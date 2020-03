[FOTO/VIDEO] Fiat predstavio novi 500; Sada je potpuno električan i u retro stilu

Novi 500 ima domet na struju od 320 km, a može dosegnuti i 400 km u WLTP gradskom ciklusu. Pokreću ga 85-kilovatni električni motor i litij-ionska baterija od 42 kW

Fiat je prošli tjedan u Milanu predstavio svoj novi Fiat 500 , a biti će to prvi potpuno električni automobil Fiat Chryslera . Novi Fiat 500 pridružit će se sve većem broju miniautomobila na baterije koji su usmjereni na kupce u europskim gradovima koji traže mobilnost bez emisija. Svjetska premijera novog 500 prvotno je bila planirana za salon autombila u Ženevi, no ona je iz poznatih razloga u posljednji tren ipak otkazana.

Model s troja vrata, nazvan New 500 , zadržava retro stil trenutnog modela 500 s motorom s unutarnjim izgaranjem, koji je prošle godine bio drugi najprodavaniji miniautomobil u Europi nakon Fiata Pande.

Novi 500 ubrzava se iz stalnog pokreta zahvaljujući svom električnom pogonu. Može ubrzati od 0 do 50 km / h za 3,1 sekundu i od 0 do 100 km / h za 9 sekundi. Njegova najveća brzina ograničena je na 150 km / h.

Kako bi se optimiziralo vrijeme punjenja, novi 500 opremljen je brzim pnjačem od 85 kW za brzo punjenje baterije. Na primjer, potrebno je samo 5 minuta da prikupite dovoljnu zalihu energije za vožnju od 50 kilometara, što je više nego što je potrebno za prosječnu dnevnu upotrebu. A brzi punjač također može napuniti bateriju do 80 posto u samo 35 minuta. Combo 2 utičnica smještena na stražnjoj desnoj bočnoj strani automobila napaja brzi punjač, kako za izmjenično, tako i za istosmjerno punjenje.

Dostupna su i rješenja za kućno punjenje. Prvo izdanje prilikom lansiranja novog 500 uključuje Easy Wallbox™, sustav kućnog punjenja koji se može povezati s uobičajenom kućnom utičnicom. Tvrtka ENGIE EPS je to razvila isključivo za FCA, a Mopar će ga na europsko tržište plasirati u trenutku lansiranja modela. To je jednostavno, dostupno 'plug-and-charge' (priključi i napuni) rješenje kojim se jednostavno upravlja putem Bluetootha, čime se stabilizira vaše energetsko opterećenje tako što ćete novi 500 odmah puniti kod kuće, sa snagom punjenja do 2,3 kW, bez potrebe za bilo kakvom intervencijom od strane kvalificiranog osoblja. Štoviše, Easy Wallbox™ je spreman za nadogradnju snage na 7,4 kW, što osigurava potpuno punjenje kod kuće u nešto više od 6 sati. Model također dolazi s kablom Mode 3 za punjenje iz javne mreže.