Nakon A6 Limousine (sedana), Audijev karavan A6 Avant sada ulazi na tržište kao plug-in hibrid (PHEV) ukupne snage 367 KS

Električni domet Audi A6 Avanta 55 TFSI e quattro iznosi čak 51 kilometar u WLTP ciklusu. To znači da je u Njemačkoj prihvatljivo 50-postotno smanjenje poreza za službene automobile. A6 Avant PHEV ubrzava od 0 do 100 km/h za 5,7 sekundi. Najveća brzina ovog modela je 250 km/h, dok samo u električnom načinu rada ovaj plug-in hibrid može dostići brzinu do 135 km/h. Proizvođač navodi sljedeće podatke; kombinirana potrošnja goriva 2,1–1,9 l/100 km, kombinirana potrošnja električne energije 18,1–17,6 kWh/100 km, kombinirane emisije CO2 48–44 g/km. Naravno, Audi navodi i da su potrošnja goriva, podaci o emisiji CO2 i klase učinkovitosti dani u rasponima što ovisi o dimenzijama kotača, odnosno guma.