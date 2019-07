Daimler je najinovativniji proizvođač automobila za 2018./19.

Prvi put u 13 godina Daimler se vratio na prvo mjesto kao najinovativnija cjelovita grupa, Hyundai je prvi put osvojio prvo mjesto u jednoj od kategorija, a prvi put je i jedan kineski proizvođač automobila dobio prvu nagradu

Njemački proizvođači automobila i dobavljači i dalje su na čelu globalne utrke za korisne i brze inovacije u automobilskom inženjerstvu, no pojavljuju se novi konkurenti iz Azije. Ovo je ključna poruka ovogodišnjih svečanosti dodjele Automotive Innovations Awards. No ovaj put su kineski proizvođač Roewe (marka vozila koju je proizveo kineski proizvođač automobila SAIC Motor 2006. godine) i korejski proizvođač automobila Hyundai došli na prvo mjesto na ljestvici inovacija. Nagrade Automotive Innovations dodjeljuju od 2006. godine revizorska i konzultantska tvrtka PricewaterhouseCoopers (Pwc) i Center of Automotive Management (CAM), a na osnovi sofisticirane metodologije vrednovanja. U ponedjeljak navečer dodijeljene su u Frankfurtu na svečanosti te su uručene poznatim predstavnicima tvrtki.