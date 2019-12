Utorak donosi pregršt darova naših partnera - Profil knjige, Decathlona, Coca Cole i Myzen.tv kanala. Uključite se u nagradnjaču!

Drugi dan velike blagdanske nagradnjače donosi vrijedne darove. Pronađite nagradno pitanje u članku i uključite se u blagdansku čaroliju tportala

Na trenutak sam osjetila kako mi se obiteljsko nasilje iz djetinjstva i mladosti vraća u oči i uši kao da curi duž niti koja nas spaja. Ali prvi sam put primijetila da je to sada, nakon mnogo godina, ono što želim. Delia, autorica stripova koja živi u Rimu, iščekuje posjet Amalije, svoje majke koja ne dolazi kako je bilo planirano, ali je naziva i nesuvislim objašnjenjima daje naslutiti da nešto nije u redu. Dan nakon zadnjeg poziva, Delia saznaje da joj se majka utopila i odlazi na njezin pogreb. Nakon posljednjeg ispraćaja odlazi na putovanje kaotičnim ulicama rodnog Napulja kako bi rekonstruirala majčine posljednje dane, istinu o svojoj obitelji, ali i svemu što je duboko potisnula. Mučna ljubav – priča o kompleksnom odnosu majki i kćeri, kompliciranom čvoru laži, emocija i zajedničke prošlosti koja ih veže – romaneskni je prvijenac velike Elene Ferrante. Po ovoj žestokoj, sjajnoj prozi, koju je na hrvatski izvrsno prevela Ana Badurina, snimljen je i istoimeni film u režiji Marija Martonea.

U kući Helija, boga Sunca i najmoćnijega Titana, rađa se kći Kirka, neobično dijete: ni moćna poput oca ni opako zamamna poput majke. Potraživši društvo u svijetu smrtnika, otkriva da ipak ima moć: moć čarobnjaštva koja prijeti i samim bogovima. Osjećajući se ugroženima, protjeruju je na napušten otok na kojemu ona usavršava okultno umijeće, pripitomljava divlje zvijeri i s vremenom susreće mnoge od najslavnijih mitoloških likova, među kojima, naravno, i Odiseja. No Kirka nehotice navlači na sebe gnjev i ljudi i bogova, a kako bi zaštitila ono što najviše voli, mora skupiti svu snagu i jednom za svagda odlučiti želi li pripadati društvu bogova među kojima je rođena ili smrtnika koje je zavoljela.Nezaboravno uvjerljivi likovi, zadivljujući jezik i neodoljiva napetost čine Kirku pripovjedačkim čudom, očaravajućom pričom o obiteljskom suparništvu, dvorskim spletkama, ljubavi i gubitku, koja ujedno slavi nesalomljivu žensku snagu u svijetu kojim vladaju muškarci.

