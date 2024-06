BMW predstavio četvrtu generaciju serije 1: Velika evolucija kompaktnog hatchbacka C-segmenta

Na vrhu ponude modela je BMW M135 xDrive sa značajno poboljšanim radnim karakteristikama. BMW M model pokreće četverocilindrični motor od 300 KS (221 Kw), ima prilagodljivu M šasiju sa sportskim upravljanjem i inteligentnim pogonom na sva četiri kotača kao standard i ubrzava od nule do 100 km/h za 4,9 sekundi .

Novodizajnirana unutrašnjost novog BMW-a serije 1, koja je standardno u potpunosti bez kože, nudi moderan vrhunski ambijent sa sportskim naglascima i izdašnim prostorom za do pet putnika. Novo dizajnirana sjedala nude visoku razinu udobnosti za duga putovanja. Sportska sjedala u verziji Econeer s presvlakama i presvlakama od sekundarnih materijala i M sportska sjedala dostupna su opcijski. Perforirane površine sjedala također su dostupne u verziji Veganza sa svojstvima poput kože. Oprema Veganza/Alcantara dio je M Sport paketa i standardne opreme u BMW M135 xDrive.

S maksimalnom izlaznom snagom od 170 KS (125 kW), pogonski sustav novog BMW-a 120 ubrzava od 0 do 100 km/h za 7,8 s. Novi BMW 120d stvara izlaznu snagu od 163 KS (120 kW) i ubrzava od 0 do 100 km/h za 7,9 s. BMW 118d, također pokretan četverocilindričnim dizelskim motorom isporučuje 150 KS (110 kW) i ubrzanje od 8,3 s.

Uz izravno kontrolirano ograničenje proklizavanja kotača, novi BMW serije 1 također ima integrirani sustav kočenja i 17-colne kotače od lake legure (BMW M135 xDrive: 18-colni) kao standard. Opcijski M Sport paket uključuje prilagodljivu M šasiju, koja spušta vozilo do 8 mm, sportski upravljač i 18-colne kotače od lake legure. 19-colni kotači od lake legure i M sportski kočioni sustav također su dostupni kao dodatna oprema.

Istaknute značajke opcijske ponude uključuju pomoć pri upravljanju i kontroli vozne trake, pomoć pri automatskom ograničenju brzine i navođenje rutom kada se koristi aktivni tempomat s funkcijom Stop & Go. Parking Assistant Professional također je dostupan za novi BMW 120 i novi BMW 120d, omogućujući upravljanje parkiranjem i manevriranjem putem pametnog telefona.

Uz visokokvalitetne sustave pomoći, znatno proširena ponuda standardne opreme novog BMW-a serije 1 također uključuje automatski klima uređaj, alarmni sustav, električno sklopive vanjske retrovizore i BMW Live Cockpit Plus uključujući BMW Maps navigaciju u oblaku sustav. Novi dodatni paketi opreme omogućuju ciljanu individualizaciju.

Paket inovacija uključuje BMW Live Cockpit Professional s BMW Head-Up zaslonom i proširenim prikazom na kontrolnom zaslonu, kao i Parking Assistant Plus. Premium paket uključuje opciju telefona s bežičnim punjenjem, Comfort Access, projekciju logotipa s vanjskih retrovizora, automatsko zatamnjivanje unutarnjeg retrovizora i prilagodljiva LED svjetla. Ponuda dodatne opreme također uključuje 2-zonski automatski klima uređaj, panoramski stakleni krov i Harman Kardon zvučni sustav.

BMW Digital Premium omogućuje korištenje aplikacija za pojedine zemlje, kao što su streaming glazbe i videa, vijesti ili igre, u vozilu kao dio pretplate. Ponuda također uključuje korištenje podataka za sve digitalne usluge i aplikacije sadržane u BMW ConnectedDrive Storeu. BMW Digital Premium također proširuje funkcije navigacijskog sustava BMW Maps i odabir My Modes te osvjetljenje za 'welcome & goodbye' animaciju. U odabranim zemljama BMW Digital Premium također omogućuje digitalno plaćanje parkirnih naknada iz vozila.

Integracija pametnog telefona s Apple CarPlay® i Android Auto™ dostupna je kao standard u novom BMW-u serije 1. BMW ID i My BMW App nude praktičan način personalizacije korisničkog iskustva u novom BMW-u serije 1. BMW Digital Key Plus s ultraširokopojasnom bežičnom tehnologijom za kompatibilne pametne telefone s iOS ili Android operativnim sustavima i Apple Watch također se mogu opcionalno postaviti putem aplikacije My BMW.