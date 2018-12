U posljednjoj ovogodišnjoj blagdanskoj nagradnjači nagrađujemo vas vrijednim darovima naših partnera. Uključite se!

Kako bi sudjelovali u blagdanskoj nagradnjači i osvojili vrijedne poklone naših partnera pronađite nagradno pitanje u članku i uključite se u blagdansku čaroliju tportala

'Sedam sestara' bajkovita priča je o posvojenim sestrama u potrazi za podrijetlom koju vam daruje Egmont

Sedam sestara zanosna je epska bajka o ljubavi i gubitku – prva u jedinstvenom, čarobnom serijalu od sedam knjiga zasnovanih na legendama sazviježđa Sedam sestara – i autorica nam ovdje potvrđuje svoj izuzetni pripovjedački talent. Lucinda Riley u ovome je serijalu nadmašila samu sebe te ga učinila velikim svjetskim bestselerom. Maja D'Apliese i njezinih pet sestara okupljaju se u domu iz djetinjstva Atlantidi – veličanstvenom izoliranom dvorcu na obali Ženevskog jezera – pošto prime vijest o smrti voljenoga oca, Pa Salta, koji ih je sve posvojio kao dojenčad. Kući ih je, sa svojih neprestanih i dalekih putovanja, doveo jednu po jednu te im nadjenuo imena iz sazviježđa Plejada. Kada se sestre nakon dugog perioda odvojenosti okupe zbog smrti oca, upoznajemo ih jednu po jednu. Svaka je potpuno različita, ali spaja ih međusobna ljubav te poštovanje prema Pa Saltu. One o njemu, kao ni o svojoj pravoj obitelji, ne znaju gotovo ništa. No došao je trenutak kada će ih sudbina natjerati da se posvete istraživanju i vrate samima sebi. Svaka među njima dobit će primamljiv trag kako bi otkrila tajnu svojeg pravog podrijetla, a Maju njezin odvodi na suprotnu stranu svijeta u dotrajalu vilu u Riju de Janeiru. Iako je, jednina od svih sestara, iznimno vezana za svoj dom, ona se ipak odlučuje na avanturu jer bježi od slomljena srca i čovjeka kojeg ne može zaboraviti. Čim sleti u Rio, Maja pronalazi aristokratsku kuću koja bi mogla biti dom njezinih roditelja. No ubrzo se razočara jer sumnjičava starica koja ondje živi ne želi razgovarati s njom. Ipak, sluškinja koja održava imanje potajno preda Maji stara i oronula pisma, a u njima se nalazi priča koja će Maju odvesti u jedan neobičan svijet – također u Rio de Janeiro, ali u njegovo zlatno doba, 20-e godine prošloga stoljeća. Autorica je priču postavila kroz dualnu radnju. Jedan dio čitamo iz Majine perspektive i događa se u sadašnjosti. Drugi se odnosi na pisma koja je dobila u Riju, a u kojima je opisan dio povijesti njezine moguće obitelji. HUAWEI bluetooth in-ear slušalice, posebno dizajnirane za rekreativce

Iz Huawei tvornice praktičnih accessoriesa za pametne telefone stigle su najlaganije bežične i najudobnije in-ear slušalice koje ćete ikad probati. Ove specifične slušalice Sport Headphones koje teže svega 17 grama Huawei je dizajnirao ponajprije za ljubitelje sporta i aktivne rekreativce. Zbog ergonomski dizajniranih silikonskih prstena koji dolaze u 4 veličine i koji su iznimno podesivi i sigurni, slušalice garantiraju manje opterećenja u vašim ušima. Bilo da ih koristite u vožnji ili dok trčite, jaki i fleksibilni kabeli dugi svega 335 milimetara iznimno su izdržljivi i otporni na vodu, ulje i bilo kakvu tekućinu. Također, slušalice su toliko lagane da ih nećete ni osjetiti, a omogućit će vam vrhunsko sportsko iskustvo u razgovoru i slušanju vaše omiljene play liste dok trčite, hodate, rolate ili se vozite. Ono što je posebno važno, pogotovo za sve aktivne rekreativce, slušalice su posebno dizajnirane za ljubitelje sportova pa možete biti sigurni da im eventualan znoj, prašina ili voda neće nauditi što vam omogućava bezbrižno uživanje u glazbi u svim vremenskim uvjetima. Zbog iznimno jake litijske baterije od 110 mAh, slušalice se mogu napuniti u roku od 2 sata, a u punom korištenju mogu trajati čak i do 6 sati. Zgodan magnetski dizajn osigurava jednostavno nošenje, a ugrađeni senzori pomažu u automatskoj reprodukciji glazbe ili odgovaranju na dolazne pozive. Vrhunsku i optimalnu kvalitetu zvuka omogućuju i senzori za stišavanje pozadinske buke, a brza i stabilna Bluetooth veza dozvoljava i udaljenost do 10 metara u vezi između slušalica i mobitela. Za više informacija posjetite Huawei stranicu za korisnike, Facebook stranicu Huawei Mobile Hrvatska, FB Huawei Showcase aplikaciju, Huawei Mobile Hrvatska Instagram, Huawei Mobile Hrvatska You Tube kanal te Huawei Mobile Hrvatska Twitter. U Konzum stigao asortiman Polleo Sporta, a mi vam darujemo poklon paket

Iako cijelu zemlju zahvaća božićna euforija, Konzum je za svoje kupce pripremio nešto sasvim novo i drugačije za blagdansko doba godine. Dok većina ljudi kreće s pripremama za uživanje u slasticama i domjencima, Konzum u 34 odabrane prodavaonice diljem Hrvatske dovodi fitness kutke Polleo Sport u kojima će svaki kupac moći pronaći sve što mu je potrebno za aktivan i zdrav život. 'Prepoznali smo kako našim kupcima trebamo ponuditi proizvode i usluge koji će im pomoći kod uvođenja zdravijih navika u svoje živote. Logičan je izbor za to suradnja s regionalnim liderom u fitness industriji, Polleo Sportom. Drago mi je što danas, kad je svima na umu blagdansko obilje, možemo podsjetiti svoje kupce na to da treba paziti na svoje zdravlje, u svako doba godine. U Konzumu se trudimo pratiti nove trendove koji pozitivno utječu na poboljšanje kvalitete života naših kupaca, što ova suradnja i dokazuje', izjavio je Nenad Blagus, izvršni direktor Poslovnog područja tradinga i category managementa Konzuma. Prodaju proizvoda Polleo Sport u Konzumu obilježio je veliki Fit party na kojem su poznata lica fitness industrije srušila Zid loših navika. Riječ je o trometarskom zidu s ispisanim svim lošim navikama koje svakodnevno staju na put prema zdravom i aktivnom životu svakog pojedinca. Fit party održan je pod voditeljskom palicom Marija Valentića, uz vruće ritmove DJ-a te atraktivne zabavne sadržaje. Na dan početka prodaje kupci su mogli degustirati nove proizvode te su se o njima informirali kod stručnjaka Polleo Sporta koji su odgovarali na sva pitanja. Zahvaljujući ovoj suradnji, kupcima je u Konzumu na raspolaganju široka ponuda proizvoda iz asortimana sportske i zdrave prehrane Polleo Sporta, poput proteinskih pripravaka, energetskih napitaka i sokova, vitamina i minerala, proteinskih čokoladica i brojnih drugih. Franck je i ove godine pripremio poklon pakete s raznolikom paletom proizvoda koja će vas savršeno ugrijati za vrijeme zimskih dana. Sretni dobitnici Franckove nagrade moći će u svom paketu pronaći Franck Crema tursku kavu, Franck Cappuccino Nougat Cream, čajeve od mente i limunove korice te šumskog voća.

Svima je već dobro poznato kako dan ne može početi bez tople kave, a Franck Crema idealan je suputnik u našim jutarnjim ritualima, koji možemo pripremiti na brz način. Kada se borimo sa svakodnevnim obavezama i često smo u gužvi, Franck Cremu iz vrećice samo prelijemo vrućom vodom, pričekamo 60 sekundi i naša šalica turske kave je spremna. Za sve ljubitelje desertnih napitaka Franck je u svom paketu pripremio i nešto za njih. To je Nougat Cream, cappuccino koji se sastoji od neodoljive kombinacije lješnjaka i čokolade. I ljubitelji čaja mogu pronaći nešto za sebe. Franck čajevi već 50 godina griju zimi i krijepe ljeti, a odličan su izbor u svim prilikama, bilo da je u pitanju druženje s najmilijima ili stvaranje uspomena u društvu prijatelja. Stoga svi čajoljupci će u ovim poklon paketima moći pronaći čajeve u dvije različite arome. Spremili su za vas novi okrepujući okus u biljnoj liniji – Menta i Limunova korica, a poklanja i čaj od šumskog voća koji donosi savršen spoj plodova koje daruje šuma. Pijući ovaj čaj, vaše nepce uživat će u okusima crnog ribiza, malina, kupina i divljih jagoda. V.B.Z. knjižare poklanjaju paket najvećih svjetskih bestselera!

U ovo blagdansko doba iznenadite svoje najmilije najljepšim pričama i najuzbudljivijim bestselerima ispod božićnog drvca. V.B.Z.-ov online Božićni katalog donosi vam više od 300 naslova, igračaka i prigodnih poklona po promotivnim cijenama. Raznovrsnu ponudu potražite i u V.B.Z.-ovim knjižarama u Zagrebu, Velikoj Gorici, Rijeci, Čakovcu, Splitu, Solinu, Zadru i Slavonskom Brodu, te na www.vbz.hr. Oslanjajući se na svoje bogato životno iskustvo, proslavljeni pisac bestselera Paulo Coelho vraća nas u vrijeme ranih 70-ih godina 20. stoljeća i oživljava snove jedne generacije koja je čeznula za mirom i usudila se izazvati uspostavljeni društveni poredak. Roman Hipi pripovijeda o mladom Paulu koji putuje svijetom bježeći od diktature u Brazilu, u potrazi za slobodom i duhovnošću. U Amsterdamu Paulo upoznaje Karlu koja čeka idealnog pratitelja za legendarni hipijevski put u Nepal… Predsjednik je nestao politički je triler kakav može napisati samo predsjednik SAD-a, a neki su ga kritičari i pisci već proglasili političkim trilerom desetljeća. Bivši američki predsjednik Bill Clinton i trenutačno najprodavaniji američki pisac kriminalističkih romana James Patterson udružili su snage i objavili uzbudljiv i nadasve jedinstven roman koji inspiraciju crpi iz Clintonova osobnoga predsjedničkog iskustva. Što će protagonist romana, predsjednik Jonathan Lincoln Duncan, učiniti kada posumnja da u Bijeloj kući, u krugu predsjednikovih najbližih suradnika, postoji izdajica? Svjetioničarka, mračan i napet roman, prožet sjenkama prošlosti i mističnom atmosferom, najbolji je dokaz zašto je Camilla Läckberg jedna od najcjenjenijih i najpoznatijih autorica nordijskog noira. Tek što je došao s bolovanja, detektiva Patrika Hedströma u postaji je dočekao slučaj ubojstva voditelja financija Matsa Sverina. Čini se da je Mats bio čovjek kojeg su ljudi voljeli, ali nitko, baš nitko, nije posve poznavao. Što li je skrivao? Pravilo 5 sekundi američke autorice i jedne od najtraženijih motivacijskih govornica na svijetu Mel Robbins jednostavna je i moćna metoda s pomoću koje ćete prestati s odgađanjem, pokrenuti se i promijeniti svoj život. Koristeći se znanstvenim istraživanjima o navikama, svjedočanstvima ljudi i iznenađujućim činjenicama o nekim od poznatih trenutaka iz povijesti i poslovnog svijeta, Mel Robbins objašnjava snagu 'početnog impulsa' u trenutku kada želimo nešto poduzeti ili promijeniti. Prepoznajte moć podudarnosti i sinkroniciteta uz Spontano ispunjenje želja Deepaka Chopre. Ova knjiga ruši uvriježene obrasce i postavlja premisu dramatičnih razmjera: ne samo da su svakidašnje podudarnosti značajne, već su to i kratkotrajni uvidi u polje neograničenih mogućnosti svega što postoji. Imajući pristup izvoru svega stvorenog, možemo doslovno preoblikovati svoje sudbine. Deepak Chopra ovom nam knjigom iznova vraća potisnutu svijest o tome kakva moć leži u nama. Splat poklanja Smilex limeta pastu za zube

Smilex limeta je učinkovita 97% prirodna pasta za zube koja osvježava dah, nježno izbijeljuje i jača zubnu caklinu, štiti od karijesa te djelotvorno uklanja zube naslage – plak. Smilex limeta sadrži više od 12 aktivnih bio sastojaka, a među njima i prirodni PAPAIN, enzim koji osigurava temeljito čišćenje površine zubi i kalcij-laktat koji intenzivno osnažuje caklinu. Ioni cinka, prirodna olja metvice, limunova korica i ekstrakt kore magnolije pružaju antibakterijski učinak. Jedinstveni patent LUCTATOL® system s ekstraktom japanskog slatkog korijena smanjuje nastanak zubnih naslaga do 96% i uništava bakterije uzročnike karijesa, a njegova je učinkovitost klinički dokazana. Smilex limeta ne sadrži: SLS / SLES, triklosan, klorheksidin, agresivne abarazive, perokside, fluoride. Namijenjena je starijima od 12 godina te posebno onima koji žele uživati u dugotrajnoj sveježini limete. Dostupno u prodavaonicama dm drogerie markt Hrvatska. Osvojite Podravka slatki poklon paket

Hladne zimske dane i večeri rado provodimo u toplini doma s dragim osobama igrajući društvene igre ili gledajući televiziju uz obavezni topli napitak i slatki zalogaj. Stoga vam Podravka donosi slatki poklon paket koji će vas sigurno ugrijati i razveseliti. U paketu vam darujemo: Čaj od kamilice s medom, majčine dušice, planinski, zeleni, čaj s metvicom, vrući đumbir s limunom i bakin čaj; Dolcela puding od čokolade i vanilije; Džem od marelice, aronije i ekstra borovnice; Marmeladu od naranče s đumbirom i fantastične gotove smjese za moderne raspucance i tradicionalne gingerbread keksiće. Sony vam daruje Xperia L1 smartphone

Xperia L1 je elegantan smartphone s velikim 5,5-inčnim HD zaslonom i fluidnim performansama koji ćete odmah zavoljeti. Uz praktičan format i funkcionalnost tu su i izuzetan zaslon i prepoznatljiv Sony dizajn. Nenametljivim vrhunskim dizajnom dominira velik 5,5-inčni HD zaslon koji pruža fenomenalan doživljaj gledanja, bilo da uživate u omiljenom filmu kod kuće ili dok se vozite na posao (naravno, kao putnik ili suvozač). Zahvaljujući zaobljenom kućištu bit će vam ugodno držati ga u ruci i koristiti. Četverojezgreni procesor pruža pouzdane performanse pa znate da imate telefon na koji se možete osloniti. S glavnom kamerom s 13 MP i Autofokusom te ISO osjetiljivošću 3200 (za fotografije) te prednjom kamerom s 5 MP i širokokutnim 24 mm objektivom f2,2 ovih blagdana nećete propustiti zabilježiti sve najdraže trenutke i pretvoriti ih u uspomene koje mogu trajati zauvijek! Naklada Ljevak vam daruje roman Jamesa Comeya 'Odanost višeg reda'

Odanost višega reda, knjiga bivšeg direktora FBI-a Jamesa Comeyja, jedna je od izranjajućih istina o eri trumpizma ispričanih u formi političke autobiografije. Ovo je knjiga o etici, političkoj odgovornosti i odanosti, nastala na temelju nikad prije ispričanih iskustava s vrha američke vlasti. Odanost višega reda Jamesa Comeyja, američkoga pravnika, karijernog birokrata i bivšeg direktora FBI-a, knjiga je političkih memoara koji obuhvaćaju tridesetak godina američkoga pravno-političkog poretka u kojima je autor izravno služio trima predsjedničkim administracijama: G. W. Bushovoj, Obaminoj i Trumpovoj. U knjizi autor piše o svojim počecima, osobama koje su ga inspirirale, osobnim tragedijama, velikim sudskim postupcima, izazovima s kojima se suočavao radeći s najvišim dužnosnicima te, na kraju, i o onome što ga je vjerojatno nagnalo na to da objavi ovaj pledoaje – kontroverzama oko zadnjih predsjedničkih izbora i sukobu s Donaldom Trumpom. 'Comey doista ima što ispričati – i to čak i prije nego što dođemo do poglavlja o Hillary Clinton i Trumpu, koja su ovu knjigu odmah učinila bestselerom... Trump je pobijedio i ono što je uslijedilo pruža materijal za najnapetija i najuzbudljivija poglavlja. Comey ima oštro oko i njegova zapažanja o Trumpu i onima koji su mu pomogli da dođe na vlast oštroumna su i britka. U današnjem svijetu istina je postala rijetka i dragocjena i oni koji su spremni riskirati vlastitu karijeru da bi je branili rijetki su i malobrojni.' - Jonathan Freedland, The Guardian Osvoijte Green&More RAW aktivirane kolačiće Green&More RAW aktivirani kolačići pravi su gastro i nutritivni užitak kroz pomno izbalansirane mješavine organskog voća, oraščića i začina. Prerađuju se po metodologiji obrade sirove hrane, na temperature do 40C kako bi se očuvala nutritivna vrijednost sirovina, najbliže onima u prirodnom stanju. Osim toga, u preradi se radi i aktivacija orašida radi čega postaju bioiskoristiviji jer je iz njih, tradicijskom metodom kojom su se služili stari Aboridžini, uklonjena fitična kiselina. Time se bolje apsorbiraju i postaju prava riznica kvalitetnih nutrijenata. Dostupni su u 3 okusa: *Green&More RAW pistacio/limun kolačići su osvježavajuće citrusne arome za poseban gastro doživljaj. *Green&More RAW kolačići od borovnica su prava delikatesa s okusima prave šumske borovnice. *Green&More RAW kolačići kakao/naranča potpuno su nova dimenzija čokoladnog gastro doživljaja.

Nosioci su prestižnih certifikata: eko, Gluten free, Vegan, HALAL, a u procesu uvođenja je i KOSHER te su bez dodatnih šećera i aditiva. Ovi jednostavno neodoljivi kolačići dostupni su u bio&bio trgovinama. Upotpunite blagdansku atmosferu i iščekivanje Božića uz MAXtv To Go I Pickbox!

Osvojite 2 MAXtv To Go promo koda ( uključuju MAXtv To Go Osnovni + Pickbox + Snimalicu na 3 mj.) MAXtv To Go Osnovni nudi zabavu za cijelu obitelj uz filmske, dječje, dokumentarne I glazbene kanale. Uživajte u hit serijama, ekskluzivnim premijerama i filmskim klasicima uz Pickbox videopaket na pretplatu jer ovih blagdana donosimo više od 45 božićnih filmova za cijelu obitelj! Uz uslugu Snimalica nema više propuštenog sadržaja - počnite odmah gledati sadržaj ispočetka ili snimite željeni TV sadržaj i naknadno ga pogledajte. Darujemo 'miris djetinjstva': paket Becutan proizvoda

Kada kažemo 'miris djetinjstva', većina nas pomisli na Becutan i to je jednostavno tako jer riječ je o punih 40 godina tijekom kojih je ovaj omiljen brend proizvoda za njegu bebine i dječje kože razvijao svoj odnos s milijunima potrošača. Taj je odnos temeljen na značajkama koje su se kroz nekoliko desetaka godina ukorijenile u svijesti i podsvijesti korisnika proizvoda – povjerenju, dosljednosti, tradiciji te neospornoj kvaliteti. Becutan je jedan od onih brendova koji ponosno može reći da se sa svojom zajednicom povezao na onoj najdubljoj emotivnoj razini koja se dijeli među generacijama i lako prenosi s roditelja na potomstvo, s jednog reda obiteljskog stabla na drugo. Tportal.hr ovog vas tjedna nagrađuje s čak 10 poklon paketa Becutanovih proizvoda. Sretni dobitnici na adrese će dobiti kutijice u kojima mogu pronaći: 1 šampon za djecu, 1 kupku za djecu, 1 Becutan kremu za djecu, ulje s lavandom, biorazgradive maramice, šampon i kupku lavande (2u1) te 1 Becutan sapun s lavandom. A za sve one koji ne budu sretne ruke, ove subote – 22.12.2018., u Ledenom parku zagrebačkog parka Tomislavac Becutan je priredio tradicionalno blagdansko druženje za sve vaše mališane, uz pregršt zabavnih i nagradnih igara, prigodni koncert, zabavno-edukativne dječje predstave i sl. Antonija Šola objavila je svoj prvi božićni album 'Sretan Božić ljubavi', a mi vam ga darujemo

Ovo je prvi božićni album Antonije Šola na kojem se nalazi jedanaest autorskih, prigodnih pjesama. 'Pjesme nisam planirala, one su mi se jednostavno dogodile u inspiraciji i ponio me osjećaj koji me vodio i dao motivaciju da sve snimimo u samo četiri tjedna. Dobar plan i timski rad doveo je to toga da smo uspjeli završiti album u zadanom roku. Iako sam oduvijek željela snimiti božićni album, poticaj mi je dao producent albuma Sven Gleđa s idejom da napravimo remake moje pjesme 'Zovem da ti čujem glas' u božićnom izdanju i tako je sve krenulo. Akustične i električne gitare je odsvirao Jan Jakovljev koji je svojom izvedbom dao jedinstven akustičan zvuk albumu, dok je bas gitare odsvirao moj brat Tomislav Šola', pojasnila je Antonija. Jedanaest božićnih pjesama nastalo je u pop akustičnoj produkciji. Pjesme prate tematiku i sličan karakter koje zaokružuju jedinstven zvuk albuma urbanog pop karaktera, mladenačkog duha i svježeg zvuka koji slavi Božić, ljubav, prijateljstvo i obitelj te odašilje želje ljubavi, radosti, mira u suživotu, prijateljstva i dijeljenja sreće kroz glazbu. Među novim pjesmama je i remake 'Pada tiha noć' pod novim nazivom 'Badnja večer' kao i pjesma 'Božić svaki dan' koju je Antonija napisala prije nekoliko godina za Danijelu Martinović, a u Antonijnoj nježnoj akustičnoj verziji pjesma je nazvana 'Kad poklope se kazaljke'. Knjižica albuma je ustvari mali prigodan adventski kalendar. Uz nježan Antonijin vokal i sjajne pjesme s albuma 'Sretan Božić ljubavi', prepustite se blagdanskoj čaroliji i ovog Božića. Album možete kupiti po cijeni od 69 kuna na svim prodajnim mjestima Croatia Recordsa i na sljedećim linkovima: Webshop, iTunes, Amazon, Deezer, Spotify. Shneider Electric vas nagrađuje s dvije Unica Wireless sklopke, pripadajućim okvirom i daljinskim upravljačem

Tvrtka Schneider Electric razvija povezane tehnologije i rješenja za upravljanje energijom i procesom na sigurne, pouzdane, učinkovite i održive načine. Grupa ulaže u istraživanja i razvoj s ciljem podupiranja inovacija i diferencijacije uz velikom predanost održivom razvoju. Ako želite dodatni komfor u domu, njega će pružiti Unica Wirelles sklopke! Lenovo vam poklanja prijenosni punjač 5000 mAH!