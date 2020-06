[FOTO/VIDEO] Pobjednici Dakra doradili MINI Countryman; pravi paket za off-road avanturiste

'MINI Countryman powered by X-raid' rezultat je tisuće kilometara odvoženih kao asistentski automobil peterostrukim pobjednicima relija Dakar

X-raid, polutvornička momčad BMW-a koja već godinama nastupa na rally-raid utrkama, poput one najslavnije – relija Dakar, je predstavila poseban off-road paket za serijski MINI Countryman. U središtu paketa je povećanje razmaka od tla do četiri centimetra i off-road naplatci. Dodatne značajke i dizajnerski paket upotpunjuju off-road osjećaj. MINI Countryman powered by X-raid rezultat je tisuće kilometara odvoženih kao asistentski automobil peterostrukim pobjednicima relija Dakar.