[FOTO] Isprobali smo novu Opel Mokku: Donosimo vam prve dojmove

Na izbor smo imali dva modela: 'klasični' 1.2 Turbo benzinac GS Line snage 130 KS s automatskim mjenjačem sa 8 brzina te 'avagardnu' potpuno električnu verziju Mokka-e Ultimate snage 100 kW (136 KS)

Nova Opel Mokka je jedan od automobila koji su prilično obilježili prošlu godinu, a nakon hrvatske premijere krajem listopada na kojoj smo mogli tek uživo vidjeti nekoliko verzija ovog urbanog crossovera s nestrpljenjem smo iščekivali i dinamičku prezentaciju. I upravo ovakvo iskustvo 'iz prve ruke' zapravo otkriva sve karakteristike nekog modela koji se po prvi puta pojavi na tržištu.

Dobro, ne baš prvi puta kao model, jer ovo je druga generacija Mokke koja je 2012. godine impresionirala svojim kompaktnim dimenzijama, i moćnim izgledom. I sam je Opel, sada u sklopu Stellantisa, ukazivao da će najnovija generacija Mokke i dalje biti mala i robusna, ali u puno modernijem i progresivnijem obliku, ali još više krojena za gradsku vožnju, i s još više stila koji ostavlja impresivan dojam. Ono što je još bitnije, nova Mokka, sada bez dodatka 'X' u svom imenu, je prema njemačkom proizvođaču ekstra efikasna, čistih, odvažnih linija – i naravno potpuno električna, od samog početka prodaje.

Rečeno – učinjeno, za stvarnu hrvatsku premijeru odabran je prelijepi grad Rovinj i njegovo bajkovito okruženje – Istra. Na izbor smo imali dva modela nove Mokke: 'klasični' 1.2 Turbo benzinac GS Line snage 130 KS s automatskim mjenjačem sa 8 brzina te 'avagardnu' potpuno električnu verziju Mokka-e Ultimate snage 100 kW (136 KS). Ipak, prije nego vam prenesemo svoje prve dojmove, pokušajmo malo predstaviti novu Mokku.

Nova Mokka Potpuno nova Mokka je prvi Opelov model koji nosi novo lice marke, Opel Vizor ('vizir' na hrvatskom). To je prvi model s redizajniranim Opel 'Blitzom' vodoravnim simbolom munje i središnjim poravnanjem naziva modela na stražnjoj strani. Prvi je upotrijebio Pure Panel kako bi vozač uronio u novi potpuno digitalni kokpit. I to je prvi Opel koji je dostupan kao baterijski potpuno električni model pod nazivom Mokka-e, kao i s vrlo učinkovitim motorima sa unutarnjim izgaranjem od samog izlaska na tržište, odnosno od početka postupka narudžbi.

Nova Mokka utemeljena je na novoj verziji učinkovite višepogonske platforme tog proizvođača pod nazivom zajednička modularna platforma ili CMP (Common Modular Platform). Taj lagan i učinkovit modularni sustav nudi maksimalnu fleksibilnost u razvoju vozila i omogućuje korištenje čistog baterijskog električnog pogona kao i motora s unutrašnjim izgaranjem, izbor je na kupcu. Inženjerski tim iz Rüsselsheima posebnu je pozornost posvetio s jedne strane značajnom smanjenju mase, smanjivši masu prethodne generacije za čak 120 kg, a s druge strane povećanju čvrstoće karoserije, pa je torzijska otpornost električne verzije s nisko smještenom integriranom strukturom baterije veća za 30 posto. Prema Opelu, prednosti su očite: nova Mokka troši znatno manje energije, a istovremeno je responzivnija, agilnija i zabavnija za vožnju.

Vanjski dizajn: prvi model s Opel Vizorom i potpuno digitalnom Pure pločom Nova Opel Mokka impresionira savršenim proporcijama i preciznošću do najsitnijih detalja. Kratki prevjesi i široki stav tipični su za hrabar, čist izgled ovog ne toliko dugog kompaktnog peterosjeda. Njegove vanjske dimenzije su sljedeće: duljina 4151 mm, širina 1987 mm, visina 1534 mm, međuosovinski razmak 2557 mm (Mokka-e 2561 mm). Usprkos nešto dužem međuosovinskom razmaku (+2 mm), nova je Mokka 12,5 cm kraća od prethodne generacije, no svojim putnicima, njih do pet, nudi slično velik prostor za prtljagu u vidu prtljažnika zapremine do 350 litara.

Najupečatljivija značajka pogleda sprijeda je nepogrešivi Opel Vizor. Kao i kod potpuno zatvorene integralne kacige, i na novo Opelovo lice postavljen je zaštitni vizir, koji neprimjetno integrira masku vozila, LED farove i novoprojektiranu Opelovu munju koja je u središtu. Jasna slika i straga: ime Mokka prvi se put pojavljuje na samopouzdan način u središtu vrata prtljažnika i potpuno je novo poput cijelog automobila - s posebno dizajniranim fontom koji na tehnički, tekući, živahni način oblikuje riječ 'Mokka'.

Unutrašnjost kabine Interijer odražava ovu jasnu filozofiju: novi vodoravni Opel Pure Panel integrira dva širokozaslonska zaslona i usredotočen je na najvažnije; izostavljeni su svi uznemirujući optički podražaji. Za razliku od kokpita koji su inače djelomično preopterećeni, Pure Panel karakterizira jedinstveno jasan dizajn. Jasno je strukturiran i može se razumjeti na prvi pogled. Opelovi dizajneri pridavali su veliku važnost digitalnom pročišćavanju. Kako bi skrenuli punu pozornost na prometnu situaciju, osigurali su intuitivan rad sustava. Najvažnijim funkcijama i dalje se može upravljati preko upravljačkih gumba bez potrebe za kretanjem kroz druge podizbornike.

Vozači i putnici u novoj Mokki su dobro umreženi i zabavljeni širokom ponudom info-zabave. Radio BT, koji je standardni u početnoj verziji, ima potpuno digitalni 7-inčni zaslon (17,8 cm) s informacijama za vozača i, poput multimedijskog radija i multimedijskog navigacijskog sustava, 7-inčni zaslon osjetljiv na dodir u boji. Vrhunski sustav Multimedia Navi Pro nudi 10-inčni zaslon (25,4 cm) u boji visoke razlučivosti; zaslon s informacijama vozaču ovdje se proteže preko 12 inča (30,5 cm). Monitori su integrirani u Opelov novi Pure Panel i idealno pozicionirani prema vozaču. Kompatibilni pametni telefoni mogu se bežično puniti bežičnim punjenjem.

Ponudu za dobar osjećaj zaokružuju tipična Opelova sjedala. Za novu Mokku mogu se naručiti sportska Alcantara i klasično lijepa kožna unutrašnjost, koji se ne očekuju u vozilu B segmenta. Kruna svega su grijana kožna udobna sjedala s perforiranim navlakama i masažnim funkcijama za vozača.

Sloboda izbora: električna baterija ili ultra moderni motori s unutarnjim izgaranjem Nije samo dizajn nove Mokke ono što pokazuje da je pridošlica puna energije. Isto se odnosi i na opcije pogona. Kupci Opela prvi put mogu birati između Mokka-e s baterijom i Mokke s visoko učinkovitim motorima sa unutarnjim izgaranjem već na početku postupka narudžbe. Prethodno opisana modularna višeenergetska CMP platforma PSA Grupe omogućuje ovu raznolikost.

Opel kaže da vožnja u Opel Mokka-e 'kombinira vožnju bez emisija i izvanredno iskustvo vožnje'. Elektromotor u stanju mirovanja isporučuje 100 kW (136 KS) i 260 Nm maksimalnog okretnog momenta, a trenutačni odziv, okretnost i dinamičnost su njegova izvanredna svojstva. Vozač može birati između tri razine vožnje Normal, Eco i Sport. S baterijom od 50 kWh, do 324 kilometara može se preći čisto električno prema WLTP ciklusu. Punjenje je za Mokku-e potpuno jednostavno. Nova Mokka-e pripremljena je za sve mogućnosti punjenja, od jednofaznog do trofaznog punjenja s 11 kW (u Njemačkoj je serijski ugrađeni trofazni punjač od 11 kW), a također ima 8-godišnje jamstvo (160.000 kilometara) za bateriju. Da bi putovanje u novom Opel Mokka-e bilo još opuštenije, OpelConnect, aplikacija myOpel i Free2Move Services, marka mobilnosti Groupe PSA, nude posebna rješenja za električna vozila. Oni se mogu koristiti vrlo jednostavno i jasno putem aplikacija.

Osim toga, kupci mogu birati između novih, moćnih i ekonomičnih benzinskih i dizelskih motora. Najsuvremenije trocilindrične benzinske jedinice s rasponom snage od 100 KS (74 kW) do 130 KS (96 kW) kombiniraju ekonomičnu potrošnju goriva s puno užitka u vožnji (potrošnja goriva prema NEDC: gradska 5,9-4,4 l/100 km, izvangradska 4,2-3,4 l/100 km, kombinirano 4,8-3,8 l/100 km, 111-100 g/km CO₂). Minimizirani gubici uslijed trenja također doprinose vrhunskim performansama s malom potrošnjom. Turbopunjači razvijaju veliki okretni moment čak i pri vrlo malim brzinama. Mjenjač je vrhunski ručni mjenjač sa šest stupnjeva prijenosa i 8-brzinski automatski s tehnologijom Quickshift i polugicama na kolu volana za ručno mijenja nje stupnjeva prijenosa. Što se tiče dizelskog pogona, na raspolaganju je četverocilindični 1,5-litreni turbo motor snage 110 KS (81 kW), najvećeg okretnog momenta od 250 Nm. Njegovo ubrzanje od 0 do 100 km/h je 10,8 sekundi, a krajnja brzina 190 km/h.

Svim varijantama Mokke zajedničke su: smanjena masa vozila, pa nova Mokka teži i do 120 kilograma manje od svog prethodnika, a osim toga povećana je krutost karoserije. Prednosti su očite: nova Mokka troši znatno manje i svojom je pokretljivom i izravnom reakcijom jako zabavna u vožnji.

Matrix IntelliLux LED svjetla, vrhunski sustavi pomoći i praktičnost Nova Mokka nastavlja Opelovu tradiciju otvaranja inovativnih tehnologija iz viših klasa vozila širokom krugu kupaca. To prije svega pokazuje prilagodljivo i stoga bez odsjaja matrično svjetlo IntelliLux LED® s ukupno 14 elemenata, što je jedinstveno u ovoj klasi. Postoje i brojni vrhunski sustavi pomoći. Portfelj se kreće od standardnog sustava upozorenja na prednji sudar s automatskim kočenjem u nuždi i otkrivanjem pješaka do otkrivanja pospanosti vozača, pomoći u zadržavanju traka i inteligentnog tempomata i limitatora brzine. Ponudu mogu nadopuniti sustavi kao što su Automatic Speed Assist ACC (prilagodljivi tempomat) sa Stop & Go funkcijom za automatske mjenjače, Active Lane Keeping Assist, Automatic Parking Assist, bočna zaštita, upozorenje na mrtvi kut i panoramski pogled od 180 stupnjeva kamere za vožnju unatrag.

Prvi dojmovi U stvarnom okruženju nova Mokka djeluje prilično svježe i mladenački. Neki će se pitati nije li nedavno predstavljeni novi Crossland zapravo izravni konkurent novoj Mokki, s obzirom na veličinu koja pripada istom segmentu vozila i dijelom u dizajnu, no Opel je Crosslandu namijenio ponešto drugačiju ulogu definirajući ga kao funkcionalog i prostranog obiteljskog crossovera, s izvanrednom svestranošću interijera uz izvrsnu učinkovitost pogonskih sklopova.

S druge strane Mokka je automobil koji spada u nišu ekspresivnih, urbanih lifestyle crossovera bogatih mogućnosti personalizacije, ali osim što ima benzinske i dizeske motore, Mokka ima i potpuno električnu verziju. Pogledom na njihov oblik i linije karoserije odmah je vidljivo da je kod Crosslanda zadržana njegova prostranost.

Krenuli smo s klasičnim modelom 1.2 GS Line snage 130 KS i 230 Nm najvećeg okretnog momenta, s automatskim mjenjačem sa 8 brzina i prednjim pogonom. Njegovo ubrzanje je sjajno i iznosi 9,2 sekunde od 0 do 100 km/h, dok proizvođač navodi krajnu brzinu od 200 km/h.

Lijepo uređeni interijer verzije GS Line s modernim vozačkim i multimedijalnim zaslonima smješta vozača vrlo udobno iza upravljača. Ono što se odmah ističe jest položaj vozača, koji je lijepo zaštićen visokim oblogama vrata, što daje dodatnu dozu sigurnosti. Trocilindrični turbo-benzinski motor snage 130 KS izvrsno je rješenje, anročito s praktičnim 8-brzinskim automatskim mjenjačem koji nema klasičnu ručicu već modernu sklopku s izborom brzina. Na kolu volana se nalaze i polugice za ručno mijenjanje stupnjeva prijenosa ukoliko sami želite određivati režim vožnje, a u tom slučaju prebacite na položaj M na sklopci mjenjača. Ovjes je jako udoban, čemu doprinose i opcijske dimenzije kotača od 18 cola s gumama dimenzija 215/55R18.

Nakon klasične verzije isprobali smo i potpuno električnu verziju Mokka-e Ultimate snage 100 kW (136 KS) s 260 Nm okretnog momenta, također s prednjim pogonom. Iako oba isprobana modela imaju relativno slične karakteristike kad je riječ o snazi motora i najvećem okretnom momentu, treba reći da Mokka-e ubrzava od 0 do 100 km/h za tek 9,0 sekundi, ali je početno ubrzanje osjetno brže, a to je uostalom i karakterstično za potpuno električne automobile. Općenito ono što svakako oduševljava je negov trenutačni odziv, okretnost i dinamičnost. Vozač može birati između tri razine vožnje Normal, Eco i Sport. Što se tiče deklariranog dometa od 324 km prema WLTP-u, to ipak, kao i kod svih električnih automobila ponajprije ovisi o četiri faktora: načinu vožnje, brzini vozila, okolišnoj temperaturi i korištenju klima uređaja (i ostalih potrošača).

Krajnja brzina Mokke-e je ograničena na 150 km/h, ali i to je viš nego dovoljno u našim prometnim uvjetima. Težina električne verzije s vozačem od 75 kg je 1598 kg, dok je težina prethodno isprobane klasične verzije 1295 kg. Ipak, razlika u težini od 203 kg se ne osjeti toliko niti na ovjesu, ali niti na performansama, no niže težište Mokke-e rezultira za nijansu stabilnijim ležanjem. Potpuno digitalni vozački zaslon jednostavan je, ali vrlo funkcionalan. I naša Mokka-e je imala opcijske dimenzije kotača od 18 cola s gumama dimenzija 215/55R18.

Za kraj, nova Opel Mokka već je dobro opremljena po početnoj cijeni. Čak i u osnovnoj verziji, a to je model Mokka s 1,2-litrenim trocilindričnim turbo-benzinskim motorom snage 100 KS (74 kW) u kombinaciji sa šesterostupanjskim ručnim mjenjačem. Njegova preporučena maloprodajna cijena je 134.881 kn. Mokka Edition je standardno opremljen LED svjetlima, klima-uređajem, 7-inčnom digitalnom instrumentnom pločom te 7-inčnim multimedijalnim zaslonom u boji, aktivnim tempomatom, kožnim upravljačem, 4 električna prozora, električnom parkirnom kočnicom, sustavima pomoći vozaču (prepoznavanje znakova ograničenja brzine, upozorenje na opasnost od sudara, aktivno držanje trake) kreće po cijeni od 137.761 kn. Naš model Mokka 1.2 GS Line snage 130 KS s 8-brzinskim automatskim mjenjačem kreće po cijeni od 183.513 kn. Dok potpuno električna verzija Mokka-e kreće s modelom e-Edition po cijeni od 246.478 kn, a naš isprobani model e-Ultimate kreće po cijeni od 282.958 kn. Naravno, treba reći i da ukoliko uspijete dobiti poticajna sredstva za električne automobile, onda cijena električne Mokke-e pada za 70.000 kn.