Audi predstavio Concept C: Električni sportski dvosjed koji utjelovljuje novu filozofiju dizajna marke

Audi Concept C, koji će biti izložen na sajmu IAA u Münchenu, prva je manifestacija ove nove filozofije dizajna. Konceptualno vozilo najavljuje dizajn budućih proizvoda i novo iskustvo unutrašnjosti, utjelovljujući univerzalna načela dizajna: svođenje na bitno – bez suvišnih linija ili elemenata – i predanost geometrijskoj jasnoći.
Audi Concept C utjelovljuje sportski minimalizam s čistoćom oblika, preciznošću i čvrstoćom. Napetost se stvara interakcijom punih i suzdržanih površina koje presijeca jedna linija. Zajedno, ovi elementi definiraju bit arhitekture.
Okomiti okvir oblikuje prednji dio vozila
Okomiti okvir čini središte novog prednjeg dijela vozila iz kojeg se razvija cijeli strukturni volumen vozila. Nadahnut modelom Auto Unionom Type C (1936.) i trećom generacijom modela Audi A6 (2004.), odlikuje se jasnim, uspravnim oblikom koji odiše prisutnošću i identitetom.
To je progresivna interpretacija nasljeđa marke Audi, ističe Audi prstenove i integrira naprednu tehnologiju. Snažna linija ramena definira volumen sportskog vozila s dva sjedala. Njegove proporcije proizlaze iz središnjeg položaja baterije. Kabina se proteže daleko unatrag i čvrsto sjedi na karoseriji.
Električni sklopivi tvrdi krov prvi se put koristi u roadsteru marke Audi. Sastoji se od dva krovna elementa koji vozilu omogućuju da zadrži monolitni oblik, a istovremeno nude iskustvo vožnje sa spuštenim krovom. Straga, čiste površine i horizontalne letvice naglašavaju sportski karakter vozila.
Audi Concept C uvodi novi svjetlosni potpis s četiri horizontalno raspoređena elementa u svakom glavnom i stražnjem svjetlu. Ovaj element dizajna definirat će vizualni identitet marke Audi i danju i noću, osiguravajući nepogrešivu prisutnost na cesti. Vanjski izgled koncept modela Audi Concept C predstavljen je u boji 'Titanium'. Ona dočarava toplu, tehničku eleganciju i nadahnuta je sjajem metala po kojem je dobila ime – materijala koji utjelovljuje preciznost, lakoću i snagu.
Sofisticirana atmosfera u unutrašnjosti
Unutrašnjost karakteriziraju snažne arhitektonske površine i jasni geometrijski oblici koji osiguravaju prostor za oba putnika, a vozača suptilno smještaju u sredinu. Izrađeni od eloksiranog aluminija, fizički upravljački elementi nude taktilno iskustvo koje odražava mehaničku kvalitetu – svojim izgledom, osjećajem i nepogrešivim 'Audi klikom'.
Kolo upravljača jezgra je profinjenog taktilnog iskustva: njegove karakteristike – okrugli oblik, sofisticirani dodirni elementi i Audi prstenovi od pravog metala u središtu – izrađeni su s najvećom tehničkom preciznošću. Svi materijali doprinose čistoj i sofisticiranoj atmosferi unutrašnjosti.
Paleta boja također je nadahnuta titanom i usklađenih je tonova. Prirodni materijali stvaraju profinjeno, toplo i elegantno okruženje. Neizravna ambijentalna rasvjeta s prirodnim nijansama točno otkriva materijale i poboljšava očitu čvrstoću dizajna unutrašnjosti.
Diskretna tehnologija pruža intuitivno korisničko iskustvo
Tehnologija omogućuje napredak. Uvijek nadohvat ruke, a opet nikad dominantna. Inteligentne tehnologije stvaraju besprijekorno iskustvo za sva osjetila. Prikaz i koncept rukovanja također su usklađeni s ovom filozofijom. Sklopivi središnji zaslon od 10,4 inča pruža korisnicima relevantne informacije na intuitivan način i u kontekstu – prilagođene svakoj situaciji.
Zajedno s dodirnim upravljačkim elementima na kolu upravljača i središnjoj konzoli, dizajn postiže jasnoću i preciznost u interakciji korisnika – upravljački elementi točno su tamo gdje ih očekujete.
Pionir koji oblikuje budućnost marke Audi
U budućnosti će se Audi usredotočiti na bitno: prepoznatljivu kombinaciju jasnoće, tehnologije, inteligencije i emocija. Audi Concept C označava početak nove filozofije dizajna i time odlučujući trenutak za marku s četiri prstena. Najavljuje budući serijski model i oblikovati će daljnje modele.