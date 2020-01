Subaru XV e-Boxer je stigao; Siguran, zabavan i čvrst!

U vožnji novi Subaru XV je prije svega iznenađujuće dobar terenac, a e-Boxer motor nudi mu dodatnu snagu i smanjenu potrošnju goriva

Subaru je predstavio hrvatskim i slovenskim automobilskim novinarima svoj SUV/crossover XV e-Boxer na praktičnoj prezentaciiji u pitoresknim bridima oko talijanskog grada Bologne. Ovaj cijenjeni japanski proizvođač posebnih automobila vjerojatno je najpoznatiji ne po jednoj, već dvije stvari – pogonu na sva četiri kotača Symmetrical AWD i boxer motoru. Ako treba nešto reći ukratko o ova dva sinonima za Subaru vozila, pogledajte ova dva podatka o proizvodnji do danas; 19 milijuna Subaru automobila s pogonom na sva četiri kotača i 20 milijuna boxer motora.

Treća, zapravo aktualna generacija XV-a je 2018. godine izašla na tržište, i to s dvije verzije boxer motora: 1,6-litrenim benzincem snage 114 KS i jačim benzincem 2,0-litrenim snage 156 KS. Dizelski 2,0-litreni boxer motor snage 147 KS više nije u ponudi, ali je od 2020. godine tu novi e-Boxer motor koji je stigao iz nedavno predstavljenog većeg SUV-a Forestera e-Boxera.

Uzdužno simetrični raspored boxer motora i Symmetrical AWD integralnog pogona, zajedno s prijenosnim vratilom i diferencijalom, ovom modelu (ali i ostalim Subaru modelima koji imaju pogon na sva četiri kotača) jamči savršenu ravnotežu između središnjih linija vozila. Osim toga, spuštanje težišta, na primjer za smanjenje opasnosti od prevrtanja ovako koncipiranog automobila u vožnji u zavoju u odnosu na one koji koriste redni ili V-motor.

Optimizacija strukture karoserije dovela je i do značajnog smanjenja težine, istovremeno osiguravajući visoku pasivnu sigurnost i sveukupne performanse u skladu s neophodnim zahtjevima za bolje suočavanje s EuroNCAP testovima, gdje je XV postigao najviši rezultat od 5 zvjezdica.

Sve to ostaje nepromijenjeno na modelu XV čak i u ovoj novoj hibridnoj verziji. Litij-ionska baterija i njezino elektroničko upravljanje simetrično su poprečno postavljeni iznad stražnje osovine. Novi Subaru XV e-BOXER koristi novu SGP platformu (Subaru Global Platform) koja je modelu XV omogućila poboljšanja u pogledu čvrstoće karoserije (+ 70 posto) u korist dinamičkih kvaliteta vozila. Njegova struktura u obliku prstena dodatno povećava pasivnu sigurnost u slučaju frontalnog, bočnog i stražnjeg sudara, jer se sile generirane u slučaju sudara mogu rasporediti preko cijele konstrukcije vozila.

Najbolji primjer je EyeSight System, ovdje u verziji v3, koji je standardan već od osnovne opreme. Dodane su i druge dodatne pomoći u vožnji, koje imaju za cilj povećati razinu aktivne i preventivne sigurnosti, pružajući tako vozaču priliku da usmjeri pažnju na vožnju, uživajući u potpunosti u dinamičnim kvalitetama svog novog Subaru XV e-Boxera, čineći putovanje sigurno, ugodno i zabavno. Tu su i sustavi: kontrola kočenja prije kolizije (Pre-Collision Braking System), upravljanje gasom prije kolizije (Pre-Collision Throttle Management), upozorenje o polasku s vozne trake te upozorenje za pomicanje iz voznog traka (Lane Departure Warning i Lane Sway Warning), upozorenje o pokretanju vozila (Lead Vehicle Start Alert), pomoć pri održavanju trake (Lane Keep Assist) i prilagodljivi tempomat (Adaptive Cruise Control).

e-Boxer hibridni motor

Za model XV e-Boxer Subaru je, kao i kod Forestera, odabrao koristiti svoj FB20 benzinski boxer motor, prikladno optimiziran u smislu potrošnje goriva, modificiran za upotrebu isključivo na hibridnim modelima.To je dvolitreni 4-cilindrični boxer motor, s izravnim ubrizgavanjem, dvostrukom bregastom osovinom, s prirodnim usisom, i zadovoljava norme Euro6d-TEMP. Ovaj motor je uparen s CVT Lineartronic bezstupanjskim mjenjačem s lančanim prijenosom, uz mogućnost ručnog mijenjanja stupnjeva prijenosa u 7 'brzina' pomoću polugica na volanu, dok se snaga na kotače prenosi Active Torque Split AWD sustavom.

Njegova maksimalna snaga je 150 KS (110 kW) između 5600 i 6000 okr/min i ima najveći okretni moment od 194 nm pri 4000 okr/min. Njegova električna pogonska jedinica se sastoji od AC (izmjenična struja) sinhronog elektromotora s trofaznim trajnim magnetima, koji pruža snagu od 12,3 kW (16,7 KS) i okretni moment od 65 Nm, a smješten je unutar 'Hybrid Lineartronic' mjenjača. Baterije su litij-ionskog tipa s maksimalnom snagom od 13,5 kW i napona 118,4 V, te kapaciteta 4,8 Ah. Maksimalna brzina ovog hibridnog Forestera je 193 km/h, a ubrzanje od 0 do 100 km/h 10,7 sekundi. Emisija CO2 prema WLTP sustavu je 180 g/km u kombiniranim uvjetima, a potrošnja goriva u kombiniranim uvjetima 7,9 litara na 100 km (WLTP). No treba reći da se s ovim e-Boxer hibridnim sustavom štedi do 11 posto goriva u odnosu na benzinsku 2,0-litrenu izvedbu XV-a.