Hoćete li uskoro morati puhati u alkotest prije pokretanja auta? EU već priprema teren

Vozači su posljednjih godina morali prihvatiti sve više sigurnosnih sustava. Od upozorenja na brzinu i nadzora umora vozača do automatskog kočenja i sustava za zadržavanje vozila u prometnom traku, moderni automobili postaju sve aktivniji sudionici vožnje.

Sada se sve ozbiljnije govori i o sustavima koji bi mogli spriječiti vozača da uopće pokrene automobil ako je pod utjecajem alkohola. Riječ je o takozvanom alcolock sustavu, odnosno uređaju koji prije pokretanja vozila traži test daha. Ako izmjeri nedopuštenu količinu alkohola, motor se ne može pokrenuti.

Alkolock već ulazi u europska pravila

Važno je naglasiti da Europska unija zasad ne propisuje obvezan alkotest za svakog vozača prije pokretanja automobila. No nova pravila već zahtijevaju da automobili budu tehnički pripremljeni za ugradnju takvog sustava.

Drugim riječima, novi modeli moraju imati infrastrukturu koja omogućuje naknadnu ugradnju alcolock uređaja bez velikih tehničkih zahvata. To je dio šire sigurnosne strategije kojom EU pokušava smanjiti broj nesreća povezanih s alkoholom.

Takvi sustavi već se koriste u pojedinim državama za vozače koji su ranije bili kažnjeni zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Umjesto potpune zabrane vožnje, dio zemalja dopušta povratak za upravljač uz obveznu uporabu alcolock uređaja.

Tehnologija koja ne dopušta pogrešku

Princip rada relativno je jednostavan. Vozač mora puhati u uređaj prije pokretanja vozila. Ako sustav registrira alkohol iznad dopuštene granice, automobil ostaje blokiran.

Moderni sustavi pritom imaju dodatne sigurnosne mehanizme kako bi spriječili pokušaje zaobilaženja pravila. U nekim slučajevima mogu tražiti dodatna testiranja tijekom vožnje ili bilježiti podatke o pokušajima pokretanja vozila.

Zagovornici sustava tvrde da upravo takva tehnologija može spasiti velik broj života jer uklanja mogućnost da pijani vozač uopće krene na cestu.

Kao i kod mnogih drugih sigurnosnih sustava, reakcije vozača su podijeljene. Jedni smatraju da bi alcolock mogao značajno smanjiti broj prometnih nesreća i spriječiti tragedije uzrokovane alkoholom. Drugi upozoravaju da bi obvezno testiranje prije svakog pokretanja automobila moglo biti nepraktično i predstavljati dodatno opterećenje za vozače.

Posebno je osjetljivo pitanje privatnosti i mogućnosti da automobili postanu još više povezani sa sustavima nadzora i kontrole.

Budućnost sigurnosti ide prema većoj kontroli

Europska unija posljednjih godina sustavno širi broj obveznih sigurnosnih sustava u novim automobilima. Inteligentni asistent brzine, sustavi nadzora vozača, automatsko kočenje i napredni ADAS sustavi već su postali dio standardne opreme novih modela.

Alcolock se zato sve češće spominje kao sljedeći logičan korak u toj strategiji.

Za sada vozači neće morati puhati u alkotest svaki put kada sjednu za upravljač. No činjenica da novi automobili već dolaze pripremljeni za takvu tehnologiju pokazuje u kojem smjeru razmišljaju europski regulatori.

Pitanje više nije može li se takav sustav ugraditi u automobil. Pitanje je samo hoće li jednog dana postati obvezan za sve vozače.