Japanski proizvođač automobila je uvijek tražio nove načine da napravi svoje coupé modele da izgledaju posebno i pružaju poseban osjećaj

Mazda je u sklopu ovogodišnjeg obilježavanja prvih sto godina svog postojanja , napravila zanimljiv presjek jednog posebnog segmenta, a to su coupé modeli automobila, s kojima ovaj japanski proizvođač ima povijest dugu 60 godina.

Mazdin je prvi automobil visokih performansi također bio coupé. Prvi put predstavljen na Sajmu automobila u Tokiju 1964. godine, Mazda Cosmo Sport/110S na tržište je stigao 1967. godine kao prvi svjetski serijski model s motorom s dva rotora i tek drugi komercijalno dostupan model pogonjen rotacijskim Wankel motorom. Svemirskog izgleda sa zvukom nalik na turbinu, bio je to početak slavnog doba Mazdine nekonvencionalnih sportskih coupé modela s rotacijskim motorom. Cosmo Sport je također pokrenuo zvjezdanu trkaću karijeru Mazde.

Rotor se u kućištu okreće ekscentrično i to tako da su njegova tri ugla uvijek na stijenci kućišta. Rotor je s motornim vratilom povezan planetarnim zupčanikom. Između triju stranica rotora i unutrašnje stijenke rotora su tri radna prostora čiji se obujam stalno mijenja dok se rotor okreće. U kućištu su jedna ili dvije svjećice, i po jedan usisni i ispušni otvor, koje jedan za drugim otvara rotor koji se okreće. Na taj način se u svakom radnom prostoru pri svakom okretu rotora zbiva četverotaktni proces koji odgovara četverotaktnom procesu običnog klipnog motora: usisavanje, kompresija, tad i ispuh. Budući da su između rotora i kućišta tri radna prostora (komore), motor pri svakom okretu obavi tri radna takta.

Još dojmljiviji je bio model Mazda Luce R130 Coupé predstavljen 1969. Dizajnirao ga je slavni Giorgetto Giugiaro (koji je također oblikovao prvu Familiu) u Bertoneu , a bio je to Mazdin jedini rotacijski model s pogonom na prednje kotače i sada je traženi kolekcionarski predmet. Smješten iznad modela RX-2 i RX -3, Luce R130 je pripremio teren 1972. godine za Mazdu RX-4 .

Ovaj motor je bio ugrađivan i u modelima RX-3 i Mazdi Cosmo/RX-5 predstavljen 1975. u coupé i fastback formatu. Snaga rotacijskih RX coupéa je bila između 110 i 135 KS, teških od 900 do 1100 kilograma, što je u to je vrijeme bio vrlo respektabilno.

Manje poznat je model Eunos Cosmo , jedini luksuzni sportski coupé samo za japansko tržište koji se proizvodio u razdoblju od 1990. do 1995. godine. To je bio jedini proizvodni model s rotacijskim motorom s tri rotora; twin-turbo motor snage 300 KS oznake '20B-REW' je bio i najveći rotacijski motor proizvoden ikada.

Ovo je bila tipična Mazda, koja je uvijek tražila nove načine da napravi svoje coupé modele da izgledaju posebno i imaju poseban osjećaj. Mazda 929 coupé (1982. do 1986.), s dopadljivim 'opernim' prozorima u B-stupu, još je jedan primjer. U međuvremenu, elegantna Mazda MX-6 (1987. do 1997.) imala je opcijsko upravljanje na četiri kotača. A kompaktna Mazda MX-3 (1992. do 1998.) bila je dostupna s 1,8-litrenim K8 motorom, s najmanjim svjetskim masovno proizvođenim V6 motorom.