plus. U mraku, Mazdin sofisticirani sustav ambijentalne rasvjete koristi samo neizravne izvore svjetlosti kako bi pružio opuštenu atmosferu u kabini. Sa 64 opcije boja, vrlo je prilagodljiva.

Prednja sjedala u jednom obliku, s integriranim naslonima za glavu, nude čist, elegantan izgled. Spajaju vješto prošivene materijale sa suptilnim satenskim kromiranim detaljima za fino izrađen, ali moderan izgled i dojam. Unutrašnjost je dostupna u tri varijacije boja: standardni paket Takumi nudi izbor presvlaka od umjetne kože u toplo bež ili crnoj boji, dok opcija Takumi Plus dolazi s elegantnom tkaninom od tkanine od brušene kože u boji smeđe nape i antilopa.

Vanjski zvučnik smješten iza prednjeg branika omogućuje reprodukciju glazbe izvan vozila. Stražnji zaslon osjetljiv na dodir omogućuje putnicima straga podešavanje postavki klime, upravljanje električnom štitnikom za sunce (standardno u paketu opreme Takumi Plus) i podešavanje položaja suvozačevog sjedala.

Pomoću namjenske aplikacije Mazda6e, korisnici mogu upravljati rasporedima punjenja, prethodno klimatizirati kabinu, provjeravati status vrata i prozora, odmrzavati ekrane i još mnogo toga – sve na daljinu. Ključna značajka aplikacije je dijeljenje Bluetooth ključa, koje vlasniku omogućuje trajno ili unaprijed definirano dijeljenje pristupa vozilu s do tri korisnika. Bilo da se radi o posjetu obitelji ili pouzdanom prijatelju, korisnici mogu odobriti puni ili ograničeni pristup, a sve to uz potpuni nadzor putem aplikacije.

Pogonski sklopovi

Mazda 6e će biti dostupna s dva električna pogonska sklopa na baterije. Mazda6e je najbolji izbor za vozače koji preferiraju minimalno vrijeme punjenja. Dolazi s baterijom od 68,8 kWh koja osigurava domet do 479 km i elektromotorom koji isporučuje 190 kW (258 KS) maksimalne snage i 320 Nm okretnog momenta na stražnje kotače. Ubrzanje od 0 do 100 km/h traje 7,6 sekundi, a maksimalna brzina je 175 km/h. S punjenjem istosmjernom strujom od 165 kW, baterija se puni od 10 do 80 posto za otprilike 24 minute. Domet od 235 km može se dodati za samo 15 minuta punjenja istosmjernom strujom.