Subaru Forester e-Boxer: Hibridni pogon za sjajne vozne karakteristike na cesti i off-roadu

Zanimljivost ovog hibridnog pogona leži u činjenici da je ovo vozilo registrirano kao automobil s blagim hibridnim pogonom, ali i kao paralelni hibrid, a e-Boxer omogućuje Foresteru vožnju na tri vrste pogona

Priča o kompaktnom SUV-u Foresteru započela je 1995. godine, kada je na Tokyo Motor Show-u prikazan Streega koncept, koji je naravno dobio svoje komercijalno ime Forester izašavši na tržište najprije u Japanu i SAD-u. Tada je svoju osnovu dijelio s modelom Impreza. Teško je reći zbog čega je upravo ovaj model toliko osvojio kupce u SAD-u, ali vjerojatno je najbolji odgovor na to pitanje taj da ima oblik povišenog karavana, stalni pogon na sva četiri kotača i, kao i ne baš svi SUV-ovi, može ići 'gdje god poželite'. O njegovom vanjskom dizajnu, kao niti o njegovoj unutrašnjosti mngi zaljubljenici u automobile nikada nisu imali neko posebno dobro mišljenje, no kada je riječ o kvaliteti i trajnosti teško da mu se moglo naći suparnika. Iako, da budemo posve iskreni, niti njih nisu zaobišli povremeno problemi s nekim tehičkim detaljima.

Peta generacija Forestera svoju je svjetsku premijeru doživjela, kako i priliči, u SAD-u i to na New York International Auto Show-u krajem ožujka 2018., no najnovija inačica s hibridnim e-Boxer pogonom predstavljena je u Ženevi u ožujku ove godine u modelima Forester i XV. Ovime i Subaru pokazuje koliko mu je stalo do europskog tržišta, iako prema prodajnim rezultatima ono zauzima tek četvrto mjesta iza SAD-a, Japana te Australije (i Oceanije).