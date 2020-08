BMW M4 Coupe i BMW M4 GT3; svjetska premijera prototipova dviju ikona na Red Bull Ringu

Pobjednik utrke MotoGP-a 'BMW M Grand Prix Styria' koja se održava od 21. do 23. kolovoza bit će nagrađen ekskluzivnim BMW-om M4 Coupe modelne generacije 2021.

BMW M GmbH je prvi put predstavio svoje dvije ikone dizajnirane za cestu i trkaću stazu jednu uz drugu, prototipove novog BMW-a M4 Coupea i novi BMW M4 GT3. Dogodilo se to tijekom najave utrke MotoGP-a koja nosi službeni naziv 'BMW M Grand Prix Styria', dva vozila predstavljena su u maskirnim bojama dizajniranim posebno za ovu svrhu, jer će njihov konačni dizajn biti otkriven nešto kasnije, u rujnu ove godine.

'Jako sam zadovoljan što smo ovdje mogli predstaviti i novi BMW M4 Coupe (kombinirana potrošnja goriva: 10,9 - 10,5 l/100 km; kombinirana emisija CO₂: 249 - 239 g/km; obje vrijednosti su privremene) i novi BMW M4 GT3. Kao naslovni sponzor 'BMW M Grand Prix-a Styria' (Štajerske) i dugogodišnji partner organizatora MotoGP-a Dorna Sportsa, ne mogu zamisliti bolje mjesto za održavanje ove posebne premijere. BMW M4 Coupe i njegova motorsport verzija BMW M4 GT3 su ikone BMW M GmbH-a i sjajni primjeri prenosa tehnologije od motorsporta do serijske proizvodnje - i opet natrag. Od početka su se oba vozila razvijala paralelno jedno s drugim, tako da oba imaju iste gene', kaže Markus Flasch, izvršni direktor BMW M GmbH-a, koji je i sam odvozio prve krugove na Red Bull Ringu u BMW-u M4 Coupe.

Temeljna komponenta koju dijele svi BMW-ovi M4 je novorazvijeni redni šesterocilindrični motor s M TwinPower Turbo tehnologijom i konceptom visokih okretaja motora. Ovaj motor velike snage od početka je razvijen na temelju karakteristika performansi preuzetih izravno iz motorsporta. Korist od ovoga neće imati samo BMW M Customer Racing Team trkaće ekipe, koje će se utrkivati s modelom BMW M4 GT3 ​​u brojnim GT serijama širom svijeta, već će to koristiti i podizanju standarda zadovoljstva u vožnji s BMW M4 legalnim cestovnim vozilima na novu razinu.

No, prije nego što novi BMW M4 Coupe zapravo bude pušten na cestu i trkaću stazu bez posebnog maskirnog dizajna, još uvijek se moraju izvršiti posljednja intenzivna ispitivanja. Službena svjetska premijera planirana je za rujan 2020. No, jedno je već sigurno: jedan od vozača MotoGP-a koji se bore za bodove i pozicije samo nekoliko dana nakon premijere BMW-a M4 Coupe na Red Bull Ringu, imat će zadovoljstvo voziti ikonu BMW M GmbH-a. Jer pobjednik utrke 'BMW M Grand Prix Styria' koja se održava od 21. do 23. kolovoza bit će nagrađen ekskluzivnim BMW-om M4 Coupe modelne generacije 2021.