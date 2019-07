Audi Q3 Sportback novi je kompaktni SUV koji je nedostajao

SUV coupé s četvero vrata namijenjen je kupcima koji traže premium SUV s kompaktnim vanjskim dimenzijama, tj. onima kojima je uobičajeni model Q3 previše jednostavan

Budući da SUV segment cvjeta i nišni modeli postaju sve popularniji, Audi Q3 Sportback proširit će raspon modela Ingolstadta u jesen 2019. SUV coupé s četvero vrata namijenjen je kupcima koji traže premium SUV s kompaktnim vanjskim dimenzijama, za one kojima je uobičajeni model Q3 previše jednostavan. Vizualno, Sportback je stoga prilično drugačiji i izgledom dinamičniji. Naprijed, ispod prednje haube nalazi se tipična jednostruka rešetka u osmerokutnom obliku, a standardna LED svjetla osiguravaju uvjerljiv izgled. Sa strane i straga, Sportback s linijom krova i snažnim nagibom stražnjeg prozora ima formu jednog coupéa, ali na svoj način. Osim toga, snažno prošireni stražnji lukovi kotača naglašavaju u nekim verzijama motora quattro pogon na sva četiri kotača. Audi Q3 Sportback standardno je opremljen LED prednjim i stražnjim svjetlima, a na zahtjev prednja svjetla imaju i Matrix LED tehnologiju. Jedanaest boja eksterijera, dijelovi u kontrastnim bojama i do 20-colne aluminijske felge pružaju dodatne vizualne detalje.

Audi Q3 Sportback je dugačak 4,50 m, širok 1,84 m i visok 1,56 m, a njegov međuosovinski razmak iznosi 2,68 m. Rezultat toga je velika i jako promjenjiva unutrašnjost. Stražnja sjedala nude mjesta za tri osobe. Mogu se standardno uzdužno pomaknuti za 130 mm, nasloni su podijeljeni u tri dijela, a njihov nagib može se namjestiti u sedam stupnjeva. Dok je volumen teretnog prostora od 530 do 1400 litara u Audiju Q3 Sportback ograničeniji nego u normalnom Q3 (675 do 1525 litara), nema razlike u arhitekturi kabine: digitalni instrumenti s tahometrom su standardni, a tu je i središnji zaslon visoke razlučivosti s površinom osjetljivom na dodir. Dodatna MMI navigacija plus pruža razne online funkcije zahvaljujući trajno instaliranoj SIM kartici koja podržava LTE protokol, a usluge Car-to-X omogućuju najnovijoj generaciji Audija međusobno komuniciranje i upozoravaju na opasne situacije. Osim bitova i bajtova, Audi Q3 Sportback također bi trebao pružiti dosljedno analogno iskustvo vožnje, još 'sportskije' u usporedbi s drugim modelima Q3. Standard je tzv. progresivno upravljanje, koje nudi varijabilan omjer upravljanja. Uz dodatnu doplatu možete imati Q3 Sportback s tvrđim sportskim ovjesom te s dodatnim prilagodljivim amortizerima.