[FOTO/VIDEO] Nova generacija Isuzu D-Maxa; ulazak u segment luksuza i udobnosti

Isuzu se nadovezuje na postojeću uspješnu formulu D-Maxa, gdje su snaga i karakter neophodni, pa novi D-Max koristi četverocilindrični 1,9-litreni turbodizelski motor snage 164 KS s 360 Nm okretnog momenta

Potpuno novi D-Max N60 ima potpuno redizajnirani dizajn s najnovijom tehnologijom. Treća generacija D-Maxa oznake RG01 lansirana je još krajem prošle godine u Tajlandu, a u Europu je stigla sredinom ove godine, ovisno o tržištu. Ovaj japanski kamionet ili pick-up poznajemo prvenstveno kao neusporedivo radno vozilo. To ostaje i nadalje, jer zadržava svoju dobro poznatu snagu i karakter. Što se tiče udobnosti, ona se značajno promijenila. Novi D-Max očito je usmjeren na novi segment, u smislu udobnosti i luksuza savršeno se uklapa u kategoriju luksuznih SUV-ova.

Sa svojim novim motorom kojem je dodan AdBlue (spremnik od 14,5 litara), postaje najekološkiji pick-up u svojoj kategoriji, a sa svojim Euro6d motorom udovoljava najnovijim ekološkim standardima koji će biti obvezni od 2021. godine. Emisije CO₂ su za ručni mjenjač 191 g/km, a za automatski 195 g/km. Isto tako, prosječna potrošnja je sukladno tipu mjenjača 7,3 l/100 km i 7,4 l/100 km.

Inženjeri Isuzua su u potpunosti revidirali vanjski dizajn. Novi izgled elegantniji je i moćniji. Sa svojim novim LED svjetlima i povećanom maskom, D-MAX nudi agresivniji izgled. Njegove dmenzije su sljedeće: duljina 5230 mm Single Cab (5195 do 5285 mm za Double Cab verziju), širina od 1810 do 1870 mm (bez retrovizora), visina od 1690 do 1810 mm (u ovisnosti o konfiguraciji i veličini kotača), međuosovinski razmak 3125 mm.