Audi predstavio Concept C: Električni sportski dvosjed koji utjelovljuje novu filozofiju dizajna marke

Z.M.

05.09.2025 u 09:40

Audi Concept C
Audi Concept C Izvor: Promo fotografije / Autor: Audi AG
Nadahnut modelom Auto Unionom Type C (1936.) i trećom generacijom modela Audi A6 (2004.), odlikuje se jasnim, uspravnim oblikom koji odiše prisutnošću i identitetom. To je progresivna interpretacija nasljeđa marke Audi, ističe Audi prstenove i integrira naprednu tehnologiju

Audi Concept C, koji će biti izložen na sajmu IAA u Münchenu, prva je manifestacija ove nove filozofije dizajna. Konceptualno vozilo najavljuje dizajn budućih proizvoda i novo iskustvo unutrašnjosti, utjelovljujući univerzalna načela dizajna: svođenje na bitno – bez suvišnih linija ili elemenata – i predanost geometrijskoj jasnoći.

Audi Concept C
Audi Concept C Izvor: Promo fotografije / Autor: Audi AG

Audi Concept C utjelovljuje sportski minimalizam s čistoćom oblika, preciznošću i čvrstoćom. Napetost se stvara interakcijom punih i suzdržanih površina koje presijeca jedna linija. Zajedno, ovi elementi definiraju bit arhitekture.

Audi Concept C Izvor: Promo fotografije / Autor: Audi AG

Okomiti okvir oblikuje prednji dio vozila

Okomiti okvir čini središte novog prednjeg dijela vozila iz kojeg se razvija cijeli strukturni volumen vozila. Nadahnut modelom Auto Unionom Type C (1936.) i trećom generacijom modela Audi A6 (2004.), odlikuje se jasnim, uspravnim oblikom koji odiše prisutnošću i identitetom.

Audi Concept C
Audi Concept C Izvor: Promo fotografije / Autor: Audi AG

To je progresivna interpretacija nasljeđa marke Audi, ističe Audi prstenove i integrira naprednu tehnologiju. Snažna linija ramena definira volumen sportskog vozila s dva sjedala. Njegove proporcije proizlaze iz središnjeg položaja baterije. Kabina se proteže daleko unatrag i čvrsto sjedi na karoseriji.

Audi Concept C
Audi Concept C Izvor: Promo fotografije / Autor: Audi AG

Električni sklopivi tvrdi krov prvi se put koristi u roadsteru marke Audi. Sastoji se od dva krovna elementa koji vozilu omogućuju da zadrži monolitni oblik, a istovremeno nude iskustvo vožnje sa spuštenim krovom. Straga, čiste površine i horizontalne letvice naglašavaju sportski karakter vozila.

Audi Concept C
Audi Concept C Izvor: Promo fotografije / Autor: Audi AG

Audi Concept C uvodi novi svjetlosni potpis s četiri horizontalno raspoređena elementa u svakom glavnom i stražnjem svjetlu. Ovaj element dizajna definirat će vizualni identitet marke Audi i danju i noću, osiguravajući nepogrešivu prisutnost na cesti. Vanjski izgled koncept modela Audi Concept C predstavljen je u boji 'Titanium'. Ona dočarava toplu, tehničku eleganciju i nadahnuta je sjajem metala po kojem je dobila ime – materijala koji utjelovljuje preciznost, lakoću i snagu.

Sofisticirana atmosfera u unutrašnjosti

Unutrašnjost karakteriziraju snažne arhitektonske površine i jasni geometrijski oblici koji osiguravaju prostor za oba putnika, a vozača suptilno smještaju u sredinu. Izrađeni od eloksiranog aluminija, fizički upravljački elementi nude taktilno iskustvo koje odražava mehaničku kvalitetu – svojim izgledom, osjećajem i nepogrešivim 'Audi klikom'.

Audi Concept C
Audi Concept C Izvor: Promo fotografije / Autor: Audi AG

Kolo upravljača jezgra je profinjenog taktilnog iskustva: njegove karakteristike – okrugli oblik, sofisticirani dodirni elementi i Audi prstenovi od pravog metala u središtu – izrađeni su s najvećom tehničkom preciznošću. Svi materijali doprinose čistoj i sofisticiranoj atmosferi unutrašnjosti.

Audi Concept C
Audi Concept C Izvor: Promo fotografije / Autor: Audi AG

Paleta boja također je nadahnuta titanom i usklađenih je tonova. Prirodni materijali stvaraju profinjeno, toplo i elegantno okruženje. Neizravna ambijentalna rasvjeta s prirodnim nijansama točno otkriva materijale i poboljšava očitu čvrstoću dizajna unutrašnjosti.

Audi Concept C
  • Audi Concept C
  • Audi Concept C
  • Audi Concept C
  • Audi Concept C
  • Audi Concept C
    +10
Audi Concept C Izvor: Promo fotografije / Autor: Audi AG

Diskretna tehnologija pruža intuitivno korisničko iskustvo

Tehnologija omogućuje napredak. Uvijek nadohvat ruke, a opet nikad dominantna. Inteligentne tehnologije stvaraju besprijekorno iskustvo za sva osjetila. Prikaz i koncept rukovanja također su usklađeni s ovom filozofijom. Sklopivi središnji zaslon od 10,4 inča pruža korisnicima relevantne informacije na intuitivan način i u kontekstu – prilagođene svakoj situaciji.

Audi Concept C
Audi Concept C Izvor: Promo fotografije / Autor: Audi AG

Zajedno s dodirnim upravljačkim elementima na kolu upravljača i središnjoj konzoli, dizajn postiže jasnoću i preciznost u interakciji korisnika – upravljački elementi točno su tamo gdje ih očekujete.

Audi Concept C
Audi Concept C Izvor: Promo fotografije / Autor: Audi AG

Pionir koji oblikuje budućnost marke Audi

U budućnosti će se Audi usredotočiti na bitno: prepoznatljivu kombinaciju jasnoće, tehnologije, inteligencije i emocija. Audi Concept C označava početak nove filozofije dizajna i time odlučujući trenutak za marku s četiri prstena. Najavljuje budući serijski model i oblikovati će daljnje modele.

Audi Concept C
Audi Concept C Izvor: Promo fotografije / Autor: Audi AG

