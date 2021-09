[FOTO/VIDEO] Najbrži Land Rover svih vremena u epskoj potjeri! Pogledajte scene sa snimanja novog Jamesa Bonda

Range Rover Sport SVR podiže luksuzne performanse na nove visine s poboljšanom dinamikom vožnje i snažnim V8 motorom s 575 KS, a može ubrzati od 0 do 100 km/h za 4,5 s uz najveću brzinu od 283 km/h, što ga čini najbržim Land Roverom ikada

Range Rover Sport SVR odlazi off-road u potjeru za Jamesom Bondom u najnovijem videu sa scena snimanja filma No Time To Die, koji dolazi u kina od 30. rujna. Akcijska vozila i kaskaderi na novom filmu o Jamesu Bondu doveli su do krajnosti najmoćniji Land Rover ikad napravljen. Novi video daje okus akcije velike brzine dok tim objašnjava zašto je Range Rover SVR savršen za taj posao.