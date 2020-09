[FOTO/VIDEO] Peugeot je temeljito osvježio svoj SUV 3008

Novi SUV Peugeot 3008 bit će na tržištu u Europi krajem 2020., a proizvodi se u Francuskoj u Sochauxu

Peugeot je danas predstavio temeljito obnovljeni SUV 3008, koji se od izlaska na tržište druge generacije modela iz 2016. godine, prema podacima proizvođača, prodao u preko 800.000 primjeraka. Ovaj model lider je na tržištu kompaktnih SUV vozila, a prodaje se u Europi i na međunarodnim tržištima. Da se radi o zanimljivom i nadasve zapaženom automobilu svjedoči i nagrada 'Car of the Year 2017.'

Pametna tehnologija

Novi 3008 uključuje sve najnovije generacije pomoćnih sredstava u vožnji kao dio svog spektra ugrađenih tehnologija: Night Vision, jedinstven u segmentu kompaktnih SUV-ova, otkriva živa bića (pješake / životinje) ispred vozila noću ili u smanjenoj vidljivosti. Domet sustava jamči otkrivanje do 200-250 m, izvan dometa dugih svjetala, sa središnjim prikazom infracrvenog pogleda u digitalnim slušalicama, a time i u vidnom polju vozača. Prilagodljivi tempomat s funkcijom Stop & Go (automatski mjenjač EAT8), dodaje automatsko ponovno pokretanje vozila ako je zaustavljanje bilo kraće od 3 sekunde. Inače, jednostavnim pritiskom na papučicu gasa ili tipkom na upravljaču ponovno pokreće funkciju. Funkciji je moguće pristupiti od 0 km/h. Dostupno u sklopu Drive Assist Plus paketa. Pomoć pri pozicioniranju trake (povezana s ACC Stop & Go), sustav omogućuje vozaču da odabere položaj u traci i zahtijeva od vozača da drži ruke na upravljaču. Dostupno u sklopu Drive Assist Plus paketa. Automatska kočenja u nuždi najnovije generacije (otkriva pješake i bicikliste, danju i noću, od 5 km / h do 140 km / h, ovisno o verziji) s upozorenjem na opasnost od sudara, Prošireno prepoznavanje prometnih znakova (zaustavljanje, jednosmjerno, bez pretjecanja, itd.).